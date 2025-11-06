GiełdaDEX+
Aktualna cena Roboton to 0.005725 USD. Śledź aktualizacje cen DCT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DCT łatwo w MEXC już teraz.

Aktualna cena 1 DCT do USD:

$0.005725
$0.005725$0.005725
+0.01%1D
Roboton (DCT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:26:36 (UTC+8)

Informacje o cenie Roboton (DCT) (USD)

Aktualna cena Roboton (DCT) wynosi $ 0.005725. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DCT wahał się między $ 0.005574 a $ 0.005806, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DCT w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DCT zmieniły się o +0.33% w ciągu ostatniej godziny, o +0.01% w ciągu 24 godzin i o +7.79% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Roboton (DCT)

TRX

Obecna kapitalizacja rynkowa Roboton wynosi --, przy $ 102.78K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DCT w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 50000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 286.25M.

Historia ceny Roboton (DCT) – USD

Śledź zmiany ceny Roboton dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00000057+0.01%
30 Dni$ -0.00039-6.38%
60 dni$ +0.000426+8.03%
90 dni$ +0.000395+7.41%
Dzisiejsza zmiana ceny Roboton

DziśDCT odnotował zmianę $ +0.00000057 (+0.01%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Roboton

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.00039 (-6.38%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Roboton

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę DCT o $ +0.000426(+8.03%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Roboton

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.000395 (+7.41%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Roboton (DCT)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Roboton.

Co to jest Roboton (DCT)

Roboton is a hybrid meme miniapp introduced by DCT WALLET SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA that provides tap-to-earn, PVP gaming and other earning features for users. Reaching hundreds of thousands of users from Ton ecosystem, project seeks to reach further growth transitioning to Tron ecosystem.

Roboton jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Roboton. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu DCT, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Roboton na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Roboton będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Roboton (w USD)

Jaka będzie wartość Roboton (DCT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Roboton (DCT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Roboton.

Sprawdź teraz prognozę ceny Roboton!

Tokenomika Roboton (DCT)

Zrozumienie tokenomiki Roboton (DCT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DCTjuż teraz!

Jak kupić Roboton (DCT)

Szukasz jak kupić Roboton? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Roboton na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

DCT na lokalne waluty

Zasoby Roboton

Aby lepiej zrozumieć Roboton, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa Roboton
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Roboton

Jaka jest dziś wartość Roboton (DCT)?
Aktualna cena DCT w USD wynosi 0.005725USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DCT do USD?
Aktualna cena DCT w USD wynosi $ 0.005725. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Roboton?
Kapitalizacja rynkowa dla DCT wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DCT w obiegu?
W obiegu DCT znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DCT?
DCT osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DCT?
DCT zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu DCT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DCT wynosi $ 102.78K USD.
Czy w tym roku DCT pójdzie wyżej?
DCT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DCT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Roboton (DCT)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

