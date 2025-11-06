Co to jest Roboton (DCT)

Roboton is a hybrid meme miniapp introduced by DCT WALLET SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA that provides tap-to-earn, PVP gaming and other earning features for users. Reaching hundreds of thousands of users from Ton ecosystem, project seeks to reach further growth transitioning to Tron ecosystem. Roboton is a hybrid meme miniapp introduced by DCT WALLET SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA that provides tap-to-earn, PVP gaming and other earning features for users. Reaching hundreds of thousands of users from Ton ecosystem, project seeks to reach further growth transitioning to Tron ecosystem.

Roboton jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie.



Prognoza ceny Roboton (w USD)

Tokenomika Roboton (DCT)

Zrozumienie tokenomiki Roboton (DCT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DCTjuż teraz!

Jak kupić Roboton (DCT)

Szukasz jak kupić Roboton? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Roboton na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

Zasoby Roboton

Aby lepiej zrozumieć Roboton, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Roboton Jaka jest dziś wartość Roboton (DCT)? Aktualna cena DCT w USD wynosi 0.005725USD , jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi. Jaka jest aktualna cena DCT do USD? $ 0.005725 . Sprawdź Aktualna cena DCT w USD wynosi. Sprawdź Konwerter MEXC , aby poznać dokładną konwersję tokenów. Jaka jest kapitalizacja rynkowa Roboton? Kapitalizacja rynkowa dla DCT wynosi -- USD . Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu. Jaka jest podaż DCT w obiegu? W obiegu DCT znajduje się -- USD . Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DCT? DCT osiąga ATH w wysokości -- USD . Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DCT? DCT zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD . Jaki jest wolumen obrotu DCT? Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DCT wynosi $ 102.78K USD . Czy w tym roku DCT pójdzie wyżej? DCT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DCT , aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.

Ważne aktualizacje branżowe Roboton (DCT)

