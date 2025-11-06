GiełdaDEX+
Aktualna cena Karma Coin to 0.001216 USD. Śledź aktualizacje cen KARMA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe KARMA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o KARMA

Informacje o cenie KARMA

Czym jest KARMA

Biała księga KARMA

Oficjalna strona internetowa KARMA

Tokenomika KARMA

Prognoza cen KARMA

Historia KARMA

Przewodnik zakupowy KARMA

Przelicznik KARMA-fiat

KARMA na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Karma Coin

Cena Karma Coin(KARMA)

Aktualna cena 1 KARMA do USD:

$0.001216
$0.001216
+6.66%1D
USD
Karma Coin (KARMA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:52:45 (UTC+8)

Informacje o cenie Karma Coin (KARMA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.001072
$ 0.001072
Minimum 24h
$ 0.0016
$ 0.0016
Maksimum 24h

$ 0.001072
$ 0.001072

$ 0.0016
$ 0.0016

--
--

--
--

0.00%

+6.66%

-19.48%

-19.48%

Aktualna cena Karma Coin (KARMA) wynosi $ 0.001216. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KARMA wahał się między $ 0.001072 a $ 0.0016, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KARMA w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KARMA zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +6.66% w ciągu 24 godzin i o -19.48% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Karma Coin (KARMA)

--
--

$ 4.00K
$ 4.00K

$ 1.22M
$ 1.22M

--
--

999,988,284
999,988,284

SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa Karma Coin wynosi --, przy $ 4.00K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KARMA w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 999988284. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.22M.

Historia ceny Karma Coin (KARMA) – USD

Śledź zmiany ceny Karma Coin dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00007593+6.66%
30 Dni$ -0.001883-60.77%
60 dni$ -0.000784-39.20%
90 dni$ -0.000784-39.20%
Dzisiejsza zmiana ceny Karma Coin

DziśKARMA odnotował zmianę $ +0.00007593 (+6.66%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Karma Coin

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.001883 (-60.77%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Karma Coin

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę KARMA o $ -0.000784(-39.20%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Karma Coin

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.000784 (-39.20%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Karma Coin (KARMA)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Karma Coin.

Co to jest Karma Coin (KARMA)

A digital currency with a heart - giving back where it matters most. In a world where technological progress must go hand in hand with social responsibility, $KARMA was created with a simple yet powerful vision: $KARMA aims to be a stable, transparent, and sustainable bridge between crypto innovation and real human need. We believe that true value is not just created in markets, but in people's lives. That's why $KARMA is built to give back where it's needed and where it makes a real difference.

Karma Coin jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Karma Coin. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu KARMA, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Karma Coin na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Karma Coin będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Karma Coin (w USD)

Jaka będzie wartość Karma Coin (KARMA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Karma Coin (KARMA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Karma Coin.

Sprawdź teraz prognozę ceny Karma Coin!

Tokenomika Karma Coin (KARMA)

Zrozumienie tokenomiki Karma Coin (KARMA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena KARMAjuż teraz!

Jak kupić Karma Coin (KARMA)

Szukasz jak kupić Karma Coin? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Karma Coin na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

KARMA na lokalne waluty

Zasoby Karma Coin

Aby lepiej zrozumieć Karma Coin, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Karma Coin
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Karma Coin

Jaka jest dziś wartość Karma Coin (KARMA)?
Aktualna cena KARMA w USD wynosi 0.001216USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena KARMA do USD?
Aktualna cena KARMA w USD wynosi $ 0.001216. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Karma Coin?
Kapitalizacja rynkowa dla KARMA wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż KARMA w obiegu?
W obiegu KARMA znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) KARMA?
KARMA osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla KARMA?
KARMA zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu KARMA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla KARMA wynosi $ 4.00K USD.
Czy w tym roku KARMA pójdzie wyżej?
KARMA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny KARMA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:52:45 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Karma Coin (KARMA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$0.001216
$103,444.29

$3,406.42

$161.06

$0.9999

$1,477.53

$103,444.29

$3,406.42

$161.06

$2.3406

$1.0773

$0.00000

$0.00000

$0.03593

$0.00433

$0.00664

$0.000012555

$0.0000000640

$0.2046

$1.4332

$0.02039

