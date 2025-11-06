GiełdaDEX+
Aktualna cena Bitsolara to 0.0000442 USD. Śledź aktualizacje cen BTSLR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BTSLR łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Bitsolara to 0.0000442 USD. Śledź aktualizacje cen BTSLR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BTSLR łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BTSLR

Informacje o cenie BTSLR

Czym jest BTSLR

Biała księga BTSLR

Oficjalna strona internetowa BTSLR

Tokenomika BTSLR

Prognoza cen BTSLR

Historia BTSLR

Przewodnik zakupowy BTSLR

Przelicznik BTSLR-fiat

BTSLR na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Bitsolara

Cena Bitsolara(BTSLR)

Aktualna cena 1 BTSLR do USD:

$0.0000442
$0.0000442$0.0000442
+5.48%1D
USD
Bitsolara (BTSLR) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:17:28 (UTC+8)

Informacje o cenie Bitsolara (BTSLR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0000381
$ 0.0000381$ 0.0000381
Minimum 24h
$ 0.0000514
$ 0.0000514$ 0.0000514
Maksimum 24h

$ 0.0000381
$ 0.0000381$ 0.0000381

$ 0.0000514
$ 0.0000514$ 0.0000514

--
----

--
----

-1.78%

+5.48%

-5.96%

-5.96%

Aktualna cena Bitsolara (BTSLR) wynosi $ 0.0000442. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BTSLR wahał się między $ 0.0000381 a $ 0.0000514, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BTSLR w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BTSLR zmieniły się o -1.78% w ciągu ostatniej godziny, o +5.48% w ciągu 24 godzin i o -5.96% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Bitsolara (BTSLR)

--
----

$ 14.79K
$ 14.79K$ 14.79K

$ 44.20K
$ 44.20K$ 44.20K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa Bitsolara wynosi --, przy $ 14.79K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BTSLR w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 44.20K.

Historia ceny Bitsolara (BTSLR) – USD

Śledź zmiany ceny Bitsolara dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.000002296+5.48%
30 Dni$ -0.0000102-18.75%
60 dni$ -0.0004888-91.71%
90 dni$ -0.0012668-96.63%
Dzisiejsza zmiana ceny Bitsolara

DziśBTSLR odnotował zmianę $ +0.000002296 (+5.48%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Bitsolara

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.0000102 (-18.75%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Bitsolara

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę BTSLR o $ -0.0004888(-91.71%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Bitsolara

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.0012668 (-96.63%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Bitsolara (BTSLR)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Bitsolara.

Co to jest Bitsolara (BTSLR)

Bitsolara is a Telegram-based Web3 platform operating on the TON blockchain with a token infrastructure on Solana. Designed to bring decentralized finance and GameFi features directly to Telegram users, Bitsolara merges social interactivity with seamless Web3 experiences. The platform includes mini-apps, quests, and staking mechanisms to boost user engagement and token utility. With a focus on user-friendly onboarding and gamified earning opportunities, Bitsolara redefines how communities interact with DeFi inside a familiar messaging environment.

Bitsolara jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Bitsolara. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu BTSLR, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Bitsolara na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Bitsolara będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Bitsolara (w USD)

Jaka będzie wartość Bitsolara (BTSLR) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Bitsolara (BTSLR) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Bitsolara.

Sprawdź teraz prognozę ceny Bitsolara!

Tokenomika Bitsolara (BTSLR)

Zrozumienie tokenomiki Bitsolara (BTSLR) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BTSLRjuż teraz!

Jak kupić Bitsolara (BTSLR)

Szukasz jak kupić Bitsolara? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Bitsolara na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

Zasoby Bitsolara

Aby lepiej zrozumieć Bitsolara, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Bitsolara
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Bitsolara

Jaka jest dziś wartość Bitsolara (BTSLR)?
Aktualna cena BTSLR w USD wynosi 0.0000442USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BTSLR do USD?
Aktualna cena BTSLR w USD wynosi $ 0.0000442. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Bitsolara?
Kapitalizacja rynkowa dla BTSLR wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BTSLR w obiegu?
W obiegu BTSLR znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BTSLR?
BTSLR osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BTSLR?
BTSLR zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu BTSLR?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BTSLR wynosi $ 14.79K USD.
Czy w tym roku BTSLR pójdzie wyżej?
BTSLR może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BTSLR, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:17:28 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Bitsolara (BTSLR)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator BTSLR do USD

Kwota

BTSLR
BTSLR
USD
USD

1 BTSLR = 0.0000441 USD

Handluj BTSLR

BTSLR/USDT
$0.0000442
$0.0000442$0.0000442
+5.48%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

