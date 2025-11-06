GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Echo to 0.02644 USD. Śledź aktualizacje cen ECHO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ECHO łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Echo to 0.02644 USD. Śledź aktualizacje cen ECHO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ECHO łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ECHO

Informacje o cenie ECHO

Czym jest ECHO

Biała księga ECHO

Oficjalna strona internetowa ECHO

Tokenomika ECHO

Prognoza cen ECHO

Historia ECHO

Przewodnik zakupowy ECHO

Przelicznik ECHO-fiat

ECHO na spot

USDT-M Futures ECHO

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Echo

Cena Echo(ECHO)

Aktualna cena 1 ECHO do USD:

$0.02644
$0.02644$0.02644
-1.52%1D
USD
Echo (ECHO) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:31:58 (UTC+8)

Informacje o cenie Echo (ECHO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.02449
$ 0.02449$ 0.02449
Minimum 24h
$ 0.02762
$ 0.02762$ 0.02762
Maksimum 24h

$ 0.02449
$ 0.02449$ 0.02449

$ 0.02762
$ 0.02762$ 0.02762

--
----

--
----

-2.62%

-1.52%

-23.08%

-23.08%

Aktualna cena Echo (ECHO) wynosi $ 0.02644. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ECHO wahał się między $ 0.02449 a $ 0.02762, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ECHO w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ECHO zmieniły się o -2.62% w ciągu ostatniej godziny, o -1.52% w ciągu 24 godzin i o -23.08% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Echo (ECHO)

--
----

$ 63.01K
$ 63.01K$ 63.01K

$ 26.44M
$ 26.44M$ 26.44M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

APTOS

Obecna kapitalizacja rynkowa Echo wynosi --, przy $ 63.01K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ECHO w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 26.44M.

Historia ceny Echo (ECHO) – USD

Śledź zmiany ceny Echo dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0004081-1.52%
30 Dni$ -0.01391-34.48%
60 dni$ -0.0058-18.00%
90 dni$ +0.00284+12.03%
Dzisiejsza zmiana ceny Echo

DziśECHO odnotował zmianę $ -0.0004081 (-1.52%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Echo

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.01391 (-34.48%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Echo

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę ECHO o $ -0.0058(-18.00%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Echo

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.00284 (+12.03%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Echo (ECHO)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Echo.

Co to jest Echo (ECHO)

Echo is a Bitcoin liquidity aggregation and yield infrastructure layer designed to address the fragmentation of BTC liquidity across various forms (such as native BTC, BTC LSTs, and wrapped BTC). It simplifies BTC integration into DeFi while maximizing yield through innovative yield solutions.

Echo jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Echo. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu ECHO, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Echo na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Echo będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Echo (w USD)

Jaka będzie wartość Echo (ECHO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Echo (ECHO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Echo.

Sprawdź teraz prognozę ceny Echo!

Tokenomika Echo (ECHO)

Zrozumienie tokenomiki Echo (ECHO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ECHOjuż teraz!

Jak kupić Echo (ECHO)

Szukasz jak kupić Echo? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Echo na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

ECHO na lokalne waluty

1 Echo(ECHO) do VND
695.7686
1 Echo(ECHO) do AUD
A$0.0404532
1 Echo(ECHO) do GBP
0.0200944
1 Echo(ECHO) do EUR
0.0227384
1 Echo(ECHO) do USD
$0.02644
1 Echo(ECHO) do MYR
RM0.1105192
1 Echo(ECHO) do TRY
1.1133884
1 Echo(ECHO) do JPY
¥4.04532
1 Echo(ECHO) do ARS
ARS$38.3742228
1 Echo(ECHO) do RUB
2.150894
1 Echo(ECHO) do INR
2.341262
1 Echo(ECHO) do IDR
Rp440.6664904
1 Echo(ECHO) do PHP
1.55335
1 Echo(ECHO) do EGP
￡E.1.2535204
1 Echo(ECHO) do BRL
R$0.141454
1 Echo(ECHO) do CAD
C$0.0372804
1 Echo(ECHO) do BDT
3.2219784
1 Echo(ECHO) do NGN
38.15292
1 Echo(ECHO) do COP
$101.692206
1 Echo(ECHO) do ZAR
R.0.4611136
1 Echo(ECHO) do UAH
1.1120664
1 Echo(ECHO) do TZS
T.Sh.64.96308
1 Echo(ECHO) do VES
Bs5.89612
1 Echo(ECHO) do CLP
$24.95936
1 Echo(ECHO) do PKR
Rs7.4730016
1 Echo(ECHO) do KZT
13.8865524
1 Echo(ECHO) do THB
฿0.8582424
1 Echo(ECHO) do TWD
NT$0.816996
1 Echo(ECHO) do AED
د.إ0.0970348
1 Echo(ECHO) do CHF
Fr0.021152
1 Echo(ECHO) do HKD
HK$0.2054388
1 Echo(ECHO) do AMD
֏10.114622
1 Echo(ECHO) do MAD
.د.م0.2461564
1 Echo(ECHO) do MXN
$0.491784
1 Echo(ECHO) do SAR
ريال0.09915
1 Echo(ECHO) do ETB
Br4.0537808
1 Echo(ECHO) do KES
KSh3.4171056
1 Echo(ECHO) do JOD
د.أ0.01874596
1 Echo(ECHO) do PLN
0.0975636
1 Echo(ECHO) do RON
лв0.1166004
1 Echo(ECHO) do SEK
kr0.252502
1 Echo(ECHO) do BGN
лв0.044948
1 Echo(ECHO) do HUF
Ft8.8901856
1 Echo(ECHO) do CZK
0.5599992
1 Echo(ECHO) do KWD
د.ك0.00811708
1 Echo(ECHO) do ILS
0.08593
1 Echo(ECHO) do BOB
Bs0.182436
1 Echo(ECHO) do AZN
0.044948
1 Echo(ECHO) do TJS
SM0.24457
1 Echo(ECHO) do GEL
0.0716524
1 Echo(ECHO) do AOA
Kz24.21243
1 Echo(ECHO) do BHD
.د.ب0.00994144
1 Echo(ECHO) do BMD
$0.02644
1 Echo(ECHO) do DKK
kr0.1713312
1 Echo(ECHO) do HNL
L0.6969584
1 Echo(ECHO) do MUR
1.2167688
1 Echo(ECHO) do NAD
$0.460056
1 Echo(ECHO) do NOK
kr0.269688
1 Echo(ECHO) do NZD
$0.0465344
1 Echo(ECHO) do PAB
B/.0.02644
1 Echo(ECHO) do PGK
K0.11237
1 Echo(ECHO) do QAR
ر.ق0.0962416
1 Echo(ECHO) do RSD
дин.2.6937072
1 Echo(ECHO) do UZS
soʻm314.7618544
1 Echo(ECHO) do ALL
L2.2220176
1 Echo(ECHO) do ANG
ƒ0.0473276
1 Echo(ECHO) do AWG
ƒ0.047592
1 Echo(ECHO) do BBD
$0.05288
1 Echo(ECHO) do BAM
KM0.044948
1 Echo(ECHO) do BIF
Fr77.97156
1 Echo(ECHO) do BND
$0.034372
1 Echo(ECHO) do BSD
$0.02644
1 Echo(ECHO) do JMD
$4.255518
1 Echo(ECHO) do KHR
106.1846264
1 Echo(ECHO) do KMF
Fr11.26344
1 Echo(ECHO) do LAK
574.7825972
1 Echo(ECHO) do LKR
රු8.0533596
1 Echo(ECHO) do MDL
L0.450802
1 Echo(ECHO) do MGA
Ar119.09898
1 Echo(ECHO) do MOP
P0.21152
1 Echo(ECHO) do MVR
0.407176
1 Echo(ECHO) do MWK
MK45.9027484
1 Echo(ECHO) do MZN
MT1.690838
1 Echo(ECHO) do NPR
रु3.7528936
1 Echo(ECHO) do PYG
187.51248
1 Echo(ECHO) do RWF
Fr38.41732
1 Echo(ECHO) do SBD
$0.2173368
1 Echo(ECHO) do SCR
0.3624924
1 Echo(ECHO) do SRD
$1.019262
1 Echo(ECHO) do SVC
$0.2310856
1 Echo(ECHO) do SZL
L0.4616424
1 Echo(ECHO) do TMT
m0.09254
1 Echo(ECHO) do TND
د.ت0.07834172
1 Echo(ECHO) do TTD
$0.1789988
1 Echo(ECHO) do UGX
Sh92.43424
1 Echo(ECHO) do XAF
Fr15.0708
1 Echo(ECHO) do XCD
$0.071388
1 Echo(ECHO) do XOF
Fr15.0708
1 Echo(ECHO) do XPF
Fr2.72332
1 Echo(ECHO) do BWP
P0.3566756
1 Echo(ECHO) do BZD
$0.0531444
1 Echo(ECHO) do CVE
$2.5411484
1 Echo(ECHO) do DJF
Fr4.67988
1 Echo(ECHO) do DOP
$1.6969192
1 Echo(ECHO) do DZD
د.ج3.4565012
1 Echo(ECHO) do FJD
$0.0602832
1 Echo(ECHO) do GNF
Fr229.8958
1 Echo(ECHO) do GTQ
Q0.2025304
1 Echo(ECHO) do GYD
$5.5301904
1 Echo(ECHO) do ISK
kr3.35788

Zasoby Echo

Aby lepiej zrozumieć Echo, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Echo
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Echo

Jaka jest dziś wartość Echo (ECHO)?
Aktualna cena ECHO w USD wynosi 0.02644USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ECHO do USD?
Aktualna cena ECHO w USD wynosi $ 0.02644. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Echo?
Kapitalizacja rynkowa dla ECHO wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ECHO w obiegu?
W obiegu ECHO znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ECHO?
ECHO osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ECHO?
ECHO zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu ECHO?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ECHO wynosi $ 63.01K USD.
Czy w tym roku ECHO pójdzie wyżej?
ECHO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ECHO, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:31:58 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Echo (ECHO)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator ECHO do USD

Kwota

ECHO
ECHO
USD
USD

1 ECHO = 0.02644 USD

Handluj ECHO

ECHO/USDT
$0.02644
$0.02644$0.02644
-1.49%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,948.38
$102,948.38$102,948.38

-0.75%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,384.61
$3,384.61$3,384.61

-0.40%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.30
$160.30$160.30

-0.13%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.40
$1,477.40$1,477.40

+0.09%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,948.38
$102,948.38$102,948.38

-0.75%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,384.61
$3,384.61$3,384.61

-0.40%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.30
$160.30$160.30

-0.13%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3216
$2.3216$2.3216

+1.98%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0507
$1.0507$1.0507

-3.17%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03739
$0.03739$0.03739

+49.56%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00417
$0.00417$0.00417

-44.40%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00664
$0.00664$0.00664

+2.15%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000011123
$0.000011123$0.000011123

+489.14%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000626
$0.0000000626$0.0000000626

+314.56%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.1936
$0.1936$0.1936

+287.20%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5612
$1.5612$1.5612

+92.45%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01931
$0.01931$0.01931

+54.48%