Co to jest Arowana (ARW)

A perfect combination of RWA and DeFi. Provides all financial services such as gold trading and lending from Web2 on a Web3 platform. The entire project is divided into two areas : AGT and ARW. AGT is a gold-backed token issued to users based on the amount of physical gold they deposit. Users can engage in various activities on the platform, such as using AGT as collatoral to borrow USDT. ARW is a token used across the entire project ecosystem - for operations, rewards, service fees, governance, and more. It plays a key role in guiding the direction of the ecosystem and supporting its usage, activities and participation. In other words, within the project platform, AGT, and ARW are core components that address various existing issues in the current market and present a new paradigm for RWA and DeFi. In summary, the project aims to provide a completely new paradigm for RWA and DeFi, solving the disconnectionin the current market between digital infrastructure and real-world assets, and addressing the limitations of both existing Web2 and Web3 models.

Arowana jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Arowana. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.



Dodatkowo możesz:

- Sprawdź dostępność stakingu ARW, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.

- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Arowana na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Arowana będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Arowana (w USD)

Jaka będzie wartość Arowana (ARW) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Arowana (ARW) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Arowana.

Sprawdź teraz prognozę ceny Arowana!

Tokenomika Arowana (ARW)

Zrozumienie tokenomiki Arowana (ARW) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ARWjuż teraz!

Jak kupić Arowana (ARW)

Szukasz jak kupić Arowana? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Arowana na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

ARW na lokalne waluty

Wypróbuj konwerter

Zasoby Arowana

Aby lepiej zrozumieć Arowana, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Arowana Jaka jest dziś wartość Arowana (ARW)? Aktualna cena ARW w USD wynosi 0.04124USD , jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi. Jaka jest aktualna cena ARW do USD? $ 0.04124 . Sprawdź Aktualna cena ARW w USD wynosi. Sprawdź Konwerter MEXC , aby poznać dokładną konwersję tokenów. Jaka jest kapitalizacja rynkowa Arowana? Kapitalizacja rynkowa dla ARW wynosi $ 0.00 USD . Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu. Jaka jest podaż ARW w obiegu? W obiegu ARW znajduje się 0.00 USD . Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ARW? ARW osiąga ATH w wysokości 10.64117077383144 USD . Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ARW? ARW zaliczył cenę ATL w wysokości 0.000425025916068227 USD . Jaki jest wolumen obrotu ARW? Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ARW wynosi $ 722.60K USD . Czy w tym roku ARW pójdzie wyżej? ARW może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ARW , aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.

Ważne aktualizacje branżowe Arowana (ARW)

