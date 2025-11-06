GiełdaDEX+
Aktualna cena Circle Internet to 113.33 USD. Śledź aktualizacje cen CRCLON do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CRCLON łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o CRCLON

Informacje o cenie CRCLON

Czym jest CRCLON

Oficjalna strona internetowa CRCLON

Tokenomika CRCLON

Prognoza cen CRCLON

Historia CRCLON

Przewodnik zakupowy CRCLON

Przelicznik CRCLON-fiat

CRCLON na spot

Logo Circle Internet

Cena Circle Internet(CRCLON)

Aktualna cena 1 CRCLON do USD:

-0.63%1D
USD
Circle Internet (CRCLON) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:22:38 (UTC+8)

Informacje o cenie Circle Internet (CRCLON) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

0.00%

-0.63%

-14.29%

-14.29%

Aktualna cena Circle Internet (CRCLON) wynosi $ 113.33. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CRCLON wahał się między $ 108.33 a $ 115.08, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CRCLON w historii to $ 157.6281918017911, a najniższy to $ 108.07700258779658.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CRCLON zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -0.63% w ciągu 24 godzin i o -14.29% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Circle Internet (CRCLON)

No.1821

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa Circle Internet wynosi $ 1.88M, przy $ 56.02K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CRCLON w obiegu wynosi 16.60K, przy całkowitej podaży 16595.1342371. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.88M.

Historia ceny Circle Internet (CRCLON) – USD

Śledź zmiany ceny Circle Internet dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.7185-0.63%
30 Dni$ -35.45-23.83%
60 dni$ -0.99-0.87%
90 dni$ +33.33+41.66%
Dzisiejsza zmiana ceny Circle Internet

DziśCRCLON odnotował zmianę $ -0.7185 (-0.63%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Circle Internet

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -35.45 (-23.83%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Circle Internet

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę CRCLON o $ -0.99(-0.87%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Circle Internet

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +33.33 (+41.66%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Circle Internet (CRCLON)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Circle Internet.

Co to jest Circle Internet (CRCLON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Circle Internet jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Circle Internet. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu CRCLON, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Circle Internet na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Circle Internet będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Circle Internet (w USD)

Jaka będzie wartość Circle Internet (CRCLON) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Circle Internet (CRCLON) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Circle Internet.

Sprawdź teraz prognozę ceny Circle Internet!

Tokenomika Circle Internet (CRCLON)

Zrozumienie tokenomiki Circle Internet (CRCLON) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CRCLONjuż teraz!

Jak kupić Circle Internet (CRCLON)

Szukasz jak kupić Circle Internet? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Circle Internet na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

CRCLON na lokalne waluty

1 Circle Internet(CRCLON) do VND
2,982,278.95
1 Circle Internet(CRCLON) do AUD
A$173.3949
1 Circle Internet(CRCLON) do GBP
86.1308
1 Circle Internet(CRCLON) do EUR
97.4638
1 Circle Internet(CRCLON) do USD
$113.33
1 Circle Internet(CRCLON) do MYR
RM473.7194
1 Circle Internet(CRCLON) do TRY
4,772.3263
1 Circle Internet(CRCLON) do JPY
¥17,339.49
1 Circle Internet(CRCLON) do ARS
ARS$164,483.7621
1 Circle Internet(CRCLON) do RUB
9,219.3955
1 Circle Internet(CRCLON) do INR
10,035.3715
1 Circle Internet(CRCLON) do IDR
Rp1,888,832.5778
1 Circle Internet(CRCLON) do PHP
6,658.1375
1 Circle Internet(CRCLON) do EGP
￡E.5,372.9753
1 Circle Internet(CRCLON) do BRL
R$606.3155
1 Circle Internet(CRCLON) do CAD
C$159.7953
1 Circle Internet(CRCLON) do BDT
13,810.3938
1 Circle Internet(CRCLON) do NGN
163,535.19
1 Circle Internet(CRCLON) do COP
$435,884.1795
1 Circle Internet(CRCLON) do ZAR
R.1,976.4752
1 Circle Internet(CRCLON) do UAH
4,766.6598
1 Circle Internet(CRCLON) do TZS
T.Sh.278,451.81
1 Circle Internet(CRCLON) do VES
Bs25,272.59
1 Circle Internet(CRCLON) do CLP
$106,983.52
1 Circle Internet(CRCLON) do PKR
Rs32,031.5912
1 Circle Internet(CRCLON) do KZT
59,522.0493
1 Circle Internet(CRCLON) do THB
฿3,678.6918
1 Circle Internet(CRCLON) do TWD
NT$3,501.897
1 Circle Internet(CRCLON) do AED
د.إ415.9211
1 Circle Internet(CRCLON) do CHF
Fr90.664
1 Circle Internet(CRCLON) do HKD
HK$880.5741
1 Circle Internet(CRCLON) do AMD
֏43,354.3915
1 Circle Internet(CRCLON) do MAD
.د.م1,055.1023
1 Circle Internet(CRCLON) do MXN
$2,107.938
1 Circle Internet(CRCLON) do SAR
ريال424.9875
1 Circle Internet(CRCLON) do ETB
Br17,375.7556
1 Circle Internet(CRCLON) do KES
KSh14,646.7692
1 Circle Internet(CRCLON) do JOD
د.أ80.35097
1 Circle Internet(CRCLON) do PLN
418.1877
1 Circle Internet(CRCLON) do RON
лв499.7853
1 Circle Internet(CRCLON) do SEK
kr1,082.3015
1 Circle Internet(CRCLON) do BGN
лв192.661
1 Circle Internet(CRCLON) do HUF
Ft38,106.0792
1 Circle Internet(CRCLON) do CZK
2,400.3294
1 Circle Internet(CRCLON) do KWD
د.ك34.79231
1 Circle Internet(CRCLON) do ILS
368.3225
1 Circle Internet(CRCLON) do BOB
Bs781.977
1 Circle Internet(CRCLON) do AZN
192.661
1 Circle Internet(CRCLON) do TJS
SM1,048.3025
1 Circle Internet(CRCLON) do GEL
307.1243
1 Circle Internet(CRCLON) do AOA
Kz103,781.9475
1 Circle Internet(CRCLON) do BHD
.د.ب42.61208
1 Circle Internet(CRCLON) do BMD
$113.33
1 Circle Internet(CRCLON) do DKK
kr734.3784
1 Circle Internet(CRCLON) do HNL
L2,987.3788
1 Circle Internet(CRCLON) do MUR
5,215.4466
1 Circle Internet(CRCLON) do NAD
$1,971.942
1 Circle Internet(CRCLON) do NOK
kr1,155.966
1 Circle Internet(CRCLON) do NZD
$199.4608
1 Circle Internet(CRCLON) do PAB
B/.113.33
1 Circle Internet(CRCLON) do PGK
K481.6525
1 Circle Internet(CRCLON) do QAR
ر.ق412.5212
1 Circle Internet(CRCLON) do RSD
дин.11,546.0604
1 Circle Internet(CRCLON) do UZS
soʻm1,349,166.4508
1 Circle Internet(CRCLON) do ALL
L9,524.2532
1 Circle Internet(CRCLON) do ANG
ƒ202.8607
1 Circle Internet(CRCLON) do AWG
ƒ203.994
1 Circle Internet(CRCLON) do BBD
$226.66
1 Circle Internet(CRCLON) do BAM
KM192.661
1 Circle Internet(CRCLON) do BIF
Fr334,210.17
1 Circle Internet(CRCLON) do BND
$147.329
1 Circle Internet(CRCLON) do BSD
$113.33
1 Circle Internet(CRCLON) do JMD
$18,240.4635
1 Circle Internet(CRCLON) do KHR
455,140.0798
1 Circle Internet(CRCLON) do KMF
Fr48,278.58
1 Circle Internet(CRCLON) do LAK
2,463,695.6029
1 Circle Internet(CRCLON) do LKR
රු34,519.1847
1 Circle Internet(CRCLON) do MDL
L1,932.2765
1 Circle Internet(CRCLON) do MGA
Ar510,494.985
1 Circle Internet(CRCLON) do MOP
P906.64
1 Circle Internet(CRCLON) do MVR
1,745.282
1 Circle Internet(CRCLON) do MWK
MK196,753.3463
1 Circle Internet(CRCLON) do MZN
MT7,247.4535
1 Circle Internet(CRCLON) do NPR
रु16,086.0602
1 Circle Internet(CRCLON) do PYG
803,736.36
1 Circle Internet(CRCLON) do RWF
Fr164,668.49
1 Circle Internet(CRCLON) do SBD
$931.5726
1 Circle Internet(CRCLON) do SCR
1,553.7543
1 Circle Internet(CRCLON) do SRD
$4,368.8715
1 Circle Internet(CRCLON) do SVC
$990.5042
1 Circle Internet(CRCLON) do SZL
L1,978.7418
1 Circle Internet(CRCLON) do TMT
m396.655
1 Circle Internet(CRCLON) do TND
د.ت335.79679
1 Circle Internet(CRCLON) do TTD
$767.2441
1 Circle Internet(CRCLON) do UGX
Sh396,201.68
1 Circle Internet(CRCLON) do XAF
Fr64,598.1
1 Circle Internet(CRCLON) do XCD
$305.991
1 Circle Internet(CRCLON) do XOF
Fr64,598.1
1 Circle Internet(CRCLON) do XPF
Fr11,672.99
1 Circle Internet(CRCLON) do BWP
P1,528.8217
1 Circle Internet(CRCLON) do BZD
$227.7933
1 Circle Internet(CRCLON) do CVE
$10,892.1463
1 Circle Internet(CRCLON) do DJF
Fr20,059.41
1 Circle Internet(CRCLON) do DOP
$7,273.5194
1 Circle Internet(CRCLON) do DZD
د.ج14,815.6309
1 Circle Internet(CRCLON) do FJD
$258.3924
1 Circle Internet(CRCLON) do GNF
Fr985,404.35
1 Circle Internet(CRCLON) do GTQ
Q868.1078
1 Circle Internet(CRCLON) do GYD
$23,704.1028
1 Circle Internet(CRCLON) do ISK
kr14,392.91

Zasoby Circle Internet

Aby lepiej zrozumieć Circle Internet, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa Circle Internet
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Circle Internet

Jaka jest dziś wartość Circle Internet (CRCLON)?
Aktualna cena CRCLON w USD wynosi 113.33USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CRCLON do USD?
Aktualna cena CRCLON w USD wynosi $ 113.33. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Circle Internet?
Kapitalizacja rynkowa dla CRCLON wynosi $ 1.88M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CRCLON w obiegu?
W obiegu CRCLON znajduje się 16.60K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CRCLON?
CRCLON osiąga ATH w wysokości 157.6281918017911 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CRCLON?
CRCLON zaliczył cenę ATL w wysokości 108.07700258779658 USD.
Jaki jest wolumen obrotu CRCLON?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CRCLON wynosi $ 56.02K USD.
Czy w tym roku CRCLON pójdzie wyżej?
CRCLON może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CRCLON, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Circle Internet (CRCLON)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

