GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Ika to 0.01184 USD. Śledź aktualizacje cen IKA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe IKA łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Ika to 0.01184 USD. Śledź aktualizacje cen IKA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe IKA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o IKA

Informacje o cenie IKA

Czym jest IKA

Biała księga IKA

Oficjalna strona internetowa IKA

Tokenomika IKA

Prognoza cen IKA

Historia IKA

Przewodnik zakupowy IKA

Przelicznik IKA-fiat

IKA na spot

USDT-M Futures IKA

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Ika

Cena Ika(IKA)

Aktualna cena 1 IKA do USD:

$0.01183
$0.01183$0.01183
-1.74%1D
USD
Ika (IKA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:48:29 (UTC+8)

Informacje o cenie Ika (IKA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.01153
$ 0.01153$ 0.01153
Minimum 24h
$ 0.01226
$ 0.01226$ 0.01226
Maksimum 24h

$ 0.01153
$ 0.01153$ 0.01153

$ 0.01226
$ 0.01226$ 0.01226

--
----

--
----

-0.68%

-1.73%

-37.06%

-37.06%

Aktualna cena Ika (IKA) wynosi $ 0.01184. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs IKA wahał się między $ 0.01153 a $ 0.01226, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs IKA w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki IKA zmieniły się o -0.68% w ciągu ostatniej godziny, o -1.73% w ciągu 24 godzin i o -37.06% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Ika (IKA)

--
----

$ 60.90K
$ 60.90K$ 60.90K

$ 118.40M
$ 118.40M$ 118.40M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

SUI

Obecna kapitalizacja rynkowa Ika wynosi --, przy $ 60.90K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż IKA w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 10000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 118.40M.

Historia ceny Ika (IKA) – USD

Śledź zmiany ceny Ika dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0002095-1.73%
30 Dni$ -0.02249-65.52%
60 dni$ -0.02537-68.19%
90 dni$ -0.02907-71.06%
Dzisiejsza zmiana ceny Ika

DziśIKA odnotował zmianę $ -0.0002095 (-1.73%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Ika

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.02249 (-65.52%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Ika

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę IKA o $ -0.02537(-68.19%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Ika

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.02907 (-71.06%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Ika (IKA)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Ika.

Co to jest Ika (IKA)

Ika is the fastest parallel MPC network, coordinated on Sui.

Ika jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Ika. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu IKA, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Ika na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Ika będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Ika (w USD)

Jaka będzie wartość Ika (IKA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Ika (IKA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Ika.

Sprawdź teraz prognozę ceny Ika!

Tokenomika Ika (IKA)

Zrozumienie tokenomiki Ika (IKA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena IKAjuż teraz!

Jak kupić Ika (IKA)

Szukasz jak kupić Ika? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Ika na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

IKA na lokalne waluty

1 Ika(IKA) do VND
311.5696
1 Ika(IKA) do AUD
A$0.0181152
1 Ika(IKA) do GBP
0.0089984
1 Ika(IKA) do EUR
0.0101824
1 Ika(IKA) do USD
$0.01184
1 Ika(IKA) do MYR
RM0.0494912
1 Ika(IKA) do TRY
0.4985824
1 Ika(IKA) do JPY
¥1.81152
1 Ika(IKA) do ARS
ARS$17.1842208
1 Ika(IKA) do RUB
0.963184
1 Ika(IKA) do INR
1.0492608
1 Ika(IKA) do IDR
Rp197.3332544
1 Ika(IKA) do PHP
0.6956
1 Ika(IKA) do EGP
￡E.0.5613344
1 Ika(IKA) do BRL
R$0.0634624
1 Ika(IKA) do CAD
C$0.0166944
1 Ika(IKA) do BDT
1.4428224
1 Ika(IKA) do NGN
17.08512
1 Ika(IKA) do COP
$45.538416
1 Ika(IKA) do ZAR
R.0.2062528
1 Ika(IKA) do UAH
0.4979904
1 Ika(IKA) do TZS
T.Sh.29.09088
1 Ika(IKA) do VES
Bs2.64032
1 Ika(IKA) do CLP
$11.17696
1 Ika(IKA) do PKR
Rs3.3464576
1 Ika(IKA) do KZT
6.2184864
1 Ika(IKA) do THB
฿0.3843264
1 Ika(IKA) do TWD
NT$0.3659744
1 Ika(IKA) do AED
د.إ0.0434528
1 Ika(IKA) do CHF
Fr0.009472
1 Ika(IKA) do HKD
HK$0.0919968
1 Ika(IKA) do AMD
֏4.529392
1 Ika(IKA) do MAD
.د.م0.1102304
1 Ika(IKA) do MXN
$0.220224
1 Ika(IKA) do SAR
ريال0.0444
1 Ika(IKA) do ETB
Br1.8153088
1 Ika(IKA) do KES
KSh1.5302016
1 Ika(IKA) do JOD
د.أ0.00839456
1 Ika(IKA) do PLN
0.0436896
1 Ika(IKA) do RON
лв0.0522144
1 Ika(IKA) do SEK
kr0.113072
1 Ika(IKA) do BGN
лв0.020128
1 Ika(IKA) do HUF
Ft3.9797792
1 Ika(IKA) do CZK
0.2506528
1 Ika(IKA) do KWD
د.ك0.00363488
1 Ika(IKA) do ILS
0.03848
1 Ika(IKA) do BOB
Bs0.081696
1 Ika(IKA) do AZN
0.020128
1 Ika(IKA) do TJS
SM0.10952
1 Ika(IKA) do GEL
0.0320864
1 Ika(IKA) do AOA
Kz10.84248
1 Ika(IKA) do BHD
.د.ب0.00446368
1 Ika(IKA) do BMD
$0.01184
1 Ika(IKA) do DKK
kr0.0767232
1 Ika(IKA) do HNL
L0.3121024
1 Ika(IKA) do MUR
0.5448768
1 Ika(IKA) do NAD
$0.206016
1 Ika(IKA) do NOK
kr0.120768
1 Ika(IKA) do NZD
$0.0208384
1 Ika(IKA) do PAB
B/.0.01184
1 Ika(IKA) do PGK
K0.05032
1 Ika(IKA) do QAR
ر.ق0.0430976
1 Ika(IKA) do RSD
дин.1.2057856
1 Ika(IKA) do UZS
soʻm140.9523584
1 Ika(IKA) do ALL
L0.9950336
1 Ika(IKA) do ANG
ƒ0.0211936
1 Ika(IKA) do AWG
ƒ0.021312
1 Ika(IKA) do BBD
$0.02368
1 Ika(IKA) do BAM
KM0.020128
1 Ika(IKA) do BIF
Fr34.91616
1 Ika(IKA) do BND
$0.015392
1 Ika(IKA) do BSD
$0.01184
1 Ika(IKA) do JMD
$1.905648
1 Ika(IKA) do KHR
47.5501504
1 Ika(IKA) do KMF
Fr5.04384
1 Ika(IKA) do LAK
257.3912992
1 Ika(IKA) do LKR
රු3.6063456
1 Ika(IKA) do MDL
L0.201872
1 Ika(IKA) do MGA
Ar53.33328
1 Ika(IKA) do MOP
P0.09472
1 Ika(IKA) do MVR
0.182336
1 Ika(IKA) do MWK
MK20.5555424
1 Ika(IKA) do MZN
MT0.757168
1 Ika(IKA) do NPR
रु1.6805696
1 Ika(IKA) do PYG
83.96928
1 Ika(IKA) do RWF
Fr17.20352
1 Ika(IKA) do SBD
$0.0973248
1 Ika(IKA) do SCR
0.1623264
1 Ika(IKA) do SRD
$0.456432
1 Ika(IKA) do SVC
$0.1034816
1 Ika(IKA) do SZL
L0.2067264
1 Ika(IKA) do TMT
m0.04144
1 Ika(IKA) do TND
د.ت0.03508192
1 Ika(IKA) do TTD
$0.0801568
1 Ika(IKA) do UGX
Sh41.39264
1 Ika(IKA) do XAF
Fr6.7488
1 Ika(IKA) do XCD
$0.031968
1 Ika(IKA) do XOF
Fr6.7488
1 Ika(IKA) do XPF
Fr1.21952
1 Ika(IKA) do BWP
P0.1597216
1 Ika(IKA) do BZD
$0.0237984
1 Ika(IKA) do CVE
$1.1379424
1 Ika(IKA) do DJF
Fr2.09568
1 Ika(IKA) do DOP
$0.7598912
1 Ika(IKA) do DZD
د.ج1.5506848
1 Ika(IKA) do FJD
$0.0269952
1 Ika(IKA) do GNF
Fr102.9488
1 Ika(IKA) do GTQ
Q0.0906944
1 Ika(IKA) do GYD
$2.4764544
1 Ika(IKA) do ISK
kr1.50368

Zasoby Ika

Aby lepiej zrozumieć Ika, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Ika
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Ika

Jaka jest dziś wartość Ika (IKA)?
Aktualna cena IKA w USD wynosi 0.01184USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena IKA do USD?
Aktualna cena IKA w USD wynosi $ 0.01184. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Ika?
Kapitalizacja rynkowa dla IKA wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż IKA w obiegu?
W obiegu IKA znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) IKA?
IKA osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla IKA?
IKA zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu IKA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla IKA wynosi $ 60.90K USD.
Czy w tym roku IKA pójdzie wyżej?
IKA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny IKA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:48:29 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Ika (IKA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator IKA do USD

Kwota

IKA
IKA
USD
USD

1 IKA = 0.01184 USD

Handluj IKA

IKA/USDT
$0.01183
$0.01183$0.01183
-1.90%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,389.58
$103,389.58$103,389.58

-0.32%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,402.05
$3,402.05$3,402.05

+0.10%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.05
$161.05$161.05

+0.33%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.42
$1,477.42$1,477.42

+0.09%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,389.58
$103,389.58$103,389.58

-0.32%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,402.05
$3,402.05$3,402.05

+0.10%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.05
$161.05$161.05

+0.33%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3329
$2.3329$2.3329

+2.48%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0625
$1.0625$1.0625

-2.09%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03677
$0.03677$0.03677

+47.08%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00433
$0.00433$0.00433

-42.26%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00664
$0.00664$0.00664

+2.15%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000011671
$0.000011671$0.000011671

+518.16%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000625
$0.0000000625$0.0000000625

+313.90%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2014
$0.2014$0.2014

+302.80%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.3766
$1.3766$1.3766

+69.69%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01983
$0.01983$0.01983

+58.64%