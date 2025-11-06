GiełdaDEX+
Aktualna cena Collector Crypt to 0.05651 USD. Śledź aktualizacje cen CARDS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CARDS łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o CARDS

Informacje o cenie CARDS

Czym jest CARDS

Tokenomika CARDS

Prognoza cen CARDS

Historia CARDS

Przewodnik zakupowy CARDS

Przelicznik CARDS-fiat

CARDS na spot

USDT-M Futures CARDS

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Collector Crypt

Cena Collector Crypt(CARDS)

Aktualna cena 1 CARDS do USD:

$0.0565
+0.89%1D
USD
Collector Crypt (CARDS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:18:12 (UTC+8)

Informacje o cenie Collector Crypt (CARDS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.04676
Minimum 24h
$ 0.06479
Maksimum 24h

$ 0.04676
$ 0.06479
--
--
+0.60%

+0.89%

-37.01%

-37.01%

Aktualna cena Collector Crypt (CARDS) wynosi $ 0.05651. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CARDS wahał się między $ 0.04676 a $ 0.06479, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CARDS w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CARDS zmieniły się o +0.60% w ciągu ostatniej godziny, o +0.89% w ciągu 24 godzin i o -37.01% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Collector Crypt (CARDS)

--
$ 95.44K
$ 95.44K$ 95.44K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
--
SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa Collector Crypt wynosi --, przy $ 95.44K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CARDS w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży --. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi --.

Historia ceny Collector Crypt (CARDS) – USD

Śledź zmiany ceny Collector Crypt dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0004984+0.89%
30 Dni$ -0.13349-70.26%
60 dni$ -0.16449-74.43%
90 dni$ +0.00651+13.02%
Dzisiejsza zmiana ceny Collector Crypt

DziśCARDS odnotował zmianę $ +0.0004984 (+0.89%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Collector Crypt

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.13349 (-70.26%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Collector Crypt

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę CARDS o $ -0.16449(-74.43%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Collector Crypt

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.00651 (+13.02%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Collector Crypt (CARDS)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Collector Crypt.

Co to jest Collector Crypt (CARDS)

RWA Pokemon cards on Solana

Collector Crypt jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Collector Crypt. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu CARDS, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Collector Crypt na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Collector Crypt będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Collector Crypt (w USD)

Jaka będzie wartość Collector Crypt (CARDS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Collector Crypt (CARDS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Collector Crypt.

Sprawdź teraz prognozę ceny Collector Crypt!

Tokenomika Collector Crypt (CARDS)

Zrozumienie tokenomiki Collector Crypt (CARDS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CARDSjuż teraz!

Jak kupić Collector Crypt (CARDS)

Szukasz jak kupić Collector Crypt? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Collector Crypt na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

CARDS na lokalne waluty

1 Collector Crypt(CARDS) do VND
Zasoby Collector Crypt

Aby lepiej zrozumieć Collector Crypt, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Collector Crypt

Jaka jest dziś wartość Collector Crypt (CARDS)?
Aktualna cena CARDS w USD wynosi 0.05651USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CARDS do USD?
Aktualna cena CARDS w USD wynosi $ 0.05651. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Collector Crypt?
Kapitalizacja rynkowa dla CARDS wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CARDS w obiegu?
W obiegu CARDS znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CARDS?
CARDS osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CARDS?
CARDS zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu CARDS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CARDS wynosi $ 95.44K USD.
Czy w tym roku CARDS pójdzie wyżej?
CARDS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CARDS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:18:12 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Collector Crypt (CARDS)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

