Historia cen Contentos

Historia ceny Contentos (COS)

Okres czasu: 2025-08-05 ~ 2025-11-05

DataOtwórzWysokiNiskiZamknijWolumen
2025-11-06$ 0.001698$ 0.001698$ 0.00167$ 0.0016721.87M
2025-11-05$ 0.001664$ 0.001719$ 0.001589$ 0.00169833.62M
2025-11-04$ 0.001698$ 0.001756$ 0.001568$ 0.00166433.86M
2025-11-03$ 0.001936$ 0.001942$ 0.001655$ 0.00169836.62M
2025-11-02$ 0.001968$ 0.001988$ 0.001893$ 0.00193629.73M
2025-11-01$ 0.001866$ 0.001972$ 0.001866$ 0.00196830.66M
2025-10-31$ 0.001857$ 0.0019$ 0.001841$ 0.00186630.11M
2025-10-30$ 0.002035$ 0.002075$ 0.001788$ 0.00185729.09M
Pobierz dane historyczne Contentos

Pobierz darmowe dzienne dane historyczne w użytecznym formacie dla Contentos, aby podejmować własne decyzje inwestycyjne.

Aktualna cena Contentos

$ 0.00167

Contentos aktualnie jest notowany po 0.00167 USD. Ma kapitalizację rynkową w wysokości 0.00 USD i 24-godzinny wolumen obrotu wynoszący 0.00 USD. Sprawdź więcej danych o COS na stronie kursów MEXC.

Korzystając z aktualnych statystyk cenowych Contentos, użytkownicy mogą analizować obecne trendy rynkowe i przewidywać ruchy cen zarówno w krótkiej, jak i długiej perspektywie. Mając dostęp do danych w czasie rzeczywistym, możesz podejmować świadome decyzje i uzyskać wgląd w potencjalne przewidywania przyszłych cen dla Contentos.

Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:22:10 (UTC+8)

Zasoby MEXC Contentos

O historii ceny Contentos (COS)

Monitorowanie historii cen Contentos to kluczowe narzędzie dla inwestorów kryptowalutowych, umożliwiające im łatwe śledzenie wyników swoich inwestycji. Ta funkcja zapewnia kompleksowy widok ruchów ceny Contentos w czasie, uwzględniając wartość otwarcia, szczyt i ceny zamknięcia, a także wolumen obrotu. Ponadto, umożliwia szybki podgląd dziennych zmian procentowych, podkreślając dni ze znaczącymi wahaniami cen. Warto zaznaczyć, że Contentos osiągnął swoją najwyższą wartość -, dochodząc do zawrotnego poziomu 0 USD. Informacje o cenach przedstawione tutaj pochodzą wyłącznie z historii transakcji MEXC, co zapewnia wiarygodność i dokładność. Nasze historyczne dane cenowe Contentos są dostępne w różnych interwałach: 1 dzień, 1 tydzień i 1 miesiąc, obejmując metryki otwarcia, maksimum, minimum, zamknięcia i wolumenu. Te dane są skrupulatnie testowane pod kątem spójności, kompletności i dokładności, co czyni je idealnymi do symulacji tradingowych i backtestingu. Te zbiory danych są dostępne do darmowego pobrania i aktualizowane w czasie rzeczywistym, stanowiąc cenne źródło dla inwestorów.

Zastosowania danych historycznych Contentos w tradingu

Dane historyczne Contentos odgrywają kluczową rolę w strategiach handlowych. Oto jak to są wykorzystywane:

1. analiza techniczna Traderzy wykorzystują dane historyczne Contentos do identyfikacji trendów i wzorców rynkowych. Korzystając z narzędzi takich jak wykresy i pomoce wizualne, dostrzegają oni wzorce, które kierują ich decyzjami o wejściu na rynek i wyjściu z niego. Skuteczne podejście polega na przechowywaniu danych historycznych Contentos w GridDB i analizowaniu ich za pomocą Pythona, wykorzystując biblioteki takie jak Matplotlib do wizualizacji oraz Pandas, Numpy i Scipy do analizy danych.

2. prognoza ceny Dane historyczne są kluczowe w prognozowaniu ruchów cenowych Contentos. Analizując wcześniejsze trendy rynkowe, handlowcy mogą dostrzec pewne wzorce i przewidzieć przyszłe zachowania rynku. Szczegółowe dane historyczneContentos z MEXC, dostarczające informacji o cenach otwarcia, najwyższych, najniższych i zamknięcia z dokładnością do minuty, są kluczowe dla opracowywania i trenowania modeli predykcyjnych, co pomaga w podejmowaniu świadomych decyzji handlowych.

3. Zarządzanie ryzykiem: Dostęp do danych historycznych umożliwia traderom ocenę ryzyka związanego z inwestycjami Contentos. Pomaga to zrozumieć zmienność Contentos, prowadząc do bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych.

4. Zarządzanie portfelem: Dane historyczne pomagają w śledzeniu wyników inwestycji na przestrzeni czasu. To pozwala traderom identyfikować aktywa, które nie radzą sobie dobrze, i dostosowywać swoje portfele w celu optymalizacji zysków.

5. Szkolenie Botów Handlowych: Historyczne dane rynkowe Contentos OHLC (otwarcie, najwyższy, najniższy, zamknięcie) kryptowalut można pobrać do trenowania botów tradingowych Contentos, dążąc do osiągnięcia lepszych wyników niż rynek.

Te narzędzia i zasoby umożliwiają traderom dogłębną analizę historycznych danych Contentos, dostarczając cennych spostrzeżeń i potencjału do udoskonalenia strategii handlowych.

