Aktualna cena BLACKHOLE to 0.09594 USD. Śledź aktualizacje cen BLACK do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BLACK łatwo w MEXC już teraz.

Aktualna cena 1 BLACK do USD:

$0.09594
$0.09594$0.09594
-3.21%1D
USD
BLACKHOLE (BLACK) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie BLACKHOLE (BLACK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.082
$ 0.082$ 0.082
Minimum 24h
$ 0.1009
$ 0.1009$ 0.1009
Maksimum 24h

$ 0.082
$ 0.082$ 0.082

$ 0.1009
$ 0.1009$ 0.1009

$ 1.542695123942573
$ 1.542695123942573$ 1.542695123942573

$ 0.08663014735372918
$ 0.08663014735372918$ 0.08663014735372918

-1.95%

-3.20%

-27.38%

-27.38%

Aktualna cena BLACKHOLE (BLACK) wynosi $ 0.09594. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BLACK wahał się między $ 0.082 a $ 0.1009, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BLACK w historii to $ 1.542695123942573, a najniższy to $ 0.08663014735372918.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BLACK zmieniły się o -1.95% w ciągu ostatniej godziny, o -3.20% w ciągu 24 godzin i o -27.38% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BLACKHOLE (BLACK)

No.3735

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 55.05K
$ 55.05K$ 55.05K

$ 10.95M
$ 10.95M$ 10.95M

0.00
0.00 0.00

114,083,333
114,083,333 114,083,333

AVAX_CCHAIN

Obecna kapitalizacja rynkowa BLACKHOLE wynosi $ 0.00, przy $ 55.05K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BLACK w obiegu wynosi 0.00, przy całkowitej podaży 114083333. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.95M.

Historia ceny BLACKHOLE (BLACK) – USD

Śledź zmiany ceny BLACKHOLE dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0031818-3.20%
30 Dni$ -0.19426-66.95%
60 dni$ -0.20146-67.75%
90 dni$ -0.79446-89.23%
Dzisiejsza zmiana ceny BLACKHOLE

DziśBLACK odnotował zmianę $ -0.0031818 (-3.20%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny BLACKHOLE

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.19426 (-66.95%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny BLACKHOLE

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę BLACK o $ -0.20146(-67.75%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny BLACKHOLE

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.79446 (-89.23%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe BLACKHOLE (BLACK)?

Sprawdź teraz stronę historii cen BLACKHOLE.

Co to jest BLACKHOLE (BLACK)

Blackhole to zdecentralizowana giełda (DEX) nowej generacji działająca na Avalanche C-Chain.

BLACKHOLE jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w BLACKHOLE. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu BLACK, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące BLACKHOLE na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno BLACKHOLE będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny BLACKHOLE (w USD)

Jaka będzie wartość BLACKHOLE (BLACK) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w BLACKHOLE (BLACK) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla BLACKHOLE.

Sprawdź teraz prognozę ceny BLACKHOLE!

Tokenomika BLACKHOLE (BLACK)

Zrozumienie tokenomiki BLACKHOLE (BLACK) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BLACKjuż teraz!

Jak kupić BLACKHOLE (BLACK)

Szukasz jak kupić BLACKHOLE? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić BLACKHOLE na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

BLACK na lokalne waluty

1 BLACKHOLE(BLACK) do VND
2,524.6611
1 BLACKHOLE(BLACK) do AUD
A$0.1467882
1 BLACKHOLE(BLACK) do GBP
0.0729144
1 BLACKHOLE(BLACK) do EUR
0.0825084
1 BLACKHOLE(BLACK) do USD
$0.09594
1 BLACKHOLE(BLACK) do MYR
RM0.4019886
1 BLACKHOLE(BLACK) do TRY
4.0400334
1 BLACKHOLE(BLACK) do JPY
¥14.67882
1 BLACKHOLE(BLACK) do ARS
ARS$139.2444378
1 BLACKHOLE(BLACK) do RUB
7.8037596
1 BLACKHOLE(BLACK) do INR
8.495487
1 BLACKHOLE(BLACK) do IDR
Rp1,598.9993604
1 BLACKHOLE(BLACK) do PHP
5.6297592
1 BLACKHOLE(BLACK) do EGP
￡E.4.547556
1 BLACKHOLE(BLACK) do BRL
R$0.5142384
1 BLACKHOLE(BLACK) do CAD
C$0.1352754
1 BLACKHOLE(BLACK) do BDT
11.6912484
1 BLACKHOLE(BLACK) do NGN
138.44142
1 BLACKHOLE(BLACK) do COP
$370.42434
1 BLACKHOLE(BLACK) do ZAR
R.1.6712748
1 BLACKHOLE(BLACK) do UAH
4.0352364
1 BLACKHOLE(BLACK) do TZS
T.Sh.235.72458
1 BLACKHOLE(BLACK) do VES
Bs21.39462
1 BLACKHOLE(BLACK) do CLP
$90.56736
1 BLACKHOLE(BLACK) do PKR
Rs27.1164816
1 BLACKHOLE(BLACK) do KZT
50.3886474
1 BLACKHOLE(BLACK) do THB
฿3.1122936
1 BLACKHOLE(BLACK) do TWD
NT$2.964546
1 BLACKHOLE(BLACK) do AED
د.إ0.3520998
1 BLACKHOLE(BLACK) do CHF
Fr0.076752
1 BLACKHOLE(BLACK) do HKD
HK$0.7454538
1 BLACKHOLE(BLACK) do AMD
֏36.701847
1 BLACKHOLE(BLACK) do MAD
.د.م0.8932014
1 BLACKHOLE(BLACK) do MXN
$1.784484
1 BLACKHOLE(BLACK) do SAR
ريال0.359775
1 BLACKHOLE(BLACK) do ETB
Br14.7095208
1 BLACKHOLE(BLACK) do KES
KSh12.3992856
1 BLACKHOLE(BLACK) do JOD
د.أ0.06802146
1 BLACKHOLE(BLACK) do PLN
0.3540186
1 BLACKHOLE(BLACK) do RON
лв0.4240548
1 BLACKHOLE(BLACK) do SEK
kr0.916227
1 BLACKHOLE(BLACK) do BGN
лв0.163098
1 BLACKHOLE(BLACK) do HUF
Ft32.2809318
1 BLACKHOLE(BLACK) do CZK
2.0329686
1 BLACKHOLE(BLACK) do KWD
د.ك0.02945358
1 BLACKHOLE(BLACK) do ILS
0.311805
1 BLACKHOLE(BLACK) do BOB
Bs0.661986
1 BLACKHOLE(BLACK) do AZN
0.163098
1 BLACKHOLE(BLACK) do TJS
SM0.887445
1 BLACKHOLE(BLACK) do GEL
0.2599974
1 BLACKHOLE(BLACK) do AOA
Kz87.857055
1 BLACKHOLE(BLACK) do BHD
.د.ب0.03616938
1 BLACKHOLE(BLACK) do BMD
$0.09594
1 BLACKHOLE(BLACK) do DKK
kr0.6226506
1 BLACKHOLE(BLACK) do HNL
L2.5289784
1 BLACKHOLE(BLACK) do MUR
4.4151588
1 BLACKHOLE(BLACK) do NAD
$1.669356
1 BLACKHOLE(BLACK) do NOK
kr0.978588
1 BLACKHOLE(BLACK) do NZD
$0.1688544
1 BLACKHOLE(BLACK) do PAB
B/.0.09594
1 BLACKHOLE(BLACK) do PGK
K0.407745
1 BLACKHOLE(BLACK) do QAR
ر.ق0.3492216
1 BLACKHOLE(BLACK) do RSD
дин.9.7782048
1 BLACKHOLE(BLACK) do UZS
soʻm1,142.1426744
1 BLACKHOLE(BLACK) do ALL
L8.0627976
1 BLACKHOLE(BLACK) do ANG
ƒ0.1717326
1 BLACKHOLE(BLACK) do AWG
ƒ0.172692
1 BLACKHOLE(BLACK) do BBD
$0.19188
1 BLACKHOLE(BLACK) do BAM
KM0.163098
1 BLACKHOLE(BLACK) do BIF
Fr282.92706
1 BLACKHOLE(BLACK) do BND
$0.124722
1 BLACKHOLE(BLACK) do BSD
$0.09594
1 BLACKHOLE(BLACK) do JMD
$15.441543
1 BLACKHOLE(BLACK) do KHR
385.3007964
1 BLACKHOLE(BLACK) do KMF
Fr40.87044
1 BLACKHOLE(BLACK) do LAK
2,085.6521322
1 BLACKHOLE(BLACK) do LKR
රු29.2223646
1 BLACKHOLE(BLACK) do MDL
L1.635777
1 BLACKHOLE(BLACK) do MGA
Ar432.16173
1 BLACKHOLE(BLACK) do MOP
P0.76752
1 BLACKHOLE(BLACK) do MVR
1.477476
1 BLACKHOLE(BLACK) do MWK
MK166.5623934
1 BLACKHOLE(BLACK) do MZN
MT6.135363
1 BLACKHOLE(BLACK) do NPR
रु13.6177236
1 BLACKHOLE(BLACK) do PYG
680.40648
1 BLACKHOLE(BLACK) do RWF
Fr139.40082
1 BLACKHOLE(BLACK) do SBD
$0.7886268
1 BLACKHOLE(BLACK) do SCR
1.3153374
1 BLACKHOLE(BLACK) do SRD
$3.698487
1 BLACKHOLE(BLACK) do SVC
$0.8385156
1 BLACKHOLE(BLACK) do SZL
L1.6751124
1 BLACKHOLE(BLACK) do TMT
m0.33579
1 BLACKHOLE(BLACK) do TND
د.ت0.28427022
1 BLACKHOLE(BLACK) do TTD
$0.6495138
1 BLACKHOLE(BLACK) do UGX
Sh335.40624
1 BLACKHOLE(BLACK) do XAF
Fr54.6858
1 BLACKHOLE(BLACK) do XCD
$0.259038
1 BLACKHOLE(BLACK) do XOF
Fr54.6858
1 BLACKHOLE(BLACK) do XPF
Fr9.88182
1 BLACKHOLE(BLACK) do BWP
P1.2942306
1 BLACKHOLE(BLACK) do BZD
$0.1928394
1 BLACKHOLE(BLACK) do CVE
$9.2207934
1 BLACKHOLE(BLACK) do DJF
Fr16.98138
1 BLACKHOLE(BLACK) do DOP
$6.1574292
1 BLACKHOLE(BLACK) do DZD
د.ج12.5422362
1 BLACKHOLE(BLACK) do FJD
$0.2187432
1 BLACKHOLE(BLACK) do GNF
Fr834.1983
1 BLACKHOLE(BLACK) do GTQ
Q0.7349004
1 BLACKHOLE(BLACK) do GYD
$20.0668104
1 BLACKHOLE(BLACK) do ISK
kr12.18438

Zasoby BLACKHOLE

Aby lepiej zrozumieć BLACKHOLE, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa BLACKHOLE
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące BLACKHOLE

Jaka jest dziś wartość BLACKHOLE (BLACK)?
Aktualna cena BLACK w USD wynosi 0.09594USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BLACK do USD?
Aktualna cena BLACK w USD wynosi $ 0.09594. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa BLACKHOLE?
Kapitalizacja rynkowa dla BLACK wynosi $ 0.00 USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BLACK w obiegu?
W obiegu BLACK znajduje się 0.00 USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BLACK?
BLACK osiąga ATH w wysokości 1.542695123942573 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BLACK?
BLACK zaliczył cenę ATL w wysokości 0.08663014735372918 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BLACK?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BLACK wynosi $ 55.05K USD.
Czy w tym roku BLACK pójdzie wyżej?
BLACK może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BLACK, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe BLACKHOLE (BLACK)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator BLACK do USD

Kwota

BLACK
BLACK
USD
USD

1 BLACK = 0.09594 USD

Handluj BLACK

BLACK/USDT
$0.09594
$0.09594$0.09594
-3.25%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

