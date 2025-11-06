GiełdaDEX+
Aktualna cena GoChapaa to 0.00003638 USD. Śledź aktualizacje cen GXP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GXP łatwo w MEXC już teraz.

Aktualna cena 1 GXP do USD:

$0.00003638
$0.00003638$0.00003638
-3.32%1D
USD
GoChapaa (GXP) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:44:15 (UTC+8)

Informacje o cenie GoChapaa (GXP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00003626
$ 0.00003626$ 0.00003626
Minimum 24h
$ 0.00003913
$ 0.00003913$ 0.00003913
Maksimum 24h

$ 0.00003626
$ 0.00003626$ 0.00003626

$ 0.00003913
$ 0.00003913$ 0.00003913

--
----

--
----

-0.14%

-3.32%

-17.88%

-17.88%

Aktualna cena GoChapaa (GXP) wynosi $ 0.00003638. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GXP wahał się między $ 0.00003626 a $ 0.00003913, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GXP w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GXP zmieniły się o -0.14% w ciągu ostatniej godziny, o -3.32% w ciągu 24 godzin i o -17.88% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o GoChapaa (GXP)

--
----

$ 5.06K
$ 5.06K$ 5.06K

$ 76.40K
$ 76.40K$ 76.40K

--
----

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

BASE

Obecna kapitalizacja rynkowa GoChapaa wynosi --, przy $ 5.06K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GXP w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 2100000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 76.40K.

Historia ceny GoChapaa (GXP) – USD

Śledź zmiany ceny GoChapaa dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0000012493-3.32%
30 Dni$ -0.00037362-91.13%
60 dni$ -0.00896362-99.60%
90 dni$ -0.00896362-99.60%
Dzisiejsza zmiana ceny GoChapaa

DziśGXP odnotował zmianę $ -0.0000012493 (-3.32%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny GoChapaa

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.00037362 (-91.13%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny GoChapaa

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę GXP o $ -0.00896362(-99.60%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny GoChapaa

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.00896362 (-99.60%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe GoChapaa (GXP)?

Sprawdź teraz stronę historii cen GoChapaa.

Co to jest GoChapaa (GXP)

The GoChapaa Coin ($GC) is a utility token powering the GoChapaa exchange, designed to enable seamless cross-border payments, instant payouts, zero-fee local transactions, and competitive interest earnings—driving the future of finance in Africa through AI and blockchain innovation.

GoChapaa jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w GoChapaa. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu GXP, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące GoChapaa na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno GoChapaa będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny GoChapaa (w USD)

Jaka będzie wartość GoChapaa (GXP) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w GoChapaa (GXP) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla GoChapaa.

Sprawdź teraz prognozę ceny GoChapaa!

Tokenomika GoChapaa (GXP)

Zrozumienie tokenomiki GoChapaa (GXP) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena GXPjuż teraz!

Jak kupić GoChapaa (GXP)

Szukasz jak kupić GoChapaa? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić GoChapaa na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

GXP na lokalne waluty

1 GoChapaa(GXP) do VND
0.9573397
1 GoChapaa(GXP) do AUD
A$0.0000556614
1 GoChapaa(GXP) do GBP
0.0000276488
1 GoChapaa(GXP) do EUR
0.0000312868
1 GoChapaa(GXP) do USD
$0.00003638
1 GoChapaa(GXP) do MYR
RM0.0001520684
1 GoChapaa(GXP) do TRY
0.0015319618
1 GoChapaa(GXP) do JPY
¥0.00556614
1 GoChapaa(GXP) do ARS
ARS$0.0528008406
1 GoChapaa(GXP) do RUB
0.002959513
1 GoChapaa(GXP) do INR
0.0032239956
1 GoChapaa(GXP) do IDR
Rp0.6063330908
1 GoChapaa(GXP) do PHP
0.002137325
1 GoChapaa(GXP) do EGP
￡E.0.0017247758
1 GoChapaa(GXP) do BRL
R$0.0001949968
1 GoChapaa(GXP) do CAD
C$0.0000512958
1 GoChapaa(GXP) do BDT
0.0044332668
1 GoChapaa(GXP) do NGN
0.05249634
1 GoChapaa(GXP) do COP
$0.139922937
1 GoChapaa(GXP) do ZAR
R.0.0006337396
1 GoChapaa(GXP) do UAH
0.0015301428
1 GoChapaa(GXP) do TZS
T.Sh.0.08938566
1 GoChapaa(GXP) do VES
Bs0.00811274
1 GoChapaa(GXP) do CLP
$0.03434272
1 GoChapaa(GXP) do PKR
Rs0.0102824432
1 GoChapaa(GXP) do KZT
0.0191071398
1 GoChapaa(GXP) do THB
฿0.0011808948
1 GoChapaa(GXP) do TWD
NT$0.0011245058
1 GoChapaa(GXP) do AED
د.إ0.0001335146
1 GoChapaa(GXP) do CHF
Fr0.000029104
1 GoChapaa(GXP) do HKD
HK$0.0002826726
1 GoChapaa(GXP) do AMD
֏0.013917169
1 GoChapaa(GXP) do MAD
.د.م0.0003386978
1 GoChapaa(GXP) do MXN
$0.000676668
1 GoChapaa(GXP) do SAR
ريال0.000136425
1 GoChapaa(GXP) do ETB
Br0.0055777816
1 GoChapaa(GXP) do KES
KSh0.0047017512
1 GoChapaa(GXP) do JOD
د.أ0.00002579342
1 GoChapaa(GXP) do PLN
0.0001342422
1 GoChapaa(GXP) do RON
лв0.0001604358
1 GoChapaa(GXP) do SEK
kr0.000347429
1 GoChapaa(GXP) do BGN
лв0.000061846
1 GoChapaa(GXP) do HUF
Ft0.0122284094
1 GoChapaa(GXP) do CZK
0.0007701646
1 GoChapaa(GXP) do KWD
د.ك0.00001116866
1 GoChapaa(GXP) do ILS
0.000118235
1 GoChapaa(GXP) do BOB
Bs0.000251022
1 GoChapaa(GXP) do AZN
0.000061846
1 GoChapaa(GXP) do TJS
SM0.000336515
1 GoChapaa(GXP) do GEL
0.0000985898
1 GoChapaa(GXP) do AOA
Kz0.033314985
1 GoChapaa(GXP) do BHD
.د.ب0.00001371526
1 GoChapaa(GXP) do BMD
$0.00003638
1 GoChapaa(GXP) do DKK
kr0.0002357424
1 GoChapaa(GXP) do HNL
L0.0009589768
1 GoChapaa(GXP) do MUR
0.0016742076
1 GoChapaa(GXP) do NAD
$0.000633012
1 GoChapaa(GXP) do NOK
kr0.000371076
1 GoChapaa(GXP) do NZD
$0.0000640288
1 GoChapaa(GXP) do PAB
B/.0.00003638
1 GoChapaa(GXP) do PGK
K0.000154615
1 GoChapaa(GXP) do QAR
ر.ق0.0001324232
1 GoChapaa(GXP) do RSD
дин.0.0037049392
1 GoChapaa(GXP) do UZS
soʻm0.4330951688
1 GoChapaa(GXP) do ALL
L0.0030573752
1 GoChapaa(GXP) do ANG
ƒ0.0000651202
1 GoChapaa(GXP) do AWG
ƒ0.000065484
1 GoChapaa(GXP) do BBD
$0.00007276
1 GoChapaa(GXP) do BAM
KM0.000061846
1 GoChapaa(GXP) do BIF
Fr0.10728462
1 GoChapaa(GXP) do BND
$0.000047294
1 GoChapaa(GXP) do BSD
$0.00003638
1 GoChapaa(GXP) do JMD
$0.005855361
1 GoChapaa(GXP) do KHR
0.1461042628
1 GoChapaa(GXP) do KMF
Fr0.01549788
1 GoChapaa(GXP) do LAK
0.7908695494
1 GoChapaa(GXP) do LKR
රු0.0110809842
1 GoChapaa(GXP) do MDL
L0.000620279
1 GoChapaa(GXP) do MGA
Ar0.16387371
1 GoChapaa(GXP) do MOP
P0.00029104
1 GoChapaa(GXP) do MVR
0.000560252
1 GoChapaa(GXP) do MWK
MK0.0631596818
1 GoChapaa(GXP) do MZN
MT0.002326501
1 GoChapaa(GXP) do NPR
रु0.0051637772
1 GoChapaa(GXP) do PYG
0.25800696
1 GoChapaa(GXP) do RWF
Fr0.05286014
1 GoChapaa(GXP) do SBD
$0.0002990436
1 GoChapaa(GXP) do SCR
0.0004987698
1 GoChapaa(GXP) do SRD
$0.001402449
1 GoChapaa(GXP) do SVC
$0.0003179612
1 GoChapaa(GXP) do SZL
L0.0006351948
1 GoChapaa(GXP) do TMT
m0.00012733
1 GoChapaa(GXP) do TND
د.ت0.00010779394
1 GoChapaa(GXP) do TTD
$0.0002462926
1 GoChapaa(GXP) do UGX
Sh0.12718448
1 GoChapaa(GXP) do XAF
Fr0.0207366
1 GoChapaa(GXP) do XCD
$0.000098226
1 GoChapaa(GXP) do XOF
Fr0.0207366
1 GoChapaa(GXP) do XPF
Fr0.00374714
1 GoChapaa(GXP) do BWP
P0.0004907662
1 GoChapaa(GXP) do BZD
$0.0000731238
1 GoChapaa(GXP) do CVE
$0.0034964818
1 GoChapaa(GXP) do DJF
Fr0.00643926
1 GoChapaa(GXP) do DOP
$0.0023348684
1 GoChapaa(GXP) do DZD
د.ج0.0047646886
1 GoChapaa(GXP) do FJD
$0.0000829464
1 GoChapaa(GXP) do GNF
Fr0.3163241
1 GoChapaa(GXP) do GTQ
Q0.0002786708
1 GoChapaa(GXP) do GYD
$0.0076092408
1 GoChapaa(GXP) do ISK
kr0.00462026

Zasoby GoChapaa

Aby lepiej zrozumieć GoChapaa, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa GoChapaa
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące GoChapaa

Jaka jest dziś wartość GoChapaa (GXP)?
Aktualna cena GXP w USD wynosi 0.00003638USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena GXP do USD?
Aktualna cena GXP w USD wynosi $ 0.00003638. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa GoChapaa?
Kapitalizacja rynkowa dla GXP wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż GXP w obiegu?
W obiegu GXP znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) GXP?
GXP osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla GXP?
GXP zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu GXP?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla GXP wynosi $ 5.06K USD.
Czy w tym roku GXP pójdzie wyżej?
GXP może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny GXP, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:44:15 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator GXP do USD

Kwota

GXP
GXP
USD
USD

1 GXP = 0.00003638 USD

Handluj GXP

GXP/USDT
$0.00003638
$0.00003638$0.00003638
-3.32%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

