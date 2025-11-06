GiełdaDEX+
Aktualna cena Aster Inu to 0.000208 USD. Śledź aktualizacje cen ASTERINU do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ASTERINU łatwo w MEXC już teraz.

$0.000208
-7.55%1D
Aster Inu (ASTERINU) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:08:13 (UTC+8)

Informacje o cenie Aster Inu (ASTERINU) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.000199
Minimum 24h
$ 0.000248
Maksimum 24h

$ 0.000199
$ 0.000248
$ 0.008002267526781424
$ 0.000198485604699209
-0.48%

-7.55%

-13.70%

-13.70%

Aktualna cena Aster Inu (ASTERINU) wynosi $ 0.000208. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ASTERINU wahał się między $ 0.000199 a $ 0.000248, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ASTERINU w historii to $ 0.008002267526781424, a najniższy to $ 0.000198485604699209.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ASTERINU zmieniły się o -0.48% w ciągu ostatniej godziny, o -7.55% w ciągu 24 godzin i o -13.70% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Aster Inu (ASTERINU)

No.2837

$ 205.92K
$ 7.30K
$ 208.00K
990.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
98.99%

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa Aster Inu wynosi $ 205.92K, przy $ 7.30K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ASTERINU w obiegu wynosi 990.00M, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 208.00K.

Historia ceny Aster Inu (ASTERINU) – USD

Śledź zmiany ceny Aster Inu dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.00001699-7.55%
30 Dni$ -0.000782-78.99%
60 dni$ -0.001292-86.14%
90 dni$ -0.001292-86.14%
Dzisiejsza zmiana ceny Aster Inu

DziśASTERINU odnotował zmianę $ -0.00001699 (-7.55%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Aster Inu

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.000782 (-78.99%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Aster Inu

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę ASTERINU o $ -0.001292(-86.14%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Aster Inu

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.001292 (-86.14%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Aster Inu (ASTERINU)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Aster Inu.

Co to jest Aster Inu (ASTERINU)

Token meme tworzony przez społeczność, inspirowany misją Aster polegającą na płynnej łączności cross-chain, łączący użyteczność krypto z kulturą memów.

Aster Inu jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Aster Inu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu ASTERINU, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Aster Inu na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Aster Inu będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Aster Inu (w USD)

Jaka będzie wartość Aster Inu (ASTERINU) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Aster Inu (ASTERINU) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Aster Inu.

Sprawdź teraz prognozę ceny Aster Inu!

Tokenomika Aster Inu (ASTERINU)

Zrozumienie tokenomiki Aster Inu (ASTERINU) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ASTERINUjuż teraz!

Jak kupić Aster Inu (ASTERINU)

Szukasz jak kupić Aster Inu? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Aster Inu na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

ASTERINU na lokalne waluty

1 Aster Inu(ASTERINU) do VND
5.47352
1 Aster Inu(ASTERINU) do AUD
A$0.00031824
1 Aster Inu(ASTERINU) do GBP
0.00015808
1 Aster Inu(ASTERINU) do EUR
0.00017888
1 Aster Inu(ASTERINU) do USD
$0.000208
1 Aster Inu(ASTERINU) do MYR
RM0.00087152
1 Aster Inu(ASTERINU) do TRY
0.00875888
1 Aster Inu(ASTERINU) do JPY
¥0.031824
1 Aster Inu(ASTERINU) do ARS
ARS$0.30188496
1 Aster Inu(ASTERINU) do RUB
0.01691872
1 Aster Inu(ASTERINU) do INR
0.0184184
1 Aster Inu(ASTERINU) do IDR
Rp3.46666528
1 Aster Inu(ASTERINU) do PHP
0.01220544
1 Aster Inu(ASTERINU) do EGP
￡E.0.0098592
1 Aster Inu(ASTERINU) do BRL
R$0.00111488
1 Aster Inu(ASTERINU) do CAD
C$0.00029328
1 Aster Inu(ASTERINU) do BDT
0.02534688
1 Aster Inu(ASTERINU) do NGN
0.300144
1 Aster Inu(ASTERINU) do COP
$0.803088
1 Aster Inu(ASTERINU) do ZAR
R.0.00362336
1 Aster Inu(ASTERINU) do UAH
0.00874848
1 Aster Inu(ASTERINU) do TZS
T.Sh.0.511056
1 Aster Inu(ASTERINU) do VES
Bs0.046384
1 Aster Inu(ASTERINU) do CLP
$0.196352
1 Aster Inu(ASTERINU) do PKR
Rs0.05878912
1 Aster Inu(ASTERINU) do KZT
0.10924368
1 Aster Inu(ASTERINU) do THB
฿0.00674752
1 Aster Inu(ASTERINU) do TWD
NT$0.0064272
1 Aster Inu(ASTERINU) do AED
د.إ0.00076336
1 Aster Inu(ASTERINU) do CHF
Fr0.0001664
1 Aster Inu(ASTERINU) do HKD
HK$0.00161616
1 Aster Inu(ASTERINU) do AMD
֏0.0795704
1 Aster Inu(ASTERINU) do MAD
.د.م0.00193648
1 Aster Inu(ASTERINU) do MXN
$0.0038688
1 Aster Inu(ASTERINU) do SAR
ريال0.00078
1 Aster Inu(ASTERINU) do ETB
Br0.03189056
1 Aster Inu(ASTERINU) do KES
KSh0.02688192
1 Aster Inu(ASTERINU) do JOD
د.أ0.000147472
1 Aster Inu(ASTERINU) do PLN
0.00076752
1 Aster Inu(ASTERINU) do RON
лв0.00091936
1 Aster Inu(ASTERINU) do SEK
kr0.0019864
1 Aster Inu(ASTERINU) do BGN
лв0.0003536
1 Aster Inu(ASTERINU) do HUF
Ft0.06998576
1 Aster Inu(ASTERINU) do CZK
0.00440752
1 Aster Inu(ASTERINU) do KWD
د.ك0.000063856
1 Aster Inu(ASTERINU) do ILS
0.000676
1 Aster Inu(ASTERINU) do BOB
Bs0.0014352
1 Aster Inu(ASTERINU) do AZN
0.0003536
1 Aster Inu(ASTERINU) do TJS
SM0.001924
1 Aster Inu(ASTERINU) do GEL
0.00056368
1 Aster Inu(ASTERINU) do AOA
Kz0.190476
1 Aster Inu(ASTERINU) do BHD
.د.ب0.000078416
1 Aster Inu(ASTERINU) do BMD
$0.000208
1 Aster Inu(ASTERINU) do DKK
kr0.00134992
1 Aster Inu(ASTERINU) do HNL
L0.00548288
1 Aster Inu(ASTERINU) do MUR
0.00957216
1 Aster Inu(ASTERINU) do NAD
$0.0036192
1 Aster Inu(ASTERINU) do NOK
kr0.0021216
1 Aster Inu(ASTERINU) do NZD
$0.00036608
1 Aster Inu(ASTERINU) do PAB
B/.0.000208
1 Aster Inu(ASTERINU) do PGK
K0.000884
1 Aster Inu(ASTERINU) do QAR
ر.ق0.00075712
1 Aster Inu(ASTERINU) do RSD
дин.0.02119936
1 Aster Inu(ASTERINU) do UZS
soʻm2.47619008
1 Aster Inu(ASTERINU) do ALL
L0.01748032
1 Aster Inu(ASTERINU) do ANG
ƒ0.00037232
1 Aster Inu(ASTERINU) do AWG
ƒ0.0003744
1 Aster Inu(ASTERINU) do BBD
$0.000416
1 Aster Inu(ASTERINU) do BAM
KM0.0003536
1 Aster Inu(ASTERINU) do BIF
Fr0.613392
1 Aster Inu(ASTERINU) do BND
$0.0002704
1 Aster Inu(ASTERINU) do BSD
$0.000208
1 Aster Inu(ASTERINU) do JMD
$0.0334776
1 Aster Inu(ASTERINU) do KHR
0.83534048
1 Aster Inu(ASTERINU) do KMF
Fr0.088608
1 Aster Inu(ASTERINU) do LAK
4.52173904
1 Aster Inu(ASTERINU) do LKR
රු0.06335472
1 Aster Inu(ASTERINU) do MDL
L0.0035464
1 Aster Inu(ASTERINU) do MGA
Ar0.936936
1 Aster Inu(ASTERINU) do MOP
P0.001664
1 Aster Inu(ASTERINU) do MVR
0.0032032
1 Aster Inu(ASTERINU) do MWK
MK0.36111088
1 Aster Inu(ASTERINU) do MZN
MT0.0133016
1 Aster Inu(ASTERINU) do NPR
रु0.02952352
1 Aster Inu(ASTERINU) do PYG
1.475136
1 Aster Inu(ASTERINU) do RWF
Fr0.302224
1 Aster Inu(ASTERINU) do SBD
$0.00170976
1 Aster Inu(ASTERINU) do SCR
0.00285168
1 Aster Inu(ASTERINU) do SRD
$0.0080184
1 Aster Inu(ASTERINU) do SVC
$0.00181792
1 Aster Inu(ASTERINU) do SZL
L0.00363168
1 Aster Inu(ASTERINU) do TMT
m0.000728
1 Aster Inu(ASTERINU) do TND
د.ت0.000616304
1 Aster Inu(ASTERINU) do TTD
$0.00140816
1 Aster Inu(ASTERINU) do UGX
Sh0.727168
1 Aster Inu(ASTERINU) do XAF
Fr0.11856
1 Aster Inu(ASTERINU) do XCD
$0.0005616
1 Aster Inu(ASTERINU) do XOF
Fr0.11856
1 Aster Inu(ASTERINU) do XPF
Fr0.021424
1 Aster Inu(ASTERINU) do BWP
P0.00280592
1 Aster Inu(ASTERINU) do BZD
$0.00041808
1 Aster Inu(ASTERINU) do CVE
$0.01999088
1 Aster Inu(ASTERINU) do DJF
Fr0.036816
1 Aster Inu(ASTERINU) do DOP
$0.01334944
1 Aster Inu(ASTERINU) do DZD
د.ج0.02719184
1 Aster Inu(ASTERINU) do FJD
$0.00047424
1 Aster Inu(ASTERINU) do GNF
Fr1.80856
1 Aster Inu(ASTERINU) do GTQ
Q0.00159328
1 Aster Inu(ASTERINU) do GYD
$0.04350528
1 Aster Inu(ASTERINU) do ISK
kr0.026416

Zasoby Aster Inu

Aby lepiej zrozumieć Aster Inu, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa Aster Inu
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Aster Inu

Jaka jest dziś wartość Aster Inu (ASTERINU)?
Aktualna cena ASTERINU w USD wynosi 0.000208USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ASTERINU do USD?
Aktualna cena ASTERINU w USD wynosi $ 0.000208. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Aster Inu?
Kapitalizacja rynkowa dla ASTERINU wynosi $ 205.92K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ASTERINU w obiegu?
W obiegu ASTERINU znajduje się 990.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ASTERINU?
ASTERINU osiąga ATH w wysokości 0.008002267526781424 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ASTERINU?
ASTERINU zaliczył cenę ATL w wysokości 0.000198485604699209 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ASTERINU?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ASTERINU wynosi $ 7.30K USD.
Czy w tym roku ASTERINU pójdzie wyżej?
ASTERINU może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ASTERINU, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:08:13 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Aster Inu (ASTERINU)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$0.000208
-7.55%

