Cena Arowana(ARW)

Aktualna cena 1 ARW do USD:

$0.04124
+0.38%1D
USD
Arowana (ARW) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:07:03 (UTC+8)

Informacje o cenie Arowana (ARW) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.04105
Minimum 24h
$ 0.04193
Maksimum 24h

$ 0.04105
$ 0.04193
$ 10.64117077383144
$ 0.000425025916068227
-0.39%

+0.38%

+1.07%

+1.07%

Aktualna cena Arowana (ARW) wynosi $ 0.04124. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ARW wahał się między $ 0.04105 a $ 0.04193, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ARW w historii to $ 10.64117077383144, a najniższy to $ 0.000425025916068227.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ARW zmieniły się o -0.39% w ciągu ostatniej godziny, o +0.38% w ciągu 24 godzin i o +1.07% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Arowana (ARW)

No.3745

$ 0.00
$ 722.60K
$ 20.62M
0.00
500,000,000
500,000,000
0.00%

ARB

Obecna kapitalizacja rynkowa Arowana wynosi $ 0.00, przy $ 722.60K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ARW w obiegu wynosi 0.00, przy całkowitej podaży 500000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 20.62M.

Historia ceny Arowana (ARW) – USD

Śledź zmiany ceny Arowana dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0001561+0.38%
30 Dni$ +0.01124+37.46%
60 dni$ +0.01418+52.40%
90 dni$ +0.01306+46.34%
Dzisiejsza zmiana ceny Arowana

DziśARW odnotował zmianę $ +0.0001561 (+0.38%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Arowana

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +0.01124 (+37.46%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Arowana

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę ARW o $ +0.01418(+52.40%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Arowana

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.01306 (+46.34%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Arowana (ARW)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Arowana.

Co to jest Arowana (ARW)

A perfect combination of RWA and DeFi. Provides all financial services such as gold trading and lending from Web2 on a Web3 platform. The entire project is divided into two areas : AGT and ARW. AGT is a gold-backed token issued to users based on the amount of physical gold they deposit. Users can engage in various activities on the platform, such as using AGT as collatoral to borrow USDT. ARW is a token used across the entire project ecosystem - for operations, rewards, service fees, governance, and more. It plays a key role in guiding the direction of the ecosystem and supporting its usage, activities and participation. In other words, within the project platform, AGT, and ARW are core components that address various existing issues in the current market and present a new paradigm for RWA and DeFi. In summary, the project aims to provide a completely new paradigm for RWA and DeFi, solving the disconnectionin the current market between digital infrastructure and real-world assets, and addressing the limitations of both existing Web2 and Web3 models.

Arowana jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Arowana. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu ARW, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Arowana na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Arowana będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Arowana (w USD)

Jaka będzie wartość Arowana (ARW) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Arowana (ARW) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Arowana.

Sprawdź teraz prognozę ceny Arowana!

Tokenomika Arowana (ARW)

Zrozumienie tokenomiki Arowana (ARW) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ARWjuż teraz!

Jak kupić Arowana (ARW)

Szukasz jak kupić Arowana? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Arowana na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

Zasoby Arowana

Aby lepiej zrozumieć Arowana, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Arowana
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Arowana

Jaka jest dziś wartość Arowana (ARW)?
Aktualna cena ARW w USD wynosi 0.04124USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ARW do USD?
Aktualna cena ARW w USD wynosi $ 0.04124. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Arowana?
Kapitalizacja rynkowa dla ARW wynosi $ 0.00 USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ARW w obiegu?
W obiegu ARW znajduje się 0.00 USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ARW?
ARW osiąga ATH w wysokości 10.64117077383144 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ARW?
ARW zaliczył cenę ATL w wysokości 0.000425025916068227 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ARW?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ARW wynosi $ 722.60K USD.
Czy w tym roku ARW pójdzie wyżej?
ARW może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ARW, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:07:03 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

