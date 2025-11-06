GiełdaDEX+
Aktualna cena Ani Grok Companion to 0.000989 USD. Śledź aktualizacje cen ANI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ANI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ANI

Informacje o cenie ANI

Czym jest ANI

Tokenomika ANI

Prognoza cen ANI

Historia ANI

Przewodnik zakupowy ANI

Przelicznik ANI-fiat

ANI na spot

USDT-M Futures ANI

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Ani Grok Companion

Cena Ani Grok Companion(ANI)

Aktualna cena 1 ANI do USD:

$0.000989
$0.000989$0.000989
-1.29%1D
USD
Ani Grok Companion (ANI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:05:06 (UTC+8)

Informacje o cenie Ani Grok Companion (ANI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00088
$ 0.00088$ 0.00088
Minimum 24h
$ 0.001039
$ 0.001039$ 0.001039
Maksimum 24h

$ 0.00088
$ 0.00088$ 0.00088

$ 0.001039
$ 0.001039$ 0.001039

--
----

--
----

-0.21%

-1.29%

-34.25%

-34.25%

Aktualna cena Ani Grok Companion (ANI) wynosi $ 0.000989. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ANI wahał się między $ 0.00088 a $ 0.001039, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ANI w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ANI zmieniły się o -0.21% w ciągu ostatniej godziny, o -1.29% w ciągu 24 godzin i o -34.25% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Ani Grok Companion (ANI)

--
----

$ 62.70K
$ 62.70K$ 62.70K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa Ani Grok Companion wynosi --, przy $ 62.70K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ANI w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży --. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi --.

Historia ceny Ani Grok Companion (ANI) – USD

Śledź zmiany ceny Ani Grok Companion dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.00001292-1.29%
30 Dni$ -0.002541-71.99%
60 dni$ -0.005132-83.85%
90 dni$ -0.020211-95.34%
Dzisiejsza zmiana ceny Ani Grok Companion

DziśANI odnotował zmianę $ -0.00001292 (-1.29%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Ani Grok Companion

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.002541 (-71.99%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Ani Grok Companion

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę ANI o $ -0.005132(-83.85%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Ani Grok Companion

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.020211 (-95.34%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Ani Grok Companion (ANI)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Ani Grok Companion.

Co to jest Ani Grok Companion (ANI)

Ani to memecoin z motywem AI + anime, którego nazwa łączy słowa „Anime” i „AI”. Wywodzi się od Ani — jednej z pierwszych postaci AI w aplikacji Grok na iOS, stworzonej przez xAI Elona Muska. To AI z osobowością, którą Musk osobiście promował na platformie X.

Ani Grok Companion jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Ani Grok Companion. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu ANI, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Ani Grok Companion na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Ani Grok Companion będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Ani Grok Companion (w USD)

Jaka będzie wartość Ani Grok Companion (ANI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Ani Grok Companion (ANI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Ani Grok Companion.

Sprawdź teraz prognozę ceny Ani Grok Companion!

Tokenomika Ani Grok Companion (ANI)

Zrozumienie tokenomiki Ani Grok Companion (ANI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ANIjuż teraz!

Jak kupić Ani Grok Companion (ANI)

Szukasz jak kupić Ani Grok Companion? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Ani Grok Companion na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

ANI na lokalne waluty

1 Ani Grok Companion(ANI) do VND
26.025535
1 Ani Grok Companion(ANI) do AUD
A$0.00151317
1 Ani Grok Companion(ANI) do GBP
0.00075164
1 Ani Grok Companion(ANI) do EUR
0.00085054
1 Ani Grok Companion(ANI) do USD
$0.000989
1 Ani Grok Companion(ANI) do MYR
RM0.00414391
1 Ani Grok Companion(ANI) do TRY
0.04164679
1 Ani Grok Companion(ANI) do JPY
¥0.151317
1 Ani Grok Companion(ANI) do ARS
ARS$1.43540493
1 Ani Grok Companion(ANI) do RUB
0.08044526
1 Ani Grok Companion(ANI) do INR
0.08757595
1 Ani Grok Companion(ANI) do IDR
Rp16.48332674
1 Ani Grok Companion(ANI) do PHP
0.05803452
1 Ani Grok Companion(ANI) do EGP
￡E.0.0468786
1 Ani Grok Companion(ANI) do BRL
R$0.00530104
1 Ani Grok Companion(ANI) do CAD
C$0.00139449
1 Ani Grok Companion(ANI) do BDT
0.12051954
1 Ani Grok Companion(ANI) do NGN
1.427127
1 Ani Grok Companion(ANI) do COP
$3.818529
1 Ani Grok Companion(ANI) do ZAR
R.0.01722838
1 Ani Grok Companion(ANI) do UAH
0.04159734
1 Ani Grok Companion(ANI) do TZS
T.Sh.2.429973
1 Ani Grok Companion(ANI) do VES
Bs0.220547
1 Ani Grok Companion(ANI) do CLP
$0.933616
1 Ani Grok Companion(ANI) do PKR
Rs0.27953096
1 Ani Grok Companion(ANI) do KZT
0.51943269
1 Ani Grok Companion(ANI) do THB
฿0.03208316
1 Ani Grok Companion(ANI) do TWD
NT$0.0305601
1 Ani Grok Companion(ANI) do AED
د.إ0.00362963
1 Ani Grok Companion(ANI) do CHF
Fr0.0007912
1 Ani Grok Companion(ANI) do HKD
HK$0.00768453
1 Ani Grok Companion(ANI) do AMD
֏0.37834195
1 Ani Grok Companion(ANI) do MAD
.د.م0.00920759
1 Ani Grok Companion(ANI) do MXN
$0.0183954
1 Ani Grok Companion(ANI) do SAR
ريال0.00370875
1 Ani Grok Companion(ANI) do ETB
Br0.15163348
1 Ani Grok Companion(ANI) do KES
KSh0.12781836
1 Ani Grok Companion(ANI) do JOD
د.أ0.000701201
1 Ani Grok Companion(ANI) do PLN
0.00364941
1 Ani Grok Companion(ANI) do RON
лв0.00437138
1 Ani Grok Companion(ANI) do SEK
kr0.00944495
1 Ani Grok Companion(ANI) do BGN
лв0.0016813
1 Ani Grok Companion(ANI) do HUF
Ft0.33276883
1 Ani Grok Companion(ANI) do CZK
0.02095691
1 Ani Grok Companion(ANI) do KWD
د.ك0.000303623
1 Ani Grok Companion(ANI) do ILS
0.00321425
1 Ani Grok Companion(ANI) do BOB
Bs0.0068241
1 Ani Grok Companion(ANI) do AZN
0.0016813
1 Ani Grok Companion(ANI) do TJS
SM0.00914825
1 Ani Grok Companion(ANI) do GEL
0.00268019
1 Ani Grok Companion(ANI) do AOA
Kz0.90567675
1 Ani Grok Companion(ANI) do BHD
.د.ب0.000372853
1 Ani Grok Companion(ANI) do BMD
$0.000989
1 Ani Grok Companion(ANI) do DKK
kr0.00641861
1 Ani Grok Companion(ANI) do HNL
L0.02607004
1 Ani Grok Companion(ANI) do MUR
0.04551378
1 Ani Grok Companion(ANI) do NAD
$0.0172086
1 Ani Grok Companion(ANI) do NOK
kr0.0100878
1 Ani Grok Companion(ANI) do NZD
$0.00174064
1 Ani Grok Companion(ANI) do PAB
B/.0.000989
1 Ani Grok Companion(ANI) do PGK
K0.00420325
1 Ani Grok Companion(ANI) do QAR
ر.ق0.00359996
1 Ani Grok Companion(ANI) do RSD
дин.0.10079888
1 Ani Grok Companion(ANI) do UZS
soʻm11.77380764
1 Ani Grok Companion(ANI) do ALL
L0.08311556
1 Ani Grok Companion(ANI) do ANG
ƒ0.00177031
1 Ani Grok Companion(ANI) do AWG
ƒ0.0017802
1 Ani Grok Companion(ANI) do BBD
$0.001978
1 Ani Grok Companion(ANI) do BAM
KM0.0016813
1 Ani Grok Companion(ANI) do BIF
Fr2.916561
1 Ani Grok Companion(ANI) do BND
$0.0012857
1 Ani Grok Companion(ANI) do BSD
$0.000989
1 Ani Grok Companion(ANI) do JMD
$0.15917955
1 Ani Grok Companion(ANI) do KHR
3.97188334
1 Ani Grok Companion(ANI) do KMF
Fr0.421314
1 Ani Grok Companion(ANI) do LAK
21.49999957
1 Ani Grok Companion(ANI) do LKR
රු0.30123951
1 Ani Grok Companion(ANI) do MDL
L0.01686245
1 Ani Grok Companion(ANI) do MGA
Ar4.4549505
1 Ani Grok Companion(ANI) do MOP
P0.007912
1 Ani Grok Companion(ANI) do MVR
0.0152306
1 Ani Grok Companion(ANI) do MWK
MK1.71701279
1 Ani Grok Companion(ANI) do MZN
MT0.06324655
1 Ani Grok Companion(ANI) do NPR
रु0.14037866
1 Ani Grok Companion(ANI) do PYG
7.013988
1 Ani Grok Companion(ANI) do RWF
Fr1.437017
1 Ani Grok Companion(ANI) do SBD
$0.00812958
1 Ani Grok Companion(ANI) do SCR
0.01355919
1 Ani Grok Companion(ANI) do SRD
$0.03812595
1 Ani Grok Companion(ANI) do SVC
$0.00864386
1 Ani Grok Companion(ANI) do SZL
L0.01726794
1 Ani Grok Companion(ANI) do TMT
m0.0034615
1 Ani Grok Companion(ANI) do TND
د.ت0.002930407
1 Ani Grok Companion(ANI) do TTD
$0.00669553
1 Ani Grok Companion(ANI) do UGX
Sh3.457544
1 Ani Grok Companion(ANI) do XAF
Fr0.56373
1 Ani Grok Companion(ANI) do XCD
$0.0026703
1 Ani Grok Companion(ANI) do XOF
Fr0.56373
1 Ani Grok Companion(ANI) do XPF
Fr0.101867
1 Ani Grok Companion(ANI) do BWP
P0.01334161
1 Ani Grok Companion(ANI) do BZD
$0.00198789
1 Ani Grok Companion(ANI) do CVE
$0.09505279
1 Ani Grok Companion(ANI) do DJF
Fr0.175053
1 Ani Grok Companion(ANI) do DOP
$0.06347402
1 Ani Grok Companion(ANI) do DZD
د.ج0.12929197
1 Ani Grok Companion(ANI) do FJD
$0.00225492
1 Ani Grok Companion(ANI) do GNF
Fr8.599355
1 Ani Grok Companion(ANI) do GTQ
Q0.00757574
1 Ani Grok Companion(ANI) do GYD
$0.20685924
1 Ani Grok Companion(ANI) do ISK
kr0.125603

Zasoby Ani Grok Companion

Aby lepiej zrozumieć Ani Grok Companion, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Ani Grok Companion

Jaka jest dziś wartość Ani Grok Companion (ANI)?
Aktualna cena ANI w USD wynosi 0.000989USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ANI do USD?
Aktualna cena ANI w USD wynosi $ 0.000989. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Ani Grok Companion?
Kapitalizacja rynkowa dla ANI wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ANI w obiegu?
W obiegu ANI znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ANI?
ANI osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ANI?
ANI zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu ANI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ANI wynosi $ 62.70K USD.
Czy w tym roku ANI pójdzie wyżej?
ANI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ANI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:05:06 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Ani Grok Companion (ANI)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator ANI do USD

Kwota

ANI
ANI
USD
USD

1 ANI = 0.000989 USD

Handluj ANI

ANI/USDT
$0.000989
$0.000989$0.000989
-1.68%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

