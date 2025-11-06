GiełdaDEX+
Aktualna cena Baby Shark Universe to 0.21851 USD. Śledź aktualizacje cen BSU do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BSU łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Baby Shark Universe to 0.21851 USD. Śledź aktualizacje cen BSU do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BSU łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BSU

Informacje o cenie BSU

Czym jest BSU

Biała księga BSU

Oficjalna strona internetowa BSU

Tokenomika BSU

Prognoza cen BSU

Historia BSU

Przewodnik zakupowy BSU

Przelicznik BSU-fiat

BSU na spot

USDT-M Futures BSU

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Baby Shark Universe

Cena Baby Shark Universe(BSU)

Aktualna cena 1 BSU do USD:

-3.01%1D
USD
Baby Shark Universe (BSU) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:16:45 (UTC+8)

Informacje o cenie Baby Shark Universe (BSU) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

-1.50%

-3.01%

-5.27%

-5.27%

Aktualna cena Baby Shark Universe (BSU) wynosi $ 0.21851. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BSU wahał się między $ 0.21379 a $ 0.2287, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BSU w historii to $ 0.37631193723515616, a najniższy to $ 0.05070113905338495.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BSU zmieniły się o -1.50% w ciągu ostatniej godziny, o -3.01% w ciągu 24 godzin i o -5.27% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Baby Shark Universe (BSU)

No.560

19.76%

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa Baby Shark Universe wynosi $ 36.71M, przy $ 60.56K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BSU w obiegu wynosi 168.00M, przy całkowitej podaży 850000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 185.73M.

Historia ceny Baby Shark Universe (BSU) – USD

Śledź zmiany ceny Baby Shark Universe dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0067828-3.01%
30 Dni$ -0.04409-16.79%
60 dni$ +0.11642+114.03%
90 dni$ +0.20851+2,085.10%
Dzisiejsza zmiana ceny Baby Shark Universe

DziśBSU odnotował zmianę $ -0.0067828 (-3.01%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Baby Shark Universe

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.04409 (-16.79%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Baby Shark Universe

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę BSU o $ +0.11642(+114.03%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Baby Shark Universe

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.20851 (+2,085.10%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Baby Shark Universe (BSU)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Baby Shark Universe.

Co to jest Baby Shark Universe (BSU)

Baby Shark Universe (BSU) is a hybrid entertainment and digital asset platform that leverages the globally recognized Baby Shark intellectual property (IP) to bridge Web2 users and the Web3 ecosystem. The project aims to naturally onboard its vast existing fan base into the Web3 space, building a sustainable economic model through diverse digital experiences, including games, NFTs, and the metaverse.

Baby Shark Universe jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Baby Shark Universe. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu BSU, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Baby Shark Universe na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Baby Shark Universe będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Baby Shark Universe (w USD)

Jaka będzie wartość Baby Shark Universe (BSU) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Baby Shark Universe (BSU) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Baby Shark Universe.

Sprawdź teraz prognozę ceny Baby Shark Universe!

Tokenomika Baby Shark Universe (BSU)

Zrozumienie tokenomiki Baby Shark Universe (BSU) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BSUjuż teraz!

Jak kupić Baby Shark Universe (BSU)

Szukasz jak kupić Baby Shark Universe? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Baby Shark Universe na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

BSU na lokalne waluty

1 Baby Shark Universe(BSU) do VND
5,750.09065
1 Baby Shark Universe(BSU) do AUD
A$0.3343203
1 Baby Shark Universe(BSU) do GBP
0.1660676
1 Baby Shark Universe(BSU) do EUR
0.1879186
1 Baby Shark Universe(BSU) do USD
$0.21851
1 Baby Shark Universe(BSU) do MYR
RM0.9133718
1 Baby Shark Universe(BSU) do TRY
9.2014561
1 Baby Shark Universe(BSU) do JPY
¥33.43203
1 Baby Shark Universe(BSU) do ARS
ARS$317.1388587
1 Baby Shark Universe(BSU) do RUB
17.7757885
1 Baby Shark Universe(BSU) do INR
19.3490605
1 Baby Shark Universe(BSU) do IDR
Rp3,641.8318766
1 Baby Shark Universe(BSU) do PHP
12.8374625
1 Baby Shark Universe(BSU) do EGP
￡E.10.3595591
1 Baby Shark Universe(BSU) do BRL
R$1.1690285
1 Baby Shark Universe(BSU) do CAD
C$0.3080991
1 Baby Shark Universe(BSU) do BDT
26.6276286
1 Baby Shark Universe(BSU) do NGN
315.30993
1 Baby Shark Universe(BSU) do COP
$843.66711
1 Baby Shark Universe(BSU) do ZAR
R.3.8064442
1 Baby Shark Universe(BSU) do UAH
9.1905306
1 Baby Shark Universe(BSU) do TZS
T.Sh.536.87907
1 Baby Shark Universe(BSU) do VES
Bs48.72773
1 Baby Shark Universe(BSU) do CLP
$206.27344
1 Baby Shark Universe(BSU) do PKR
Rs61.7596664
1 Baby Shark Universe(BSU) do KZT
114.7636371
1 Baby Shark Universe(BSU) do THB
฿7.0928346
1 Baby Shark Universe(BSU) do TWD
NT$6.751959
1 Baby Shark Universe(BSU) do AED
د.إ0.8019317
1 Baby Shark Universe(BSU) do CHF
Fr0.174808
1 Baby Shark Universe(BSU) do HKD
HK$1.6978227
1 Baby Shark Universe(BSU) do AMD
֏83.5910005
1 Baby Shark Universe(BSU) do MAD
.د.م2.0343281
1 Baby Shark Universe(BSU) do MXN
$4.064286
1 Baby Shark Universe(BSU) do SAR
ريال0.8194125
1 Baby Shark Universe(BSU) do ETB
Br33.5019532
1 Baby Shark Universe(BSU) do KES
KSh28.2402324
1 Baby Shark Universe(BSU) do JOD
د.أ0.15492359
1 Baby Shark Universe(BSU) do PLN
0.8063019
1 Baby Shark Universe(BSU) do RON
лв0.9658142
1 Baby Shark Universe(BSU) do SEK
kr2.0867705
1 Baby Shark Universe(BSU) do BGN
лв0.371467
1 Baby Shark Universe(BSU) do HUF
Ft73.5220597
1 Baby Shark Universe(BSU) do CZK
4.6302269
1 Baby Shark Universe(BSU) do KWD
د.ك0.06708257
1 Baby Shark Universe(BSU) do ILS
0.7101575
1 Baby Shark Universe(BSU) do BOB
Bs1.507719
1 Baby Shark Universe(BSU) do AZN
0.371467
1 Baby Shark Universe(BSU) do TJS
SM2.0212175
1 Baby Shark Universe(BSU) do GEL
0.5921621
1 Baby Shark Universe(BSU) do AOA
Kz200.1005325
1 Baby Shark Universe(BSU) do BHD
.د.ب0.08237827
1 Baby Shark Universe(BSU) do BMD
$0.21851
1 Baby Shark Universe(BSU) do DKK
kr1.4181299
1 Baby Shark Universe(BSU) do HNL
L5.7599236
1 Baby Shark Universe(BSU) do MUR
10.0558302
1 Baby Shark Universe(BSU) do NAD
$3.802074
1 Baby Shark Universe(BSU) do NOK
kr2.228802
1 Baby Shark Universe(BSU) do NZD
$0.3845776
1 Baby Shark Universe(BSU) do PAB
B/.0.21851
1 Baby Shark Universe(BSU) do PGK
K0.9286675
1 Baby Shark Universe(BSU) do QAR
ر.ق0.7953764
1 Baby Shark Universe(BSU) do RSD
дин.22.2705392
1 Baby Shark Universe(BSU) do UZS
soʻm2,601.3091076
1 Baby Shark Universe(BSU) do ALL
L18.3635804
1 Baby Shark Universe(BSU) do ANG
ƒ0.3911329
1 Baby Shark Universe(BSU) do AWG
ƒ0.393318
1 Baby Shark Universe(BSU) do BBD
$0.43702
1 Baby Shark Universe(BSU) do BAM
KM0.371467
1 Baby Shark Universe(BSU) do BIF
Fr644.38599
1 Baby Shark Universe(BSU) do BND
$0.284063
1 Baby Shark Universe(BSU) do BSD
$0.21851
1 Baby Shark Universe(BSU) do JMD
$35.1691845
1 Baby Shark Universe(BSU) do KHR
877.5492706
1 Baby Shark Universe(BSU) do KMF
Fr93.08526
1 Baby Shark Universe(BSU) do LAK
4,750.2172963
1 Baby Shark Universe(BSU) do LKR
රු66.5559609
1 Baby Shark Universe(BSU) do MDL
L3.7255955
1 Baby Shark Universe(BSU) do MGA
Ar984.278295
1 Baby Shark Universe(BSU) do MOP
P1.74808
1 Baby Shark Universe(BSU) do MVR
3.365054
1 Baby Shark Universe(BSU) do MWK
MK379.3573961
1 Baby Shark Universe(BSU) do MZN
MT13.9737145
1 Baby Shark Universe(BSU) do NPR
रु31.0153094
1 Baby Shark Universe(BSU) do PYG
1,549.67292
1 Baby Shark Universe(BSU) do RWF
Fr317.49503
1 Baby Shark Universe(BSU) do SBD
$1.7961522
1 Baby Shark Universe(BSU) do SCR
2.9957721
1 Baby Shark Universe(BSU) do SRD
$8.4235605
1 Baby Shark Universe(BSU) do SVC
$1.9097774
1 Baby Shark Universe(BSU) do SZL
L3.8151846
1 Baby Shark Universe(BSU) do TMT
m0.764785
1 Baby Shark Universe(BSU) do TND
د.ت0.64744513
1 Baby Shark Universe(BSU) do TTD
$1.4793127
1 Baby Shark Universe(BSU) do UGX
Sh763.91096
1 Baby Shark Universe(BSU) do XAF
Fr124.5507
1 Baby Shark Universe(BSU) do XCD
$0.589977
1 Baby Shark Universe(BSU) do XOF
Fr124.5507
1 Baby Shark Universe(BSU) do XPF
Fr22.50653
1 Baby Shark Universe(BSU) do BWP
P2.9476999
1 Baby Shark Universe(BSU) do BZD
$0.4392051
1 Baby Shark Universe(BSU) do CVE
$21.0009961
1 Baby Shark Universe(BSU) do DJF
Fr38.67627
1 Baby Shark Universe(BSU) do DOP
$14.0239718
1 Baby Shark Universe(BSU) do DZD
د.ج28.5658123
1 Baby Shark Universe(BSU) do FJD
$0.4982028
1 Baby Shark Universe(BSU) do GNF
Fr1,899.94445
1 Baby Shark Universe(BSU) do GTQ
Q1.6737866
1 Baby Shark Universe(BSU) do GYD
$45.7035516
1 Baby Shark Universe(BSU) do ISK
kr27.75077

Zasoby Baby Shark Universe

Aby lepiej zrozumieć Baby Shark Universe, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Baby Shark Universe
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Baby Shark Universe

Jaka jest dziś wartość Baby Shark Universe (BSU)?
Aktualna cena BSU w USD wynosi 0.21851USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BSU do USD?
Aktualna cena BSU w USD wynosi $ 0.21851. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Baby Shark Universe?
Kapitalizacja rynkowa dla BSU wynosi $ 36.71M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BSU w obiegu?
W obiegu BSU znajduje się 168.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BSU?
BSU osiąga ATH w wysokości 0.37631193723515616 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BSU?
BSU zaliczył cenę ATL w wysokości 0.05070113905338495 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BSU?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BSU wynosi $ 60.56K USD.
Czy w tym roku BSU pójdzie wyżej?
BSU może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BSU, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Baby Shark Universe (BSU)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator BSU do USD

Kwota

BSU
BSU
USD
USD

1 BSU = 0.21851 USD

Handluj BSU

BSU/USDT
-3.06%

