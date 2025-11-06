GiełdaDEX+
Aktualna cena Cope to 0.0003982 USD. Śledź aktualizacje cen COPE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe COPE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o COPE

Informacje o cenie COPE

Czym jest COPE

Tokenomika COPE

Prognoza cen COPE

Historia COPE

Przewodnik zakupowy COPE

Przelicznik COPE-fiat

COPE na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Cope

Cena Cope(COPE)

Aktualna cena 1 COPE do USD:

$0.0003979
$0.0003979$0.0003979
+38.83%1D
USD
Cope (COPE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:21:49 (UTC+8)

Informacje o cenie Cope (COPE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.000249
$ 0.000249$ 0.000249
Minimum 24h
$ 0.0005268
$ 0.0005268$ 0.0005268
Maksimum 24h

$ 0.000249
$ 0.000249$ 0.000249

$ 0.0005268
$ 0.0005268$ 0.0005268

--
----

--
----

+0.68%

+38.83%

-1.07%

-1.07%

Aktualna cena Cope (COPE) wynosi $ 0.0003982. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs COPE wahał się między $ 0.000249 a $ 0.0005268, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs COPE w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki COPE zmieniły się o +0.68% w ciągu ostatniej godziny, o +38.83% w ciągu 24 godzin i o -1.07% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Cope (COPE)

--
----

$ 58.75K
$ 58.75K$ 58.75K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa Cope wynosi --, przy $ 58.75K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż COPE w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży --. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi --.

Historia ceny Cope (COPE) – USD

Śledź zmiany ceny Cope dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00011129+38.83%
30 Dni$ -0.0007485-65.28%
60 dni$ -0.0025978-86.71%
90 dni$ -0.0011018-73.46%
Dzisiejsza zmiana ceny Cope

DziśCOPE odnotował zmianę $ +0.00011129 (+38.83%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Cope

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.0007485 (-65.28%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Cope

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę COPE o $ -0.0025978(-86.71%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Cope

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.0011018 (-73.46%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Cope (COPE)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Cope.

Co to jest Cope (COPE)

Cope wywodzi się z internetowego, autoironicznego mema „cope”, wykorzystując wyśmiewanie siebie samego i promocję KOL do generowania uwagi.

Cope jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Cope. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu COPE, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Cope na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Cope będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Cope (w USD)

Jaka będzie wartość Cope (COPE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Cope (COPE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Cope.

Sprawdź teraz prognozę ceny Cope!

Tokenomika Cope (COPE)

Zrozumienie tokenomiki Cope (COPE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena COPEjuż teraz!

Jak kupić Cope (COPE)

Szukasz jak kupić Cope? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Cope na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

COPE na lokalne waluty

1 Cope(COPE) do VND
10.478633
1 Cope(COPE) do AUD
A$0.000609246
1 Cope(COPE) do GBP
0.000302632
1 Cope(COPE) do EUR
0.000342452
1 Cope(COPE) do USD
$0.0003982
1 Cope(COPE) do MYR
RM0.001664476
1 Cope(COPE) do TRY
0.016768202
1 Cope(COPE) do JPY
¥0.0609246
1 Cope(COPE) do ARS
ARS$0.577935534
1 Cope(COPE) do RUB
0.03239357
1 Cope(COPE) do INR
0.03526061
1 Cope(COPE) do IDR
Rp6.636664012
1 Cope(COPE) do PHP
0.02339425
1 Cope(COPE) do EGP
￡E.0.018878662
1 Cope(COPE) do BRL
R$0.00213037
1 Cope(COPE) do CAD
C$0.000561462
1 Cope(COPE) do BDT
0.048524652
1 Cope(COPE) do NGN
0.5746026
1 Cope(COPE) do COP
$1.53153693
1 Cope(COPE) do ZAR
R.0.006944608
1 Cope(COPE) do UAH
0.016748292
1 Cope(COPE) do TZS
T.Sh.0.9783774
1 Cope(COPE) do VES
Bs0.0887986
1 Cope(COPE) do CLP
$0.3759008
1 Cope(COPE) do PKR
Rs0.112547248
1 Cope(COPE) do KZT
0.209138622
1 Cope(COPE) do THB
฿0.012925572
1 Cope(COPE) do TWD
NT$0.01230438
1 Cope(COPE) do AED
د.إ0.001461394
1 Cope(COPE) do CHF
Fr0.00031856
1 Cope(COPE) do HKD
HK$0.003094014
1 Cope(COPE) do AMD
֏0.15233141
1 Cope(COPE) do MAD
.د.م0.003707242
1 Cope(COPE) do MXN
$0.00740652
1 Cope(COPE) do SAR
ريال0.00149325
1 Cope(COPE) do ETB
Br0.061052024
1 Cope(COPE) do KES
KSh0.051463368
1 Cope(COPE) do JOD
د.أ0.0002823238
1 Cope(COPE) do PLN
0.001469358
1 Cope(COPE) do RON
лв0.001756062
1 Cope(COPE) do SEK
kr0.00380281
1 Cope(COPE) do BGN
лв0.00067694
1 Cope(COPE) do HUF
Ft0.133890768
1 Cope(COPE) do CZK
0.008433876
1 Cope(COPE) do KWD
د.ك0.0001222474
1 Cope(COPE) do ILS
0.00129415
1 Cope(COPE) do BOB
Bs0.00274758
1 Cope(COPE) do AZN
0.00067694
1 Cope(COPE) do TJS
SM0.00368335
1 Cope(COPE) do GEL
0.001079122
1 Cope(COPE) do AOA
Kz0.36465165
1 Cope(COPE) do BHD
.د.ب0.0001497232
1 Cope(COPE) do BMD
$0.0003982
1 Cope(COPE) do DKK
kr0.002580336
1 Cope(COPE) do HNL
L0.010496552
1 Cope(COPE) do MUR
0.018325164
1 Cope(COPE) do NAD
$0.00692868
1 Cope(COPE) do NOK
kr0.00406164
1 Cope(COPE) do NZD
$0.000700832
1 Cope(COPE) do PAB
B/.0.0003982
1 Cope(COPE) do PGK
K0.00169235
1 Cope(COPE) do QAR
ر.ق0.001449448
1 Cope(COPE) do RSD
дин.0.040568616
1 Cope(COPE) do UZS
soʻm4.740475432
1 Cope(COPE) do ALL
L0.033464728
1 Cope(COPE) do ANG
ƒ0.000712778
1 Cope(COPE) do AWG
ƒ0.00071676
1 Cope(COPE) do BBD
$0.0007964
1 Cope(COPE) do BAM
KM0.00067694
1 Cope(COPE) do BIF
Fr1.1742918
1 Cope(COPE) do BND
$0.00051766
1 Cope(COPE) do BSD
$0.0003982
1 Cope(COPE) do JMD
$0.06409029
1 Cope(COPE) do KHR
1.599195092
1 Cope(COPE) do KMF
Fr0.1696332
1 Cope(COPE) do LAK
8.656521566
1 Cope(COPE) do LKR
රු0.121287738
1 Cope(COPE) do MDL
L0.00678931
1 Cope(COPE) do MGA
Ar1.7936919
1 Cope(COPE) do MOP
P0.0031856
1 Cope(COPE) do MVR
0.00613228
1 Cope(COPE) do MWK
MK0.691319002
1 Cope(COPE) do MZN
MT0.02546489
1 Cope(COPE) do NPR
रु0.056520508
1 Cope(COPE) do PYG
2.8240344
1 Cope(COPE) do RWF
Fr0.5785846
1 Cope(COPE) do SBD
$0.003273204
1 Cope(COPE) do SCR
0.005459322
1 Cope(COPE) do SRD
$0.01535061
1 Cope(COPE) do SVC
$0.003480268
1 Cope(COPE) do SZL
L0.006952572
1 Cope(COPE) do TMT
m0.0013937
1 Cope(COPE) do TND
د.ت0.0011798666
1 Cope(COPE) do TTD
$0.002695814
1 Cope(COPE) do UGX
Sh1.3921072
1 Cope(COPE) do XAF
Fr0.226974
1 Cope(COPE) do XCD
$0.00107514
1 Cope(COPE) do XOF
Fr0.226974
1 Cope(COPE) do XPF
Fr0.0410146
1 Cope(COPE) do BWP
P0.005371718
1 Cope(COPE) do BZD
$0.000800382
1 Cope(COPE) do CVE
$0.038271002
1 Cope(COPE) do DJF
Fr0.0704814
1 Cope(COPE) do DOP
$0.025556476
1 Cope(COPE) do DZD
د.ج0.052056686
1 Cope(COPE) do FJD
$0.000907896
1 Cope(COPE) do GNF
Fr3.462349
1 Cope(COPE) do GTQ
Q0.003050212
1 Cope(COPE) do GYD
$0.083287512
1 Cope(COPE) do ISK
kr0.0505714

Zasoby Cope

Aby lepiej zrozumieć Cope, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Cope

Jaka jest dziś wartość Cope (COPE)?
Aktualna cena COPE w USD wynosi 0.0003982USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena COPE do USD?
Aktualna cena COPE w USD wynosi $ 0.0003982. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Cope?
Kapitalizacja rynkowa dla COPE wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż COPE w obiegu?
W obiegu COPE znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) COPE?
COPE osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla COPE?
COPE zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu COPE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla COPE wynosi $ 58.75K USD.
Czy w tym roku COPE pójdzie wyżej?
COPE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny COPE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:21:49 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Cope (COPE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator COPE do USD

Kwota

COPE
COPE
USD
USD

1 COPE = 0.0003981 USD

Handluj COPE

COPE/USDT
$0.0003979
$0.0003979$0.0003979
+39.02%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

