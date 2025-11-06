GiełdaDEX+
Aktualna cena IXFI to 0.00814 USD. Śledź aktualizacje cen IXFI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe IXFI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o IXFI

Informacje o cenie IXFI

Czym jest IXFI

Biała księga IXFI

Oficjalna strona internetowa IXFI

Tokenomika IXFI

Prognoza cen IXFI

Historia IXFI

Przewodnik zakupowy IXFI

Przelicznik IXFI-fiat

IXFI na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo IXFI

Cena IXFI(IXFI)

Aktualna cena 1 IXFI do USD:

$0,00816
-5,33%1D
USD
IXFI (IXFI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:50:22 (UTC+8)

Informacje o cenie IXFI (IXFI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0,008
Minimum 24h
$ 0,01
Maksimum 24h

$ 0,008
$ 0,01
--
--
0,00%

-5,33%

-21,96%

-21,96%

Aktualna cena IXFI (IXFI) wynosi $ 0,00814. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs IXFI wahał się między $ 0,008 a $ 0,01, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs IXFI w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki IXFI zmieniły się o 0,00% w ciągu ostatniej godziny, o -5,33% w ciągu 24 godzin i o -21,96% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o IXFI (IXFI)

--
$ 148,46K
$ 148,46K$ 148,46K

$ 40,70M
$ 40,70M$ 40,70M

--
5 000 000 000
5 000 000 000 5 000 000 000

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa IXFI wynosi --, przy $ 148,46K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż IXFI w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 5000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 40,70M.

Historia ceny IXFI (IXFI) – USD

Śledź zmiany ceny IXFI dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0,0004594-5,33%
30 Dni$ -0,00305-27,26%
60 dni$ -0,00186-18,60%
90 dni$ -0,00186-18,60%
Dzisiejsza zmiana ceny IXFI

DziśIXFI odnotował zmianę $ -0,0004594 (-5,33%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny IXFI

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0,00305 (-27,26%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny IXFI

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę IXFI o $ -0,00186(-18,60%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny IXFI

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0,00186 (-18,60%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe IXFI (IXFI)?

Sprawdź teraz stronę historii cen IXFI.

Co to jest IXFI (IXFI)

IXFI launched its native $IXFI token as the utility layer within a global cryptocurrency ecosystem that began in 2021. The token supports a range of ecosystem activities, including fee discounts, staking, and access to exclusive programs such as a launchpad and cashback rewards.

IXFI jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w IXFI. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu IXFI, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące IXFI na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno IXFI będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny IXFI (w USD)

Jaka będzie wartość IXFI (IXFI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w IXFI (IXFI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla IXFI.

Sprawdź teraz prognozę ceny IXFI!

Tokenomika IXFI (IXFI)

Zrozumienie tokenomiki IXFI (IXFI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena IXFIjuż teraz!

Jak kupić IXFI (IXFI)

Szukasz jak kupić IXFI? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić IXFI na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

IXFI na lokalne waluty

1 IXFI(IXFI) do VND
214,2041
1 IXFI(IXFI) do AUD
A$0,0124542
1 IXFI(IXFI) do GBP
0,0061864
1 IXFI(IXFI) do EUR
0,0070004
1 IXFI(IXFI) do USD
$0,00814
1 IXFI(IXFI) do MYR
RM0,0340252
1 IXFI(IXFI) do TRY
0,3427754
1 IXFI(IXFI) do JPY
¥1,24542
1 IXFI(IXFI) do ARS
ARS$11,8141518
1 IXFI(IXFI) do RUB
0,662189
1 IXFI(IXFI) do INR
0,7213668
1 IXFI(IXFI) do IDR
Rp135,6666124
1 IXFI(IXFI) do PHP
0,478225
1 IXFI(IXFI) do EGP
￡E.0,3859174
1 IXFI(IXFI) do BRL
R$0,0436304
1 IXFI(IXFI) do CAD
C$0,0114774
1 IXFI(IXFI) do BDT
0,9919404
1 IXFI(IXFI) do NGN
11,74602
1 IXFI(IXFI) do COP
$31,307661
1 IXFI(IXFI) do ZAR
R.0,1417988
1 IXFI(IXFI) do UAH
0,3423684
1 IXFI(IXFI) do TZS
T.Sh.19,99998
1 IXFI(IXFI) do VES
Bs1,81522
1 IXFI(IXFI) do CLP
$7,68416
1 IXFI(IXFI) do PKR
Rs2,3006896
1 IXFI(IXFI) do KZT
4,2752094
1 IXFI(IXFI) do THB
฿0,2642244
1 IXFI(IXFI) do TWD
NT$0,2516074
1 IXFI(IXFI) do AED
د.إ0,0298738
1 IXFI(IXFI) do CHF
Fr0,006512
1 IXFI(IXFI) do HKD
HK$0,0632478
1 IXFI(IXFI) do AMD
֏3,113957
1 IXFI(IXFI) do MAD
.د.م0,0757834
1 IXFI(IXFI) do MXN
$0,151404
1 IXFI(IXFI) do SAR
ريال0,030525
1 IXFI(IXFI) do ETB
Br1,2480248
1 IXFI(IXFI) do KES
KSh1,0520136
1 IXFI(IXFI) do JOD
د.أ0,00577126
1 IXFI(IXFI) do PLN
0,0300366
1 IXFI(IXFI) do RON
лв0,0358974
1 IXFI(IXFI) do SEK
kr0,077737
1 IXFI(IXFI) do BGN
лв0,013838
1 IXFI(IXFI) do HUF
Ft2,7360982
1 IXFI(IXFI) do CZK
0,1723238
1 IXFI(IXFI) do KWD
د.ك0,00249898
1 IXFI(IXFI) do ILS
0,026455
1 IXFI(IXFI) do BOB
Bs0,056166
1 IXFI(IXFI) do AZN
0,013838
1 IXFI(IXFI) do TJS
SM0,075295
1 IXFI(IXFI) do GEL
0,0220594
1 IXFI(IXFI) do AOA
Kz7,454205
1 IXFI(IXFI) do BHD
.د.ب0,00306878
1 IXFI(IXFI) do BMD
$0,00814
1 IXFI(IXFI) do DKK
kr0,0527472
1 IXFI(IXFI) do HNL
L0,2145704
1 IXFI(IXFI) do MUR
0,3746028
1 IXFI(IXFI) do NAD
$0,141636
1 IXFI(IXFI) do NOK
kr0,083028
1 IXFI(IXFI) do NZD
$0,0143264
1 IXFI(IXFI) do PAB
B/.0,00814
1 IXFI(IXFI) do PGK
K0,034595
1 IXFI(IXFI) do QAR
ر.ق0,0296296
1 IXFI(IXFI) do RSD
дин.0,8289776
1 IXFI(IXFI) do UZS
soʻm96,9047464
1 IXFI(IXFI) do ALL
L0,6840856
1 IXFI(IXFI) do ANG
ƒ0,0145706
1 IXFI(IXFI) do AWG
ƒ0,014652
1 IXFI(IXFI) do BBD
$0,01628
1 IXFI(IXFI) do BAM
KM0,013838
1 IXFI(IXFI) do BIF
Fr24,00486
1 IXFI(IXFI) do BND
$0,010582
1 IXFI(IXFI) do BSD
$0,00814
1 IXFI(IXFI) do JMD
$1,310133
1 IXFI(IXFI) do KHR
32,6907284
1 IXFI(IXFI) do KMF
Fr3,46764
1 IXFI(IXFI) do LAK
176,9565182
1 IXFI(IXFI) do LKR
රු2,4793626
1 IXFI(IXFI) do MDL
L0,138787
1 IXFI(IXFI) do MGA
Ar36,66663
1 IXFI(IXFI) do MOP
P0,06512
1 IXFI(IXFI) do MVR
0,125356
1 IXFI(IXFI) do MWK
MK14,1319354
1 IXFI(IXFI) do MZN
MT0,520553
1 IXFI(IXFI) do NPR
रु1,1553916
1 IXFI(IXFI) do PYG
57,72888
1 IXFI(IXFI) do RWF
Fr11,82742
1 IXFI(IXFI) do SBD
$0,0669108
1 IXFI(IXFI) do SCR
0,1115994
1 IXFI(IXFI) do SRD
$0,313797
1 IXFI(IXFI) do SVC
$0,0711436
1 IXFI(IXFI) do SZL
L0,1421244
1 IXFI(IXFI) do TMT
m0,02849
1 IXFI(IXFI) do TND
د.ت0,02411882
1 IXFI(IXFI) do TTD
$0,0551078
1 IXFI(IXFI) do UGX
Sh28,45744
1 IXFI(IXFI) do XAF
Fr4,6398
1 IXFI(IXFI) do XCD
$0,021978
1 IXFI(IXFI) do XOF
Fr4,6398
1 IXFI(IXFI) do XPF
Fr0,83842
1 IXFI(IXFI) do BWP
P0,1098086
1 IXFI(IXFI) do BZD
$0,0163614
1 IXFI(IXFI) do CVE
$0,7823354
1 IXFI(IXFI) do DJF
Fr1,44078
1 IXFI(IXFI) do DOP
$0,5224252
1 IXFI(IXFI) do DZD
د.ج1,0660958
1 IXFI(IXFI) do FJD
$0,0185592
1 IXFI(IXFI) do GNF
Fr70,7773
1 IXFI(IXFI) do GTQ
Q0,0623524
1 IXFI(IXFI) do GYD
$1,7025624
1 IXFI(IXFI) do ISK
kr1,03378

Zasoby IXFI

Aby lepiej zrozumieć IXFI, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa IXFI
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące IXFI

Jaka jest dziś wartość IXFI (IXFI)?
Aktualna cena IXFI w USD wynosi 0,00814USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena IXFI do USD?
Aktualna cena IXFI w USD wynosi $ 0,00814. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa IXFI?
Kapitalizacja rynkowa dla IXFI wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż IXFI w obiegu?
W obiegu IXFI znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) IXFI?
IXFI osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla IXFI?
IXFI zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu IXFI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla IXFI wynosi $ 148,46K USD.
Czy w tym roku IXFI pójdzie wyżej?
IXFI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny IXFI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe IXFI (IXFI)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator IXFI do USD

Kwota

IXFI
IXFI
USD
USD

1 IXFI = 0,00814 USD

Handluj IXFI

IXFI/USDT
$0,00816
-5,33%

Dołącz do MEXC już dziś

