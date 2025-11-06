Co to jest Circle xStock (CRCLX)

Circle xStock (CRCLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. CRCLx tracks the price of Circle Internet Group (the underlying). CRCLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Circle Internet Group, whilst maintaining the benefits of blockchain technology. Circle xStock (CRCLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. CRCLx tracks the price of Circle Internet Group (the underlying). CRCLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Circle Internet Group, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Circle xStock jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie.



Prognoza ceny Circle xStock (w USD)

Jaka będzie wartość Circle xStock (CRCLX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Circle xStock (CRCLX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Circle xStock.

Tokenomika Circle xStock (CRCLX)

Zrozumienie tokenomiki Circle xStock (CRCLX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CRCLXjuż teraz!

Jak kupić Circle xStock (CRCLX)

Szukasz jak kupić Circle xStock? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Circle xStock na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

CRCLX na lokalne waluty

Zasoby Circle xStock

Aby lepiej zrozumieć Circle xStock, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Circle xStock Jaka jest dziś wartość Circle xStock (CRCLX)? Aktualna cena CRCLX w USD wynosi 113.65USD. Jaka jest kapitalizacja rynkowa Circle xStock? Kapitalizacja rynkowa dla CRCLX wynosi $ 9.05M USD. Jaka jest podaż CRCLX w obiegu? W obiegu CRCLX znajduje się 79.60K USD. Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CRCLX? CRCLX osiąga ATH w wysokości 258.3037707311062 USD. Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CRCLX? CRCLX zaliczył cenę ATL w wysokości 108.7001141157051 USD. Jaki jest wolumen obrotu CRCLX? Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CRCLX wynosi $ 63.96K USD.

Ważne aktualizacje branżowe Circle xStock (CRCLX)

Czas (UTC+8) Typ Informacja 11-05 17:18:00 Aktualności branżowe Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98% 11-05 10:42:00 Dane on-chain Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated 11-04 17:22:15 Aktualności branżowe Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear" 11-04 15:40:43 Aktualności branżowe Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h 11-04 13:21:37 Aktualności branżowe Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated 11-04 05:28:00 Aktualności branżowe Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

