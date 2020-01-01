Tokenomika DeFrogs (DEFROGS) Odkryj kluczowe informacje o DeFrogs (DEFROGS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o DeFrogs (DEFROGS) A collection of 10,000 DeFrogs enabled by ERC404, an experimental token standard enabling persistent liquidity and semi-fungibility for Ethereum NFTs. The 1st ERC404 PFP (ERC20 x ERC721). A collection of 10,000 DeFrogs enabled by ERC404, an experimental token standard enabling persistent liquidity and semi-fungibility for Ethereum NFTs. The 1st ERC404 PFP (ERC20 x ERC721). Oficjalna strona internetowa: https://defrogs.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xd555498a524612c67f286df0e0a9a64a73a7cdc7 Kup DEFROGS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa DeFrogs (DEFROGS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DeFrogs (DEFROGS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 404.80K $ 404.80K $ 404.80K Całkowita podaż: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K Podaż w obiegu: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 404.80K $ 404.80K $ 404.80K Historyczne maksimum: $ 1,700 $ 1,700 $ 1,700 Historyczne minimum: $ 1.4698512303225224 $ 1.4698512303225224 $ 1.4698512303225224 Aktualna cena: $ 40.48 $ 40.48 $ 40.48 Dowiedz się więcej o cenie DeFrogs (DEFROGS)

Tokenomika DeFrogs (DEFROGS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DeFrogs (DEFROGS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DEFROGS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DEFROGS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDEFROGS tokenomikę, poznaj cenę tokena DEFROGSna żywo!

Jak kupić DEFROGS Chcesz dodać DeFrogs (DEFROGS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu DEFROGS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować DEFROGS na MEXC już teraz!

Historia ceny DeFrogs (DEFROGS) Analiza historii ceny DEFROGS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny DEFROGS już teraz!

Prognoza ceny DEFROGS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DEFROGS? Nasza strona z prognozami cen DEFROGS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DEFROGS już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!