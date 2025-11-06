GiełdaDEX+
Aktualna cena Coinbase xStock to 319.42 USD. Śledź aktualizacje cen COINX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe COINX łatwo w MEXC już teraz.

$319.42
+0.56%1D
Coinbase xStock (COINX) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:21:19 (UTC+8)

Informacje o cenie Coinbase xStock (COINX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 303.9
Minimum 24h
$ 323.54
Maksimum 24h

$ 303.9
$ 323.54
$ 444.5539034948311
$ 292.4649785882087
+0.46%

+0.56%

-8.47%

-8.47%

Aktualna cena Coinbase xStock (COINX) wynosi $ 319.42. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs COINX wahał się między $ 303.9 a $ 323.54, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs COINX w historii to $ 444.5539034948311, a najniższy to $ 292.4649785882087.

Pod względem krótkoterminowych wyniki COINX zmieniły się o +0.46% w ciągu ostatniej godziny, o +0.56% w ciągu 24 godzin i o -8.47% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Coinbase xStock (COINX)

No.1164

$ 8.62M
$ 72.37K
$ 8.62M
27.00K
--
26,999.9965318
SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa Coinbase xStock wynosi $ 8.62M, przy $ 72.37K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż COINX w obiegu wynosi 27.00K, przy całkowitej podaży 26999.9965318. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 8.62M.

Historia ceny Coinbase xStock (COINX) – USD

Śledź zmiany ceny Coinbase xStock dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +1.7788+0.56%
30 Dni$ -65.51-17.02%
60 dni$ +21.34+7.15%
90 dni$ +3.23+1.02%
Dzisiejsza zmiana ceny Coinbase xStock

DziśCOINX odnotował zmianę $ +1.7788 (+0.56%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Coinbase xStock

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -65.51 (-17.02%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Coinbase xStock

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę COINX o $ +21.34(+7.15%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Coinbase xStock

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +3.23 (+1.02%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Coinbase xStock (COINX)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Coinbase xStock.

Co to jest Coinbase xStock (COINX)

Coinbase xStock (COINx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. COINx tracks the price of Coinbase Global, Inc. (the underlying). COINx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Coinbase Global, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Coinbase xStock jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Coinbase xStock. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu COINX, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Coinbase xStock na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Coinbase xStock będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Coinbase xStock (w USD)

Jaka będzie wartość Coinbase xStock (COINX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Coinbase xStock (COINX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Coinbase xStock.

Sprawdź teraz prognozę ceny Coinbase xStock!

Tokenomika Coinbase xStock (COINX)

Zrozumienie tokenomiki Coinbase xStock (COINX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena COINXjuż teraz!

Jak kupić Coinbase xStock (COINX)

Szukasz jak kupić Coinbase xStock? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Coinbase xStock na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

COINX na lokalne waluty

1 Coinbase xStock(COINX) do VND
8,405,537.3
1 Coinbase xStock(COINX) do AUD
A$488.7126
1 Coinbase xStock(COINX) do GBP
242.7592
1 Coinbase xStock(COINX) do EUR
274.7012
1 Coinbase xStock(COINX) do USD
$319.42
1 Coinbase xStock(COINX) do MYR
RM1,335.1756
1 Coinbase xStock(COINX) do TRY
13,450.7762
1 Coinbase xStock(COINX) do JPY
¥48,871.26
1 Coinbase xStock(COINX) do ARS
ARS$463,596.6054
1 Coinbase xStock(COINX) do RUB
25,984.817
1 Coinbase xStock(COINX) do INR
28,284.641
1 Coinbase xStock(COINX) do IDR
Rp5,323,664.5372
1 Coinbase xStock(COINX) do PHP
18,765.925
1 Coinbase xStock(COINX) do EGP
￡E.15,143.7022
1 Coinbase xStock(COINX) do BRL
R$1,708.897
1 Coinbase xStock(COINX) do CAD
C$450.3822
1 Coinbase xStock(COINX) do BDT
38,924.5212
1 Coinbase xStock(COINX) do NGN
460,923.06
1 Coinbase xStock(COINX) do COP
$1,228,537.233
1 Coinbase xStock(COINX) do ZAR
R.5,570.6848
1 Coinbase xStock(COINX) do UAH
13,434.8052
1 Coinbase xStock(COINX) do TZS
T.Sh.784,814.94
1 Coinbase xStock(COINX) do VES
Bs71,230.66
1 Coinbase xStock(COINX) do CLP
$301,532.48
1 Coinbase xStock(COINX) do PKR
Rs90,280.8688
1 Coinbase xStock(COINX) do KZT
167,762.5782
1 Coinbase xStock(COINX) do THB
฿10,368.3732
1 Coinbase xStock(COINX) do TWD
NT$9,870.078
1 Coinbase xStock(COINX) do AED
د.إ1,172.2714
1 Coinbase xStock(COINX) do CHF
Fr255.536
1 Coinbase xStock(COINX) do HKD
HK$2,481.8934
1 Coinbase xStock(COINX) do AMD
֏122,194.121
1 Coinbase xStock(COINX) do MAD
.د.م2,973.8002
1 Coinbase xStock(COINX) do MXN
$5,941.212
1 Coinbase xStock(COINX) do SAR
ريال1,197.825
1 Coinbase xStock(COINX) do ETB
Br48,973.4744
1 Coinbase xStock(COINX) do KES
KSh41,281.8408
1 Coinbase xStock(COINX) do JOD
د.أ226.46878
1 Coinbase xStock(COINX) do PLN
1,178.6598
1 Coinbase xStock(COINX) do RON
лв1,408.6422
1 Coinbase xStock(COINX) do SEK
kr3,050.461
1 Coinbase xStock(COINX) do BGN
лв543.014
1 Coinbase xStock(COINX) do HUF
Ft107,401.7808
1 Coinbase xStock(COINX) do CZK
6,765.3156
1 Coinbase xStock(COINX) do KWD
د.ك98.06194
1 Coinbase xStock(COINX) do ILS
1,038.115
1 Coinbase xStock(COINX) do BOB
Bs2,203.998
1 Coinbase xStock(COINX) do AZN
543.014
1 Coinbase xStock(COINX) do TJS
SM2,954.635
1 Coinbase xStock(COINX) do GEL
865.6282
1 Coinbase xStock(COINX) do AOA
Kz292,508.865
1 Coinbase xStock(COINX) do BHD
.د.ب120.10192
1 Coinbase xStock(COINX) do BMD
$319.42
1 Coinbase xStock(COINX) do DKK
kr2,069.8416
1 Coinbase xStock(COINX) do HNL
L8,419.9112
1 Coinbase xStock(COINX) do MUR
14,699.7084
1 Coinbase xStock(COINX) do NAD
$5,557.908
1 Coinbase xStock(COINX) do NOK
kr3,258.084
1 Coinbase xStock(COINX) do NZD
$562.1792
1 Coinbase xStock(COINX) do PAB
B/.319.42
1 Coinbase xStock(COINX) do PGK
K1,357.535
1 Coinbase xStock(COINX) do QAR
ر.ق1,162.6888
1 Coinbase xStock(COINX) do RSD
дин.32,542.5096
1 Coinbase xStock(COINX) do UZS
soʻm3,802,618.4392
1 Coinbase xStock(COINX) do ALL
L26,844.0568
1 Coinbase xStock(COINX) do ANG
ƒ571.7618
1 Coinbase xStock(COINX) do AWG
ƒ574.956
1 Coinbase xStock(COINX) do BBD
$638.84
1 Coinbase xStock(COINX) do BAM
KM543.014
1 Coinbase xStock(COINX) do BIF
Fr941,969.58
1 Coinbase xStock(COINX) do BND
$415.246
1 Coinbase xStock(COINX) do BSD
$319.42
1 Coinbase xStock(COINX) do JMD
$51,410.649
1 Coinbase xStock(COINX) do KHR
1,282,809.8852
1 Coinbase xStock(COINX) do KMF
Fr136,072.92
1 Coinbase xStock(COINX) do LAK
6,943,912.9046
1 Coinbase xStock(COINX) do LKR
රු97,292.1378
1 Coinbase xStock(COINX) do MDL
L5,446.111
1 Coinbase xStock(COINX) do MGA
Ar1,438,827.39
1 Coinbase xStock(COINX) do MOP
P2,555.36
1 Coinbase xStock(COINX) do MVR
4,919.068
1 Coinbase xStock(COINX) do MWK
MK554,548.2562
1 Coinbase xStock(COINX) do MZN
MT20,426.909
1 Coinbase xStock(COINX) do NPR
रु45,338.4748
1 Coinbase xStock(COINX) do PYG
2,265,326.64
1 Coinbase xStock(COINX) do RWF
Fr464,117.26
1 Coinbase xStock(COINX) do SBD
$2,625.6324
1 Coinbase xStock(COINX) do SCR
4,379.2482
1 Coinbase xStock(COINX) do SRD
$12,313.641
1 Coinbase xStock(COINX) do SVC
$2,791.7308
1 Coinbase xStock(COINX) do SZL
L5,577.0732
1 Coinbase xStock(COINX) do TMT
m1,117.97
1 Coinbase xStock(COINX) do TND
د.ت946.44146
1 Coinbase xStock(COINX) do TTD
$2,162.4734
1 Coinbase xStock(COINX) do UGX
Sh1,116,692.32
1 Coinbase xStock(COINX) do XAF
Fr182,069.4
1 Coinbase xStock(COINX) do XCD
$862.434
1 Coinbase xStock(COINX) do XOF
Fr182,069.4
1 Coinbase xStock(COINX) do XPF
Fr32,900.26
1 Coinbase xStock(COINX) do BWP
P4,308.9758
1 Coinbase xStock(COINX) do BZD
$642.0342
1 Coinbase xStock(COINX) do CVE
$30,699.4562
1 Coinbase xStock(COINX) do DJF
Fr56,537.34
1 Coinbase xStock(COINX) do DOP
$20,500.3756
1 Coinbase xStock(COINX) do DZD
د.ج41,757.7766
1 Coinbase xStock(COINX) do FJD
$728.2776
1 Coinbase xStock(COINX) do GNF
Fr2,777,356.9
1 Coinbase xStock(COINX) do GTQ
Q2,446.7572
1 Coinbase xStock(COINX) do GYD
$66,809.8872
1 Coinbase xStock(COINX) do ISK
kr40,566.34

Zasoby Coinbase xStock

Aby lepiej zrozumieć Coinbase xStock, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa Coinbase xStock
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Coinbase xStock

Jaka jest dziś wartość Coinbase xStock (COINX)?
Aktualna cena COINX w USD wynosi 319.42USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena COINX do USD?
Aktualna cena COINX w USD wynosi $ 319.42. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Coinbase xStock?
Kapitalizacja rynkowa dla COINX wynosi $ 8.62M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż COINX w obiegu?
W obiegu COINX znajduje się 27.00K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) COINX?
COINX osiąga ATH w wysokości 444.5539034948311 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla COINX?
COINX zaliczył cenę ATL w wysokości 292.4649785882087 USD.
Jaki jest wolumen obrotu COINX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla COINX wynosi $ 72.37K USD.
Czy w tym roku COINX pójdzie wyżej?
COINX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny COINX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:21:19 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

