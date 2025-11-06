GiełdaDEX+
Aktualna cena Grand Gangsta City to 0.0018 USD. Śledź aktualizacje cen GGC do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GGC łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o GGC

Informacje o cenie GGC

Czym jest GGC

Biała księga GGC

Oficjalna strona internetowa GGC

Tokenomika GGC

Prognoza cen GGC

Historia GGC

Przewodnik zakupowy GGC

Przelicznik GGC-fiat

GGC na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Grand Gangsta City

Cena Grand Gangsta City(GGC)

Aktualna cena 1 GGC do USD:

$0.0018
$0.0018$0.0018
-2.43%1D
USD
Grand Gangsta City (GGC) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:41:24 (UTC+8)

Informacje o cenie Grand Gangsta City (GGC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.001669
$ 0.001669$ 0.001669
Minimum 24h
$ 0.002144
$ 0.002144$ 0.002144
Maksimum 24h

$ 0.001669
$ 0.001669$ 0.001669

$ 0.002144
$ 0.002144$ 0.002144

--
----

--
----

-1.10%

-2.42%

-19.36%

-19.36%

Aktualna cena Grand Gangsta City (GGC) wynosi $ 0.0018. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GGC wahał się między $ 0.001669 a $ 0.002144, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GGC w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GGC zmieniły się o -1.10% w ciągu ostatniej godziny, o -2.42% w ciągu 24 godzin i o -19.36% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Grand Gangsta City (GGC)

--
----

$ 88.98K
$ 88.98K$ 88.98K

$ 1.80M
$ 1.80M$ 1.80M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SEIEVM

Obecna kapitalizacja rynkowa Grand Gangsta City wynosi --, przy $ 88.98K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GGC w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.80M.

Historia ceny Grand Gangsta City (GGC) – USD

Śledź zmiany ceny Grand Gangsta City dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.00004483-2.42%
30 Dni$ -0.00132-42.31%
60 dni$ -0.00156-46.43%
90 dni$ -0.006747-78.94%
Dzisiejsza zmiana ceny Grand Gangsta City

DziśGGC odnotował zmianę $ -0.00004483 (-2.42%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Grand Gangsta City

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.00132 (-42.31%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Grand Gangsta City

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę GGC o $ -0.00156(-46.43%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Grand Gangsta City

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.006747 (-78.94%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Grand Gangsta City (GGC)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Grand Gangsta City.

Co to jest Grand Gangsta City (GGC)

Grand Gangsta City is an open-world Web3 game powered by Sei Network. Dive into a massive virtual city, complete missions, build your gang, and earn real rewards. Own vehicles, customize your character, and interact with a living world of NPCs and players. With blockchain tech, all your in-game assets are truly yours—secure, tradable, and decentralized.

Grand Gangsta City jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Grand Gangsta City. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu GGC, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Grand Gangsta City na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Grand Gangsta City będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Grand Gangsta City (w USD)

Jaka będzie wartość Grand Gangsta City (GGC) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Grand Gangsta City (GGC) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Grand Gangsta City.

Sprawdź teraz prognozę ceny Grand Gangsta City!

Tokenomika Grand Gangsta City (GGC)

Zrozumienie tokenomiki Grand Gangsta City (GGC) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena GGCjuż teraz!

Jak kupić Grand Gangsta City (GGC)

Szukasz jak kupić Grand Gangsta City? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Grand Gangsta City na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

GGC na lokalne waluty

Zasoby Grand Gangsta City

Aby lepiej zrozumieć Grand Gangsta City, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Grand Gangsta City
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Grand Gangsta City

Jaka jest dziś wartość Grand Gangsta City (GGC)?
Aktualna cena GGC w USD wynosi 0.0018USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena GGC do USD?
Aktualna cena GGC w USD wynosi $ 0.0018. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Grand Gangsta City?
Kapitalizacja rynkowa dla GGC wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż GGC w obiegu?
W obiegu GGC znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) GGC?
GGC osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla GGC?
GGC zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu GGC?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla GGC wynosi $ 88.98K USD.
Czy w tym roku GGC pójdzie wyżej?
GGC może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny GGC, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:41:24 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator GGC do USD

Kwota

GGC
GGC
USD
USD

1 GGC = 0.0018 USD

Handluj GGC

GGC/USDT
$0.0018
$0.0018$0.0018
-2.42%

