Aktualna cena Intel to 38.07 USD. Śledź aktualizacje cen INTCON do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe INTCON łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o INTCON

Informacje o cenie INTCON

Czym jest INTCON

Oficjalna strona internetowa INTCON

Tokenomika INTCON

Prognoza cen INTCON

Historia INTCON

Przewodnik zakupowy INTCON

Przelicznik INTCON-fiat

INTCON na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Intel

Cena Intel(INTCON)

Aktualna cena 1 INTCON do USD:

$38.07
$38.07$38.07
+0.60%1D
USD
Intel (INTCON) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:49:32 (UTC+8)

Informacje o cenie Intel (INTCON) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 35.89
$ 35.89$ 35.89
Minimum 24h
$ 38.69
$ 38.69$ 38.69
Maksimum 24h

$ 35.89
$ 35.89$ 35.89

$ 38.69
$ 38.69$ 38.69

$ 42.38863945727811
$ 42.38863945727811$ 42.38863945727811

$ 23.741402264383435
$ 23.741402264383435$ 23.741402264383435

-0.35%

+0.60%

-7.69%

-7.69%

Aktualna cena Intel (INTCON) wynosi $ 38.07. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs INTCON wahał się między $ 35.89 a $ 38.69, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs INTCON w historii to $ 42.38863945727811, a najniższy to $ 23.741402264383435.

Pod względem krótkoterminowych wyniki INTCON zmieniły się o -0.35% w ciągu ostatniej godziny, o +0.60% w ciągu 24 godzin i o -7.69% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Intel (INTCON)

No.1869

$ 1.72M
$ 1.72M$ 1.72M

$ 57.94K
$ 57.94K$ 57.94K

$ 1.72M
$ 1.72M$ 1.72M

45.27K
45.27K 45.27K

45,268.70241363
45,268.70241363 45,268.70241363

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa Intel wynosi $ 1.72M, przy $ 57.94K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż INTCON w obiegu wynosi 45.27K, przy całkowitej podaży 45268.70241363. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.72M.

Historia ceny Intel (INTCON) – USD

Śledź zmiany ceny Intel dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.2271+0.60%
30 Dni$ +1.52+4.15%
60 dni$ +23.07+153.80%
90 dni$ +23.07+153.80%
Dzisiejsza zmiana ceny Intel

DziśINTCON odnotował zmianę $ +0.2271 (+0.60%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Intel

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +1.52 (+4.15%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Intel

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę INTCON o $ +23.07(+153.80%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Intel

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +23.07 (+153.80%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Intel (INTCON)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Intel.

Co to jest Intel (INTCON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Intel jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Intel. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu INTCON, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Intel na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Intel będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Intel (w USD)

Jaka będzie wartość Intel (INTCON) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Intel (INTCON) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Intel.

Sprawdź teraz prognozę ceny Intel!

Tokenomika Intel (INTCON)

Zrozumienie tokenomiki Intel (INTCON) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena INTCONjuż teraz!

Jak kupić Intel (INTCON)

Szukasz jak kupić Intel? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Intel na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

INTCON na lokalne waluty

1 Intel(INTCON) do VND
1,001,812.05
1 Intel(INTCON) do AUD
A$58.2471
1 Intel(INTCON) do GBP
28.9332
1 Intel(INTCON) do EUR
32.7402
1 Intel(INTCON) do USD
$38.07
1 Intel(INTCON) do MYR
RM159.1326
1 Intel(INTCON) do TRY
1,603.1277
1 Intel(INTCON) do JPY
¥5,824.71
1 Intel(INTCON) do ARS
ARS$55,253.6559
1 Intel(INTCON) do RUB
3,096.9945
1 Intel(INTCON) do INR
3,373.7634
1 Intel(INTCON) do IDR
Rp634,499.7462
1 Intel(INTCON) do PHP
2,236.6125
1 Intel(INTCON) do EGP
￡E.1,804.8987
1 Intel(INTCON) do BRL
R$204.0552
1 Intel(INTCON) do CAD
C$53.6787
1 Intel(INTCON) do BDT
4,639.2102
1 Intel(INTCON) do NGN
54,935.01
1 Intel(INTCON) do COP
$146,422.9305
1 Intel(INTCON) do ZAR
R.663.1794
1 Intel(INTCON) do UAH
1,601.2242
1 Intel(INTCON) do TZS
T.Sh.93,537.99
1 Intel(INTCON) do VES
Bs8,489.61
1 Intel(INTCON) do CLP
$35,938.08
1 Intel(INTCON) do PKR
Rs10,760.1048
1 Intel(INTCON) do KZT
19,994.7447
1 Intel(INTCON) do THB
฿1,235.7522
1 Intel(INTCON) do TWD
NT$1,176.7437
1 Intel(INTCON) do AED
د.إ139.7169
1 Intel(INTCON) do CHF
Fr30.456
1 Intel(INTCON) do HKD
HK$295.8039
1 Intel(INTCON) do AMD
֏14,563.6785
1 Intel(INTCON) do MAD
.د.م354.4317
1 Intel(INTCON) do MXN
$708.102
1 Intel(INTCON) do SAR
ريال142.7625
1 Intel(INTCON) do ETB
Br5,836.8924
1 Intel(INTCON) do KES
KSh4,920.1668
1 Intel(INTCON) do JOD
د.أ26.99163
1 Intel(INTCON) do PLN
140.4783
1 Intel(INTCON) do RON
лв167.8887
1 Intel(INTCON) do SEK
kr363.5685
1 Intel(INTCON) do BGN
лв64.719
1 Intel(INTCON) do HUF
Ft12,796.4691
1 Intel(INTCON) do CZK
805.9419
1 Intel(INTCON) do KWD
د.ك11.68749
1 Intel(INTCON) do ILS
123.7275
1 Intel(INTCON) do BOB
Bs262.683
1 Intel(INTCON) do AZN
64.719
1 Intel(INTCON) do TJS
SM352.1475
1 Intel(INTCON) do GEL
103.1697
1 Intel(INTCON) do AOA
Kz34,862.6025
1 Intel(INTCON) do BHD
.د.ب14.35239
1 Intel(INTCON) do BMD
$38.07
1 Intel(INTCON) do DKK
kr246.6936
1 Intel(INTCON) do HNL
L1,003.5252
1 Intel(INTCON) do MUR
1,751.9814
1 Intel(INTCON) do NAD
$662.418
1 Intel(INTCON) do NOK
kr388.314
1 Intel(INTCON) do NZD
$67.0032
1 Intel(INTCON) do PAB
B/.38.07
1 Intel(INTCON) do PGK
K161.7975
1 Intel(INTCON) do QAR
ر.ق138.5748
1 Intel(INTCON) do RSD
дин.3,877.0488
1 Intel(INTCON) do UZS
soʻm453,214.2132
1 Intel(INTCON) do ALL
L3,199.4028
1 Intel(INTCON) do ANG
ƒ68.1453
1 Intel(INTCON) do AWG
ƒ68.526
1 Intel(INTCON) do BBD
$76.14
1 Intel(INTCON) do BAM
KM64.719
1 Intel(INTCON) do BIF
Fr112,268.43
1 Intel(INTCON) do BND
$49.491
1 Intel(INTCON) do BSD
$38.07
1 Intel(INTCON) do JMD
$6,127.3665
1 Intel(INTCON) do KHR
152,891.4042
1 Intel(INTCON) do KMF
Fr16,217.82
1 Intel(INTCON) do LAK
827,608.6791
1 Intel(INTCON) do LKR
රු11,595.7413
1 Intel(INTCON) do MDL
L649.0935
1 Intel(INTCON) do MGA
Ar171,486.315
1 Intel(INTCON) do MOP
P304.56
1 Intel(INTCON) do MVR
586.278
1 Intel(INTCON) do MWK
MK66,093.7077
1 Intel(INTCON) do MZN
MT2,434.5765
1 Intel(INTCON) do NPR
रु5,403.6558
1 Intel(INTCON) do PYG
269,992.44
1 Intel(INTCON) do RWF
Fr55,315.71
1 Intel(INTCON) do SBD
$312.9354
1 Intel(INTCON) do SCR
521.9397
1 Intel(INTCON) do SRD
$1,467.5985
1 Intel(INTCON) do SVC
$332.7318
1 Intel(INTCON) do SZL
L664.7022
1 Intel(INTCON) do TMT
m133.245
1 Intel(INTCON) do TND
د.ت112.80141
1 Intel(INTCON) do TTD
$257.7339
1 Intel(INTCON) do UGX
Sh133,092.72
1 Intel(INTCON) do XAF
Fr21,699.9
1 Intel(INTCON) do XCD
$102.789
1 Intel(INTCON) do XOF
Fr21,699.9
1 Intel(INTCON) do XPF
Fr3,921.21
1 Intel(INTCON) do BWP
P513.5643
1 Intel(INTCON) do BZD
$76.5207
1 Intel(INTCON) do CVE
$3,658.9077
1 Intel(INTCON) do DJF
Fr6,738.39
1 Intel(INTCON) do DOP
$2,443.3326
1 Intel(INTCON) do DZD
د.ج4,986.0279
1 Intel(INTCON) do FJD
$86.7996
1 Intel(INTCON) do GNF
Fr331,018.65
1 Intel(INTCON) do GTQ
Q291.6162
1 Intel(INTCON) do GYD
$7,962.7212
1 Intel(INTCON) do ISK
kr4,834.89

Zasoby Intel

Aby lepiej zrozumieć Intel, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa Intel
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Intel

Jaka jest dziś wartość Intel (INTCON)?
Aktualna cena INTCON w USD wynosi 38.07USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena INTCON do USD?
Aktualna cena INTCON w USD wynosi $ 38.07. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Intel?
Kapitalizacja rynkowa dla INTCON wynosi $ 1.72M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż INTCON w obiegu?
W obiegu INTCON znajduje się 45.27K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) INTCON?
INTCON osiąga ATH w wysokości 42.38863945727811 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla INTCON?
INTCON zaliczył cenę ATL w wysokości 23.741402264383435 USD.
Jaki jest wolumen obrotu INTCON?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla INTCON wynosi $ 57.94K USD.
Czy w tym roku INTCON pójdzie wyżej?
INTCON może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny INTCON, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:49:32 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Intel (INTCON)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator INTCON do USD

Kwota

INTCON
INTCON
USD
USD

1 INTCON = 38.07 USD

Handluj INTCON

INTCON/USDT
$38.07
$38.07$38.07
+0.55%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

