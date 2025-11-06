GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Aspecta to 0.04103 USD. Śledź aktualizacje cen ASP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ASP łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Aspecta to 0.04103 USD. Śledź aktualizacje cen ASP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ASP łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ASP

Informacje o cenie ASP

Czym jest ASP

Tokenomika ASP

Prognoza cen ASP

Historia ASP

Przewodnik zakupowy ASP

Przelicznik ASP-fiat

ASP na spot

USDT-M Futures ASP

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Aspecta

Cena Aspecta(ASP)

Aktualna cena 1 ASP do USD:

$0.04103
$0.04103$0.04103
-3.54%1D
USD
Aspecta (ASP) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:07:31 (UTC+8)

Informacje o cenie Aspecta (ASP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.03981
$ 0.03981$ 0.03981
Minimum 24h
$ 0.04313
$ 0.04313$ 0.04313
Maksimum 24h

$ 0.03981
$ 0.03981$ 0.03981

$ 0.04313
$ 0.04313$ 0.04313

--
----

--
----

-0.27%

-3.54%

-39.96%

-39.96%

Aktualna cena Aspecta (ASP) wynosi $ 0.04103. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ASP wahał się między $ 0.03981 a $ 0.04313, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ASP w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ASP zmieniły się o -0.27% w ciągu ostatniej godziny, o -3.54% w ciągu 24 godzin i o -39.96% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Aspecta (ASP)

--
----

$ 58.48K
$ 58.48K$ 58.48K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa Aspecta wynosi --, przy $ 58.48K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ASP w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży --. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi --.

Historia ceny Aspecta (ASP) – USD

Śledź zmiany ceny Aspecta dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0015058-3.54%
30 Dni$ -0.07847-65.67%
60 dni$ -0.09727-70.34%
90 dni$ -0.11427-73.59%
Dzisiejsza zmiana ceny Aspecta

DziśASP odnotował zmianę $ -0.0015058 (-3.54%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Aspecta

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.07847 (-65.67%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Aspecta

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę ASP o $ -0.09727(-70.34%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Aspecta

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.11427 (-73.59%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Aspecta (ASP)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Aspecta.

Co to jest Aspecta (ASP)

Aspecta jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Aspecta. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu ASP, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Aspecta na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Aspecta będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Aspecta (w USD)

Jaka będzie wartość Aspecta (ASP) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Aspecta (ASP) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Aspecta.

Sprawdź teraz prognozę ceny Aspecta!

Tokenomika Aspecta (ASP)

Zrozumienie tokenomiki Aspecta (ASP) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ASPjuż teraz!

Jak kupić Aspecta (ASP)

Szukasz jak kupić Aspecta? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Aspecta na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

ASP na lokalne waluty

1 Aspecta(ASP) do VND
1,079.70445
1 Aspecta(ASP) do AUD
A$0.0627759
1 Aspecta(ASP) do GBP
0.0311828
1 Aspecta(ASP) do EUR
0.0352858
1 Aspecta(ASP) do USD
$0.04103
1 Aspecta(ASP) do MYR
RM0.1719157
1 Aspecta(ASP) do TRY
1.7277733
1 Aspecta(ASP) do JPY
¥6.27759
1 Aspecta(ASP) do ARS
ARS$59.5497111
1 Aspecta(ASP) do RUB
3.3373802
1 Aspecta(ASP) do INR
3.6332065
1 Aspecta(ASP) do IDR
Rp683.8330598
1 Aspecta(ASP) do PHP
2.4076404
1 Aspecta(ASP) do EGP
￡E.1.944822
1 Aspecta(ASP) do BRL
R$0.2199208
1 Aspecta(ASP) do CAD
C$0.0578523
1 Aspecta(ASP) do BDT
4.9999158
1 Aspecta(ASP) do NGN
59.20629
1 Aspecta(ASP) do COP
$158.41683
1 Aspecta(ASP) do ZAR
R.0.7147426
1 Aspecta(ASP) do UAH
1.7257218
1 Aspecta(ASP) do TZS
T.Sh.100.81071
1 Aspecta(ASP) do VES
Bs9.14969
1 Aspecta(ASP) do CLP
$38.73232
1 Aspecta(ASP) do PKR
Rs11.5967192
1 Aspecta(ASP) do KZT
21.5493663
1 Aspecta(ASP) do THB
฿1.3310132
1 Aspecta(ASP) do TWD
NT$1.267827
1 Aspecta(ASP) do AED
د.إ0.1505801
1 Aspecta(ASP) do CHF
Fr0.032824
1 Aspecta(ASP) do HKD
HK$0.3188031
1 Aspecta(ASP) do AMD
֏15.6960265
1 Aspecta(ASP) do MAD
.د.م0.3819893
1 Aspecta(ASP) do MXN
$0.763158
1 Aspecta(ASP) do SAR
ريال0.1538625
1 Aspecta(ASP) do ETB
Br6.2907196
1 Aspecta(ASP) do KES
KSh5.3027172
1 Aspecta(ASP) do JOD
د.أ0.02909027
1 Aspecta(ASP) do PLN
0.1514007
1 Aspecta(ASP) do RON
лв0.1813526
1 Aspecta(ASP) do SEK
kr0.3918365
1 Aspecta(ASP) do BGN
лв0.069751
1 Aspecta(ASP) do HUF
Ft13.8053641
1 Aspecta(ASP) do CZK
0.8694257
1 Aspecta(ASP) do KWD
د.ك0.01259621
1 Aspecta(ASP) do ILS
0.1333475
1 Aspecta(ASP) do BOB
Bs0.283107
1 Aspecta(ASP) do AZN
0.069751
1 Aspecta(ASP) do TJS
SM0.3795275
1 Aspecta(ASP) do GEL
0.1111913
1 Aspecta(ASP) do AOA
Kz37.5732225
1 Aspecta(ASP) do BHD
.د.ب0.01546831
1 Aspecta(ASP) do BMD
$0.04103
1 Aspecta(ASP) do DKK
kr0.2662847
1 Aspecta(ASP) do HNL
L1.0815508
1 Aspecta(ASP) do MUR
1.8882006
1 Aspecta(ASP) do NAD
$0.713922
1 Aspecta(ASP) do NOK
kr0.418506
1 Aspecta(ASP) do NZD
$0.0722128
1 Aspecta(ASP) do PAB
B/.0.04103
1 Aspecta(ASP) do PGK
K0.1743775
1 Aspecta(ASP) do QAR
ر.ق0.1493492
1 Aspecta(ASP) do RSD
дин.4.1817776
1 Aspecta(ASP) do UZS
soʻm488.4523028
1 Aspecta(ASP) do ALL
L3.4481612
1 Aspecta(ASP) do ANG
ƒ0.0734437
1 Aspecta(ASP) do AWG
ƒ0.073854
1 Aspecta(ASP) do BBD
$0.08206
1 Aspecta(ASP) do BAM
KM0.069751
1 Aspecta(ASP) do BIF
Fr120.99747
1 Aspecta(ASP) do BND
$0.053339
1 Aspecta(ASP) do BSD
$0.04103
1 Aspecta(ASP) do JMD
$6.6037785
1 Aspecta(ASP) do KHR
164.7789418
1 Aspecta(ASP) do KMF
Fr17.47878
1 Aspecta(ASP) do LAK
891.9565039
1 Aspecta(ASP) do LKR
රු12.4973277
1 Aspecta(ASP) do MDL
L0.6995615
1 Aspecta(ASP) do MGA
Ar184.819635
1 Aspecta(ASP) do MOP
P0.32824
1 Aspecta(ASP) do MVR
0.631862
1 Aspecta(ASP) do MWK
MK71.2325933
1 Aspecta(ASP) do MZN
MT2.6238685
1 Aspecta(ASP) do NPR
रु5.8237982
1 Aspecta(ASP) do PYG
290.98476
1 Aspecta(ASP) do RWF
Fr59.61659
1 Aspecta(ASP) do SBD
$0.3372666
1 Aspecta(ASP) do SCR
0.5625213
1 Aspecta(ASP) do SRD
$1.5817065
1 Aspecta(ASP) do SVC
$0.3586022
1 Aspecta(ASP) do SZL
L0.7163838
1 Aspecta(ASP) do TMT
m0.143605
1 Aspecta(ASP) do TND
د.ت0.12157189
1 Aspecta(ASP) do TTD
$0.2777731
1 Aspecta(ASP) do UGX
Sh143.44088
1 Aspecta(ASP) do XAF
Fr23.3871
1 Aspecta(ASP) do XCD
$0.110781
1 Aspecta(ASP) do XOF
Fr23.3871
1 Aspecta(ASP) do XPF
Fr4.22609
1 Aspecta(ASP) do BWP
P0.5534947
1 Aspecta(ASP) do BZD
$0.0824703
1 Aspecta(ASP) do CVE
$3.9433933
1 Aspecta(ASP) do DJF
Fr7.26231
1 Aspecta(ASP) do DOP
$2.6333054
1 Aspecta(ASP) do DZD
د.ج5.3638519
1 Aspecta(ASP) do FJD
$0.0935484
1 Aspecta(ASP) do GNF
Fr356.75585
1 Aspecta(ASP) do GTQ
Q0.3142898
1 Aspecta(ASP) do GYD
$8.5818348
1 Aspecta(ASP) do ISK
kr5.21081

Zasoby Aspecta

Aby lepiej zrozumieć Aspecta, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Aspecta

Jaka jest dziś wartość Aspecta (ASP)?
Aktualna cena ASP w USD wynosi 0.04103USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ASP do USD?
Aktualna cena ASP w USD wynosi $ 0.04103. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Aspecta?
Kapitalizacja rynkowa dla ASP wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ASP w obiegu?
W obiegu ASP znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ASP?
ASP osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ASP?
ASP zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu ASP?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ASP wynosi $ 58.48K USD.
Czy w tym roku ASP pójdzie wyżej?
ASP może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ASP, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:07:31 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Aspecta (ASP)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator ASP do USD

Kwota

ASP
ASP
USD
USD

1 ASP = 0.04103 USD

Handluj ASP

ASP/USDT
$0.04103
$0.04103$0.04103
-3.34%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,417.98
$103,417.98$103,417.98

-0.29%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,396.01
$3,396.01$3,396.01

-0.07%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.49
$160.49$160.49

-0.01%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.80
$1,477.80$1,477.80

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,417.98
$103,417.98$103,417.98

-0.29%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,396.01
$3,396.01$3,396.01

-0.07%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.49
$160.49$160.49

-0.01%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3319
$2.3319$2.3319

+2.43%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0603
$1.0603$1.0603

-2.29%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03712
$0.03712$0.03712

+48.48%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00438
$0.00438$0.00438

-41.60%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00630
$0.00630$0.00630

-3.07%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000012068
$0.000012068$0.000012068

+539.19%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000600
$0.0000000600$0.0000000600

+297.35%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.1851
$0.1851$0.1851

+270.20%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.6186
$1.6186$1.6186

+99.53%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01867
$0.01867$0.01867

+49.36%