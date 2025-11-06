GiełdaDEX+
Aktualna cena Circle xStock to 113.65 USD. Śledź aktualizacje cen CRCLX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CRCLX łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Circle xStock to 113.65 USD. Śledź aktualizacje cen CRCLX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CRCLX łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o CRCLX

Informacje o cenie CRCLX

Czym jest CRCLX

Oficjalna strona internetowa CRCLX

Tokenomika CRCLX

Prognoza cen CRCLX

Historia CRCLX

Przewodnik zakupowy CRCLX

Przelicznik CRCLX-fiat

CRCLX na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Circle xStock

Cena Circle xStock(CRCLX)

Aktualna cena 1 CRCLX do USD:

-0.36%1D
USD
Circle xStock (CRCLX) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:22:54 (UTC+8)

Informacje o cenie Circle xStock (CRCLX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

+0.07%

-0.36%

-14.10%

-14.10%

Aktualna cena Circle xStock (CRCLX) wynosi $ 113.65. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CRCLX wahał się między $ 108.72 a $ 114.92, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CRCLX w historii to $ 258.3037707311062, a najniższy to $ 108.7001141157051.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CRCLX zmieniły się o +0.07% w ciągu ostatniej godziny, o -0.36% w ciągu 24 godzin i o -14.10% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Circle xStock (CRCLX)

No.1141

SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa Circle xStock wynosi $ 9.05M, przy $ 63.96K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CRCLX w obiegu wynosi 79.60K, przy całkowitej podaży 79598.43317116. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.05M.

Historia ceny Circle xStock (CRCLX) – USD

Śledź zmiany ceny Circle xStock dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.4106-0.36%
30 Dni$ -36.06-24.09%
60 dni$ -1.11-0.97%
90 dni$ -39.83-25.96%
Dzisiejsza zmiana ceny Circle xStock

DziśCRCLX odnotował zmianę $ -0.4106 (-0.36%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Circle xStock

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -36.06 (-24.09%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Circle xStock

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę CRCLX o $ -1.11(-0.97%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Circle xStock

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -39.83 (-25.96%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Circle xStock (CRCLX)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Circle xStock.

Co to jest Circle xStock (CRCLX)

Circle xStock (CRCLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. CRCLx tracks the price of Circle Internet Group (the underlying). CRCLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Circle Internet Group, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Circle xStock jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Circle xStock. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu CRCLX, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Circle xStock na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Circle xStock będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Circle xStock (w USD)

Jaka będzie wartość Circle xStock (CRCLX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Circle xStock (CRCLX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Circle xStock.

Sprawdź teraz prognozę ceny Circle xStock!

Tokenomika Circle xStock (CRCLX)

Zrozumienie tokenomiki Circle xStock (CRCLX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CRCLXjuż teraz!

Jak kupić Circle xStock (CRCLX)

Szukasz jak kupić Circle xStock? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Circle xStock na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

CRCLX na lokalne waluty

1 Circle xStock(CRCLX) do VND
2,990,699.75
1 Circle xStock(CRCLX) do AUD
A$173.8845
1 Circle xStock(CRCLX) do GBP
86.374
1 Circle xStock(CRCLX) do EUR
97.739
1 Circle xStock(CRCLX) do USD
$113.65
1 Circle xStock(CRCLX) do MYR
RM475.057
1 Circle xStock(CRCLX) do TRY
4,785.8015
1 Circle xStock(CRCLX) do JPY
¥17,388.45
1 Circle xStock(CRCLX) do ARS
ARS$164,948.2005
1 Circle xStock(CRCLX) do RUB
9,245.4275
1 Circle xStock(CRCLX) do INR
10,063.7075
1 Circle xStock(CRCLX) do IDR
Rp1,894,165.909
1 Circle xStock(CRCLX) do PHP
6,676.9375
1 Circle xStock(CRCLX) do EGP
￡E.5,388.1465
1 Circle xStock(CRCLX) do BRL
R$608.0275
1 Circle xStock(CRCLX) do CAD
C$160.2465
1 Circle xStock(CRCLX) do BDT
13,849.389
1 Circle xStock(CRCLX) do NGN
163,996.95
1 Circle xStock(CRCLX) do COP
$437,114.9475
1 Circle xStock(CRCLX) do ZAR
R.1,982.056
1 Circle xStock(CRCLX) do UAH
4,780.119
1 Circle xStock(CRCLX) do TZS
T.Sh.279,238.05
1 Circle xStock(CRCLX) do VES
Bs25,343.95
1 Circle xStock(CRCLX) do CLP
$107,285.6
1 Circle xStock(CRCLX) do PKR
Rs32,122.036
1 Circle xStock(CRCLX) do KZT
59,690.1165
1 Circle xStock(CRCLX) do THB
฿3,689.079
1 Circle xStock(CRCLX) do TWD
NT$3,511.785
1 Circle xStock(CRCLX) do AED
د.إ417.0955
1 Circle xStock(CRCLX) do CHF
Fr90.92
1 Circle xStock(CRCLX) do HKD
HK$883.0605
1 Circle xStock(CRCLX) do AMD
֏43,476.8075
1 Circle xStock(CRCLX) do MAD
.د.م1,058.0815
1 Circle xStock(CRCLX) do MXN
$2,113.89
1 Circle xStock(CRCLX) do SAR
ريال426.1875
1 Circle xStock(CRCLX) do ETB
Br17,424.818
1 Circle xStock(CRCLX) do KES
KSh14,688.126
1 Circle xStock(CRCLX) do JOD
د.أ80.57785
1 Circle xStock(CRCLX) do PLN
419.3685
1 Circle xStock(CRCLX) do RON
лв501.1965
1 Circle xStock(CRCLX) do SEK
kr1,085.3575
1 Circle xStock(CRCLX) do BGN
лв193.205
1 Circle xStock(CRCLX) do HUF
Ft38,213.676
1 Circle xStock(CRCLX) do CZK
2,407.107
1 Circle xStock(CRCLX) do KWD
د.ك34.89055
1 Circle xStock(CRCLX) do ILS
369.3625
1 Circle xStock(CRCLX) do BOB
Bs784.185
1 Circle xStock(CRCLX) do AZN
193.205
1 Circle xStock(CRCLX) do TJS
SM1,051.2625
1 Circle xStock(CRCLX) do GEL
307.9915
1 Circle xStock(CRCLX) do AOA
Kz104,074.9875
1 Circle xStock(CRCLX) do BHD
.د.ب42.7324
1 Circle xStock(CRCLX) do BMD
$113.65
1 Circle xStock(CRCLX) do DKK
kr736.452
1 Circle xStock(CRCLX) do HNL
L2,995.814
1 Circle xStock(CRCLX) do MUR
5,230.173
1 Circle xStock(CRCLX) do NAD
$1,977.51
1 Circle xStock(CRCLX) do NOK
kr1,159.23
1 Circle xStock(CRCLX) do NZD
$200.024
1 Circle xStock(CRCLX) do PAB
B/.113.65
1 Circle xStock(CRCLX) do PGK
K483.0125
1 Circle xStock(CRCLX) do QAR
ر.ق413.686
1 Circle xStock(CRCLX) do RSD
дин.11,578.662
1 Circle xStock(CRCLX) do UZS
soʻm1,352,975.974
1 Circle xStock(CRCLX) do ALL
L9,551.146
1 Circle xStock(CRCLX) do ANG
ƒ203.4335
1 Circle xStock(CRCLX) do AWG
ƒ204.57
1 Circle xStock(CRCLX) do BBD
$227.3
1 Circle xStock(CRCLX) do BAM
KM193.205
1 Circle xStock(CRCLX) do BIF
Fr335,153.85
1 Circle xStock(CRCLX) do BND
$147.745
1 Circle xStock(CRCLX) do BSD
$113.65
1 Circle xStock(CRCLX) do JMD
$18,291.9675
1 Circle xStock(CRCLX) do KHR
456,425.219
1 Circle xStock(CRCLX) do KMF
Fr48,414.9
1 Circle xStock(CRCLX) do LAK
2,470,652.1245
1 Circle xStock(CRCLX) do LKR
රු34,616.6535
1 Circle xStock(CRCLX) do MDL
L1,937.7325
1 Circle xStock(CRCLX) do MGA
Ar511,936.425
1 Circle xStock(CRCLX) do MOP
P909.2
1 Circle xStock(CRCLX) do MVR
1,750.21
1 Circle xStock(CRCLX) do MWK
MK197,308.9015
1 Circle xStock(CRCLX) do MZN
MT7,267.9175
1 Circle xStock(CRCLX) do NPR
रु16,131.481
1 Circle xStock(CRCLX) do PYG
806,005.8
1 Circle xStock(CRCLX) do RWF
Fr165,133.45
1 Circle xStock(CRCLX) do SBD
$934.203
1 Circle xStock(CRCLX) do SCR
1,558.1415
1 Circle xStock(CRCLX) do SRD
$4,381.2075
1 Circle xStock(CRCLX) do SVC
$993.301
1 Circle xStock(CRCLX) do SZL
L1,984.329
1 Circle xStock(CRCLX) do TMT
m397.775
1 Circle xStock(CRCLX) do TND
د.ت336.74495
1 Circle xStock(CRCLX) do TTD
$769.4105
1 Circle xStock(CRCLX) do UGX
Sh397,320.4
1 Circle xStock(CRCLX) do XAF
Fr64,780.5
1 Circle xStock(CRCLX) do XCD
$306.855
1 Circle xStock(CRCLX) do XOF
Fr64,780.5
1 Circle xStock(CRCLX) do XPF
Fr11,705.95
1 Circle xStock(CRCLX) do BWP
P1,533.1385
1 Circle xStock(CRCLX) do BZD
$228.4365
1 Circle xStock(CRCLX) do CVE
$10,922.9015
1 Circle xStock(CRCLX) do DJF
Fr20,116.05
1 Circle xStock(CRCLX) do DOP
$7,294.057
1 Circle xStock(CRCLX) do DZD
د.ج14,857.4645
1 Circle xStock(CRCLX) do FJD
$259.122
1 Circle xStock(CRCLX) do GNF
Fr988,186.75
1 Circle xStock(CRCLX) do GTQ
Q870.559
1 Circle xStock(CRCLX) do GYD
$23,771.034
1 Circle xStock(CRCLX) do ISK
kr14,433.55

Zasoby Circle xStock

Aby lepiej zrozumieć Circle xStock, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa Circle xStock
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Circle xStock

Jaka jest dziś wartość Circle xStock (CRCLX)?
Aktualna cena CRCLX w USD wynosi 113.65USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CRCLX do USD?
Aktualna cena CRCLX w USD wynosi $ 113.65. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Circle xStock?
Kapitalizacja rynkowa dla CRCLX wynosi $ 9.05M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CRCLX w obiegu?
W obiegu CRCLX znajduje się 79.60K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CRCLX?
CRCLX osiąga ATH w wysokości 258.3037707311062 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CRCLX?
CRCLX zaliczył cenę ATL w wysokości 108.7001141157051 USD.
Jaki jest wolumen obrotu CRCLX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CRCLX wynosi $ 63.96K USD.
Czy w tym roku CRCLX pójdzie wyżej?
CRCLX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CRCLX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Circle xStock (CRCLX)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

1 CRCLX = 113.65 USD

