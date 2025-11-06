GiełdaDEX+
Aktualna cena John Tsubasa Rivals to 0.01199 USD. Śledź aktualizacje cen JOHN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe JOHN łatwo w MEXC już teraz.

Logo John Tsubasa Rivals

Cena John Tsubasa Rivals(JOHN)

Aktualna cena 1 JOHN do USD:

$0.01198
+1.09%1D
USD
John Tsubasa Rivals (JOHN) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:51:33 (UTC+8)

Informacje o cenie John Tsubasa Rivals (JOHN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.01145
Minimum 24h
$ 0.0137
Maksimum 24h

$ 0.01145
$ 0.0137
--
--
-0.42%

+1.09%

-12.61%

-12.61%

Aktualna cena John Tsubasa Rivals (JOHN) wynosi $ 0.01199. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs JOHN wahał się między $ 0.01145 a $ 0.0137, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs JOHN w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki JOHN zmieniły się o -0.42% w ciągu ostatniej godziny, o +1.09% w ciągu 24 godzin i o -12.61% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o John Tsubasa Rivals (JOHN)

--
$ 62.98K
$ 62.98K$ 62.98K

$ 11.99M
$ 11.99M$ 11.99M

--
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

KLAY

Obecna kapitalizacja rynkowa John Tsubasa Rivals wynosi --, przy $ 62.98K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż JOHN w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 11.99M.

Historia ceny John Tsubasa Rivals (JOHN) – USD

Śledź zmiany ceny John Tsubasa Rivals dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0001292+1.09%
30 Dni$ -0.00371-23.64%
60 dni$ -0.0047-28.17%
90 dni$ -0.00854-41.60%
Dzisiejsza zmiana ceny John Tsubasa Rivals

DziśJOHN odnotował zmianę $ +0.0001292 (+1.09%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny John Tsubasa Rivals

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.00371 (-23.64%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny John Tsubasa Rivals

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę JOHN o $ -0.0047(-28.17%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny John Tsubasa Rivals

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.00854 (-41.60%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe John Tsubasa Rivals (JOHN)?

Sprawdź teraz stronę historii cen John Tsubasa Rivals.

Co to jest John Tsubasa Rivals (JOHN)

Captain Tsubasa -RIVALS- | Mini App is a next-generation football game that combines the globally beloved Captain Tsubasa with the power of Web3. JOHN plays a crucial role in supporting the growth of the entire ecosystem as the game evolves, ensuring that players can enjoy its long-term value.

John Tsubasa Rivals jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w John Tsubasa Rivals. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu JOHN, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące John Tsubasa Rivals na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno John Tsubasa Rivals będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny John Tsubasa Rivals (w USD)

Jaka będzie wartość John Tsubasa Rivals (JOHN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w John Tsubasa Rivals (JOHN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla John Tsubasa Rivals.

Sprawdź teraz prognozę ceny John Tsubasa Rivals!

Tokenomika John Tsubasa Rivals (JOHN)

Zrozumienie tokenomiki John Tsubasa Rivals (JOHN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena JOHNjuż teraz!

Jak kupić John Tsubasa Rivals (JOHN)

Szukasz jak kupić John Tsubasa Rivals? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić John Tsubasa Rivals na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

JOHN na lokalne waluty

1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do VND
315.51685
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do AUD
A$0.0183447
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do GBP
0.0091124
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do EUR
0.0103114
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do USD
$0.01199
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do MYR
RM0.0501182
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do TRY
0.5048989
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do JPY
¥1.83447
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do ARS
ARS$17.4019263
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do RUB
0.9753865
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do INR
1.0625538
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do IDR
Rp199.8332534
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do PHP
0.7044125
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do EGP
￡E.0.5684459
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do BRL
R$0.0642664
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do CAD
C$0.0169059
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do BDT
1.4611014
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do NGN
17.30157
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do COP
$46.1153385
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do ZAR
R.0.2088658
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do UAH
0.5042994
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do TZS
T.Sh.29.45943
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do VES
Bs2.67377
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do CLP
$11.31856
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do PKR
Rs3.3888536
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do KZT
6.2972679
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do THB
฿0.3891954
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do TWD
NT$0.3706109
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do AED
د.إ0.0440033
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do CHF
Fr0.009592
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do HKD
HK$0.0931623
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do AMD
֏4.5867745
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do MAD
.د.م0.1116269
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do MXN
$0.223014
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do SAR
ريال0.0449625
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do ETB
Br1.8383068
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do KES
KSh1.5495876
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do JOD
د.أ0.00850091
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do PLN
0.0442431
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do RON
лв0.0528759
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do SEK
kr0.1145045
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do BGN
лв0.020383
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do HUF
Ft4.0301987
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do CZK
0.2538283
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do KWD
د.ك0.00368093
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do ILS
0.0389675
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do BOB
Bs0.082731
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do AZN
0.020383
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do TJS
SM0.1109075
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do GEL
0.0324929
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do AOA
Kz10.9798425
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do BHD
.د.ب0.00452023
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do BMD
$0.01199
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do DKK
kr0.0776952
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do HNL
L0.3160564
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do MUR
0.5517798
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do NAD
$0.208626
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do NOK
kr0.122298
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do NZD
$0.0211024
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do PAB
B/.0.01199
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do PGK
K0.0509575
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do QAR
ر.ق0.0436436
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do RSD
дин.1.2210616
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do UZS
soʻm142.7380724
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do ALL
L1.0076396
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do ANG
ƒ0.0214621
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do AWG
ƒ0.021582
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do BBD
$0.02398
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do BAM
KM0.020383
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do BIF
Fr35.35851
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do BND
$0.015587
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do BSD
$0.01199
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do JMD
$1.9297905
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do KHR
48.1525594
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do KMF
Fr5.10774
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do LAK
260.6521687
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do LKR
රු3.6520341
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do MDL
L0.2044295
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do MGA
Ar54.008955
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do MOP
P0.09592
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do MVR
0.184646
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do MWK
MK20.8159589
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do MZN
MT0.7667605
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do NPR
रु1.7018606
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do PYG
85.03308
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do RWF
Fr17.42147
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do SBD
$0.0985578
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do SCR
0.1643829
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do SRD
$0.4622145
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do SVC
$0.1047926
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do SZL
L0.2093454
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do TMT
m0.041965
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do TND
د.ت0.03552637
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do TTD
$0.0811723
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do UGX
Sh41.91704
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do XAF
Fr6.8343
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do XCD
$0.032373
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do XOF
Fr6.8343
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do XPF
Fr1.23497
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do BWP
P0.1617451
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do BZD
$0.0240999
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do CVE
$1.1523589
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do DJF
Fr2.12223
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do DOP
$0.7695182
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do DZD
د.ج1.5703303
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do FJD
$0.0273372
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do GNF
Fr104.25305
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do GTQ
Q0.0918434
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do GYD
$2.5078284
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) do ISK
kr1.52273

Zasoby John Tsubasa Rivals

Aby lepiej zrozumieć John Tsubasa Rivals, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa John Tsubasa Rivals
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące John Tsubasa Rivals

Jaka jest dziś wartość John Tsubasa Rivals (JOHN)?
Aktualna cena JOHN w USD wynosi 0.01199USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena JOHN do USD?
Aktualna cena JOHN w USD wynosi $ 0.01199. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa John Tsubasa Rivals?
Kapitalizacja rynkowa dla JOHN wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż JOHN w obiegu?
W obiegu JOHN znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) JOHN?
JOHN osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla JOHN?
JOHN zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu JOHN?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla JOHN wynosi $ 62.98K USD.
Czy w tym roku JOHN pójdzie wyżej?
JOHN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny JOHN, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:51:33 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

