GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Etarn to 0.01269 USD. Śledź aktualizacje cen ETAN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ETAN łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Etarn to 0.01269 USD. Śledź aktualizacje cen ETAN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ETAN łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ETAN

Informacje o cenie ETAN

Czym jest ETAN

Biała księga ETAN

Oficjalna strona internetowa ETAN

Tokenomika ETAN

Prognoza cen ETAN

Historia ETAN

Przewodnik zakupowy ETAN

Przelicznik ETAN-fiat

ETAN na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Etarn

Cena Etarn(ETAN)

Aktualna cena 1 ETAN do USD:

$0.01269
$0.01269$0.01269
-0.07%1D
USD
Etarn (ETAN) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:34:32 (UTC+8)

Informacje o cenie Etarn (ETAN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.012
$ 0.012$ 0.012
Minimum 24h
$ 0.01301
$ 0.01301$ 0.01301
Maksimum 24h

$ 0.012
$ 0.012$ 0.012

$ 0.01301
$ 0.01301$ 0.01301

$ 0.09926169822293524
$ 0.09926169822293524$ 0.09926169822293524

$ 0.06178386169721456
$ 0.06178386169721456$ 0.06178386169721456

-0.55%

-0.06%

-10.95%

-10.95%

Aktualna cena Etarn (ETAN) wynosi $ 0.01269. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ETAN wahał się między $ 0.012 a $ 0.01301, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ETAN w historii to $ 0.09926169822293524, a najniższy to $ 0.06178386169721456.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ETAN zmieniły się o -0.55% w ciągu ostatniej godziny, o -0.06% w ciągu 24 godzin i o -10.95% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Etarn (ETAN)

No.1589

$ 737.82K
$ 737.82K$ 737.82K

$ 178.64K
$ 178.64K$ 178.64K

$ 12.69M
$ 12.69M$ 12.69M

58.14M
58.14M 58.14M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

5.81%

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa Etarn wynosi $ 737.82K, przy $ 178.64K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ETAN w obiegu wynosi 58.14M, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 12.69M.

Historia ceny Etarn (ETAN) – USD

Śledź zmiany ceny Etarn dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0000089-0.06%
30 Dni$ -0.0658-83.84%
60 dni$ -0.03731-74.62%
90 dni$ -0.03731-74.62%
Dzisiejsza zmiana ceny Etarn

DziśETAN odnotował zmianę $ -0.0000089 (-0.06%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Etarn

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.0658 (-83.84%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Etarn

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę ETAN o $ -0.03731(-74.62%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Etarn

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.03731 (-74.62%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Etarn (ETAN)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Etarn.

Co to jest Etarn (ETAN)

Etarn (ETAN) is a Web3 sustainability project that transforms public sanitation into a self-sustaining ecosystem through its innovative “Toilet-to-Earn” model.

Etarn jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Etarn. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu ETAN, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Etarn na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Etarn będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Etarn (w USD)

Jaka będzie wartość Etarn (ETAN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Etarn (ETAN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Etarn.

Sprawdź teraz prognozę ceny Etarn!

Tokenomika Etarn (ETAN)

Zrozumienie tokenomiki Etarn (ETAN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ETANjuż teraz!

Jak kupić Etarn (ETAN)

Szukasz jak kupić Etarn? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Etarn na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

ETAN na lokalne waluty

1 Etarn(ETAN) do VND
333.93735
1 Etarn(ETAN) do AUD
A$0.0194157
1 Etarn(ETAN) do GBP
0.0096444
1 Etarn(ETAN) do EUR
0.0109134
1 Etarn(ETAN) do USD
$0.01269
1 Etarn(ETAN) do MYR
RM0.0530442
1 Etarn(ETAN) do TRY
0.5343759
1 Etarn(ETAN) do JPY
¥1.94157
1 Etarn(ETAN) do ARS
ARS$18.4178853
1 Etarn(ETAN) do RUB
1.0323315
1 Etarn(ETAN) do INR
1.1236995
1 Etarn(ETAN) do IDR
Rp211.4999154
1 Etarn(ETAN) do PHP
0.7455375
1 Etarn(ETAN) do EGP
￡E.0.6016329
1 Etarn(ETAN) do BRL
R$0.0678915
1 Etarn(ETAN) do CAD
C$0.0178929
1 Etarn(ETAN) do BDT
1.5464034
1 Etarn(ETAN) do NGN
18.31167
1 Etarn(ETAN) do COP
$48.8076435
1 Etarn(ETAN) do ZAR
R.0.2213136
1 Etarn(ETAN) do UAH
0.5337414
1 Etarn(ETAN) do TZS
T.Sh.31.17933
1 Etarn(ETAN) do VES
Bs2.82987
1 Etarn(ETAN) do CLP
$11.97936
1 Etarn(ETAN) do PKR
Rs3.5867016
1 Etarn(ETAN) do KZT
6.6649149
1 Etarn(ETAN) do THB
฿0.4119174
1 Etarn(ETAN) do TWD
NT$0.392121
1 Etarn(ETAN) do AED
د.إ0.0465723
1 Etarn(ETAN) do CHF
Fr0.010152
1 Etarn(ETAN) do HKD
HK$0.0986013
1 Etarn(ETAN) do AMD
֏4.8545595
1 Etarn(ETAN) do MAD
.د.م0.1181439
1 Etarn(ETAN) do MXN
$0.236034
1 Etarn(ETAN) do SAR
ريال0.0475875
1 Etarn(ETAN) do ETB
Br1.9456308
1 Etarn(ETAN) do KES
KSh1.6400556
1 Etarn(ETAN) do JOD
د.أ0.00899721
1 Etarn(ETAN) do PLN
0.0468261
1 Etarn(ETAN) do RON
лв0.0559629
1 Etarn(ETAN) do SEK
kr0.1211895
1 Etarn(ETAN) do BGN
лв0.021573
1 Etarn(ETAN) do HUF
Ft4.2668856
1 Etarn(ETAN) do CZK
0.2687742
1 Etarn(ETAN) do KWD
د.ك0.00389583
1 Etarn(ETAN) do ILS
0.0412425
1 Etarn(ETAN) do BOB
Bs0.087561
1 Etarn(ETAN) do AZN
0.021573
1 Etarn(ETAN) do TJS
SM0.1173825
1 Etarn(ETAN) do GEL
0.0343899
1 Etarn(ETAN) do AOA
Kz11.6208675
1 Etarn(ETAN) do BHD
.د.ب0.00477144
1 Etarn(ETAN) do BMD
$0.01269
1 Etarn(ETAN) do DKK
kr0.0822312
1 Etarn(ETAN) do HNL
L0.3345084
1 Etarn(ETAN) do MUR
0.5839938
1 Etarn(ETAN) do NAD
$0.220806
1 Etarn(ETAN) do NOK
kr0.129438
1 Etarn(ETAN) do NZD
$0.0223344
1 Etarn(ETAN) do PAB
B/.0.01269
1 Etarn(ETAN) do PGK
K0.0539325
1 Etarn(ETAN) do QAR
ر.ق0.0461916
1 Etarn(ETAN) do RSD
дин.1.2928572
1 Etarn(ETAN) do UZS
soʻm151.0714044
1 Etarn(ETAN) do ALL
L1.0664676
1 Etarn(ETAN) do ANG
ƒ0.0227151
1 Etarn(ETAN) do AWG
ƒ0.022842
1 Etarn(ETAN) do BBD
$0.02538
1 Etarn(ETAN) do BAM
KM0.021573
1 Etarn(ETAN) do BIF
Fr37.42281
1 Etarn(ETAN) do BND
$0.016497
1 Etarn(ETAN) do BSD
$0.01269
1 Etarn(ETAN) do JMD
$2.0424555
1 Etarn(ETAN) do KHR
50.9638014
1 Etarn(ETAN) do KMF
Fr5.40594
1 Etarn(ETAN) do LAK
275.8695597
1 Etarn(ETAN) do LKR
රු3.8652471
1 Etarn(ETAN) do MDL
L0.2163645
1 Etarn(ETAN) do MGA
Ar57.162105
1 Etarn(ETAN) do MOP
P0.10152
1 Etarn(ETAN) do MVR
0.195426
1 Etarn(ETAN) do MWK
MK22.0312359
1 Etarn(ETAN) do MZN
MT0.8115255
1 Etarn(ETAN) do NPR
रु1.8012186
1 Etarn(ETAN) do PYG
89.99748
1 Etarn(ETAN) do RWF
Fr18.43857
1 Etarn(ETAN) do SBD
$0.1043118
1 Etarn(ETAN) do SCR
0.1739799
1 Etarn(ETAN) do SRD
$0.4891995
1 Etarn(ETAN) do SVC
$0.1109106
1 Etarn(ETAN) do SZL
L0.2215674
1 Etarn(ETAN) do TMT
m0.044415
1 Etarn(ETAN) do TND
د.ت0.03760047
1 Etarn(ETAN) do TTD
$0.0859113
1 Etarn(ETAN) do UGX
Sh44.36424
1 Etarn(ETAN) do XAF
Fr7.2333
1 Etarn(ETAN) do XCD
$0.034263
1 Etarn(ETAN) do XOF
Fr7.2333
1 Etarn(ETAN) do XPF
Fr1.30707
1 Etarn(ETAN) do BWP
P0.1711881
1 Etarn(ETAN) do BZD
$0.0255069
1 Etarn(ETAN) do CVE
$1.2196359
1 Etarn(ETAN) do DJF
Fr2.24613
1 Etarn(ETAN) do DOP
$0.8144442
1 Etarn(ETAN) do DZD
د.ج1.6589637
1 Etarn(ETAN) do FJD
$0.0289332
1 Etarn(ETAN) do GNF
Fr110.33955
1 Etarn(ETAN) do GTQ
Q0.0972054
1 Etarn(ETAN) do GYD
$2.6542404
1 Etarn(ETAN) do ISK
kr1.61163

Zasoby Etarn

Aby lepiej zrozumieć Etarn, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Etarn
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Etarn

Jaka jest dziś wartość Etarn (ETAN)?
Aktualna cena ETAN w USD wynosi 0.01269USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ETAN do USD?
Aktualna cena ETAN w USD wynosi $ 0.01269. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Etarn?
Kapitalizacja rynkowa dla ETAN wynosi $ 737.82K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ETAN w obiegu?
W obiegu ETAN znajduje się 58.14M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ETAN?
ETAN osiąga ATH w wysokości 0.09926169822293524 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ETAN?
ETAN zaliczył cenę ATL w wysokości 0.06178386169721456 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ETAN?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ETAN wynosi $ 178.64K USD.
Czy w tym roku ETAN pójdzie wyżej?
ETAN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ETAN, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:34:32 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Etarn (ETAN)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator ETAN do USD

Kwota

ETAN
ETAN
USD
USD

1 ETAN = 0.01269 USD

Handluj ETAN

ETAN/USDT
$0.01269
$0.01269$0.01269
-0.06%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,048.66
$103,048.66$103,048.66

-0.65%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,391.35
$3,391.35$3,391.35

-0.21%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.27
$160.27$160.27

-0.15%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.39
$1,477.39$1,477.39

+0.09%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,048.66
$103,048.66$103,048.66

-0.65%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,391.35
$3,391.35$3,391.35

-0.21%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.27
$160.27$160.27

-0.15%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3270
$2.3270$2.3270

+2.22%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0561
$1.0561$1.0561

-2.68%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03736
$0.03736$0.03736

+49.44%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00417
$0.00417$0.00417

-44.40%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00664
$0.00664$0.00664

+2.15%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000012000
$0.000012000$0.000012000

+535.59%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000650
$0.0000000650$0.0000000650

+330.46%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.1959
$0.1959$0.1959

+291.80%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5793
$1.5793$1.5793

+94.68%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01898
$0.01898$0.01898

+51.84%