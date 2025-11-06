GiełdaDEX+
Aktualna cena AITV to 0.085 USD. Śledź aktualizacje cen AITV do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe AITV łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o AITV

Informacje o cenie AITV

Czym jest AITV

Biała księga AITV

Oficjalna strona internetowa AITV

Tokenomika AITV

Prognoza cen AITV

Historia AITV

Przewodnik zakupowy AITV

Przelicznik AITV-fiat

AITV na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo AITV

Cena AITV(AITV)

Aktualna cena 1 AITV do USD:

$0.085
+0.11%1D
USD
AITV (AITV) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:45:44 (UTC+8)

Informacje o cenie AITV (AITV) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0848
Minimum 24h
$ 0.0901
Maksimum 24h

$ 0.0848
$ 0.0901
--
--
0.00%

+0.11%

-6.80%

-6.80%

Aktualna cena AITV (AITV) wynosi $ 0.085. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AITV wahał się między $ 0.0848 a $ 0.0901, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AITV w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AITV zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +0.11% w ciągu 24 godzin i o -6.80% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o AITV (AITV)

--
$ 17.44K
$ 17.44K$ 17.44K

$ 85.00M
$ 85.00M$ 85.00M

--
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Obecna kapitalizacja rynkowa AITV wynosi --, przy $ 17.44K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AITV w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 85.00M.

Historia ceny AITV (AITV) – USD

Śledź zmiany ceny AITV dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.000093+0.11%
30 Dni$ +0.025+41.66%
60 dni$ +0.025+41.66%
90 dni$ +0.025+41.66%
Dzisiejsza zmiana ceny AITV

DziśAITV odnotował zmianę $ +0.000093 (+0.11%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny AITV

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +0.025 (+41.66%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny AITV

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę AITV o $ +0.025(+41.66%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny AITV

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.025 (+41.66%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe AITV (AITV)?

Sprawdź teraz stronę historii cen AITV.

Co to jest AITV (AITV)

AITV is the world’s first Autonomous Agentic Media Network, where AI agents act as livestreaming creators, collaborators, and economic engines. The platform enables users and communities to launch, interact with, and monetize AI agents through onchain incentives, interactive viewership, and fair token launches.

AITV jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w AITV. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu AITV, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące AITV na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno AITV będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny AITV (w USD)

Jaka będzie wartość AITV (AITV) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w AITV (AITV) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla AITV.

Sprawdź teraz prognozę ceny AITV!

Tokenomika AITV (AITV)

Zrozumienie tokenomiki AITV (AITV) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena AITVjuż teraz!

Jak kupić AITV (AITV)

Szukasz jak kupić AITV? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić AITV na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

AITV na lokalne waluty

1 AITV(AITV) do VND
2,236.775
1 AITV(AITV) do AUD
A$0.13005
1 AITV(AITV) do GBP
0.0646
1 AITV(AITV) do EUR
0.0731
1 AITV(AITV) do USD
$0.085
1 AITV(AITV) do MYR
RM0.3553
1 AITV(AITV) do TRY
3.5785
1 AITV(AITV) do JPY
¥13.005
1 AITV(AITV) do ARS
ARS$123.36645
1 AITV(AITV) do RUB
6.9139
1 AITV(AITV) do INR
7.5293
1 AITV(AITV) do IDR
Rp1,416.6661
1 AITV(AITV) do PHP
5.0031
1 AITV(AITV) do EGP
￡E.4.029
1 AITV(AITV) do BRL
R$0.4556
1 AITV(AITV) do CAD
C$0.11985
1 AITV(AITV) do BDT
10.3581
1 AITV(AITV) do NGN
122.655
1 AITV(AITV) do COP
$326.92275
1 AITV(AITV) do ZAR
R.1.4773
1 AITV(AITV) do UAH
3.5751
1 AITV(AITV) do TZS
T.Sh.209.35925
1 AITV(AITV) do VES
Bs18.955
1 AITV(AITV) do CLP
$80.24
1 AITV(AITV) do PKR
Rs24.0244
1 AITV(AITV) do KZT
44.64285
1 AITV(AITV) do THB
฿2.75825
1 AITV(AITV) do TWD
NT$2.6282
1 AITV(AITV) do AED
د.إ0.31195
1 AITV(AITV) do CHF
Fr0.068
1 AITV(AITV) do HKD
HK$0.66045
1 AITV(AITV) do AMD
֏32.51675
1 AITV(AITV) do MAD
.د.م0.7905
1 AITV(AITV) do MXN
$1.58015
1 AITV(AITV) do SAR
ريال0.31875
1 AITV(AITV) do ETB
Br13.0322
1 AITV(AITV) do KES
KSh10.9854
1 AITV(AITV) do JOD
د.أ0.060265
1 AITV(AITV) do PLN
0.31365
1 AITV(AITV) do RON
лв0.37485
1 AITV(AITV) do SEK
kr0.81175
1 AITV(AITV) do BGN
лв0.14365
1 AITV(AITV) do HUF
Ft28.5804
1 AITV(AITV) do CZK
1.8003
1 AITV(AITV) do KWD
د.ك0.026095
1 AITV(AITV) do ILS
0.27625
1 AITV(AITV) do BOB
Bs0.5865
1 AITV(AITV) do AZN
0.1445
1 AITV(AITV) do TJS
SM0.78625
1 AITV(AITV) do GEL
0.23035
1 AITV(AITV) do AOA
Kz77.83875
1 AITV(AITV) do BHD
.د.ب0.03196
1 AITV(AITV) do BMD
$0.085
1 AITV(AITV) do DKK
kr0.5508
1 AITV(AITV) do HNL
L2.2406
1 AITV(AITV) do MUR
3.91
1 AITV(AITV) do NAD
$1.4773
1 AITV(AITV) do NOK
kr0.867
1 AITV(AITV) do NZD
$0.1496
1 AITV(AITV) do PAB
B/.0.085
1 AITV(AITV) do PGK
K0.36125
1 AITV(AITV) do QAR
ر.ق0.3094
1 AITV(AITV) do RSD
дин.8.65895
1 AITV(AITV) do UZS
soʻm1,011.9046
1 AITV(AITV) do ALL
L7.1434
1 AITV(AITV) do ANG
ƒ0.15215
1 AITV(AITV) do AWG
ƒ0.153
1 AITV(AITV) do BBD
$0.17
1 AITV(AITV) do BAM
KM0.1445
1 AITV(AITV) do BIF
Fr250.665
1 AITV(AITV) do BND
$0.1105
1 AITV(AITV) do BSD
$0.085
1 AITV(AITV) do JMD
$13.68075
1 AITV(AITV) do KHR
341.3651
1 AITV(AITV) do KMF
Fr36.21
1 AITV(AITV) do LAK
1,847.82605
1 AITV(AITV) do LKR
රු25.89015
1 AITV(AITV) do MDL
L1.44925
1 AITV(AITV) do MGA
Ar382.8825
1 AITV(AITV) do MOP
P0.68
1 AITV(AITV) do MVR
1.309
1 AITV(AITV) do MWK
MK147.56935
1 AITV(AITV) do MZN
MT5.43575
1 AITV(AITV) do NPR
रु12.0649
1 AITV(AITV) do PYG
602.82
1 AITV(AITV) do RWF
Fr123.165
1 AITV(AITV) do SBD
$0.6987
1 AITV(AITV) do SCR
1.16535
1 AITV(AITV) do SRD
$3.27675
1 AITV(AITV) do SVC
$0.7429
1 AITV(AITV) do SZL
L1.4773
1 AITV(AITV) do TMT
m0.2975
1 AITV(AITV) do TND
د.ت0.251515
1 AITV(AITV) do TTD
$0.57545
1 AITV(AITV) do UGX
Sh297.16
1 AITV(AITV) do XAF
Fr48.45
1 AITV(AITV) do XCD
$0.2295
1 AITV(AITV) do XOF
Fr48.45
1 AITV(AITV) do XPF
Fr8.755
1 AITV(AITV) do BWP
P1.14665
1 AITV(AITV) do BZD
$0.17085
1 AITV(AITV) do CVE
$8.16935
1 AITV(AITV) do DJF
Fr15.045
1 AITV(AITV) do DOP
$5.4553
1 AITV(AITV) do DZD
د.ج11.11545
1 AITV(AITV) do FJD
$0.1938
1 AITV(AITV) do GNF
Fr739.075
1 AITV(AITV) do GTQ
Q0.6511
1 AITV(AITV) do GYD
$17.7786
1 AITV(AITV) do ISK
kr10.795

Zasoby AITV

Aby lepiej zrozumieć AITV, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa AITV
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące AITV

Jaka jest dziś wartość AITV (AITV)?
Aktualna cena AITV w USD wynosi 0.085USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena AITV do USD?
Aktualna cena AITV w USD wynosi $ 0.085. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa AITV?
Kapitalizacja rynkowa dla AITV wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż AITV w obiegu?
W obiegu AITV znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) AITV?
AITV osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla AITV?
AITV zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu AITV?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla AITV wynosi $ 17.44K USD.
Czy w tym roku AITV pójdzie wyżej?
AITV może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny AITV, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe AITV (AITV)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator AITV do USD

Kwota

AITV
AITV
USD
USD

1 AITV = 0.085 USD

Handluj AITV

AITV/USDT
$0.085
$0.085$0.085
+0.11%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

