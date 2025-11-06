GiełdaDEX+
Aktualna cena Adobe to 334.43 USD. Śledź aktualizacje cen ADBEON do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ADBEON łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ADBEON

Informacje o cenie ADBEON

Czym jest ADBEON

Oficjalna strona internetowa ADBEON

Tokenomika ADBEON

Prognoza cen ADBEON

Historia ADBEON

Przewodnik zakupowy ADBEON

Przelicznik ADBEON-fiat

ADBEON na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Adobe

Cena Adobe(ADBEON)

Aktualna cena 1 ADBEON do USD:

$334.34
$334.34$334.34
+0.68%1D
USD
Adobe (ADBEON) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:00:45 (UTC+8)

Informacje o cenie Adobe (ADBEON) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 331.63
$ 331.63$ 331.63
Minimum 24h
$ 336.75
$ 336.75$ 336.75
Maksimum 24h

$ 331.63
$ 331.63$ 331.63

$ 336.75
$ 336.75$ 336.75

$ 371.1141984128537
$ 371.1141984128537$ 371.1141984128537

$ 318.17256046762486
$ 318.17256046762486$ 318.17256046762486

-0.14%

+0.68%

-1.54%

-1.54%

Aktualna cena Adobe (ADBEON) wynosi $ 334.43. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ADBEON wahał się między $ 331.63 a $ 336.75, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ADBEON w historii to $ 371.1141984128537, a najniższy to $ 318.17256046762486.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ADBEON zmieniły się o -0.14% w ciągu ostatniej godziny, o +0.68% w ciągu 24 godzin i o -1.54% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Adobe (ADBEON)

No.2139

$ 920.93K
$ 920.93K$ 920.93K

$ 55.92K
$ 55.92K$ 55.92K

$ 920.93K
$ 920.93K$ 920.93K

2.75K
2.75K 2.75K

2,753.72093272
2,753.72093272 2,753.72093272

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa Adobe wynosi $ 920.93K, przy $ 55.92K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ADBEON w obiegu wynosi 2.75K, przy całkowitej podaży 2753.72093272. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 920.93K.

Historia ceny Adobe (ADBEON) – USD

Śledź zmiany ceny Adobe dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +2.2582+0.68%
30 Dni$ -15.01-4.30%
60 dni$ +34.43+11.47%
90 dni$ +34.43+11.47%
Dzisiejsza zmiana ceny Adobe

DziśADBEON odnotował zmianę $ +2.2582 (+0.68%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Adobe

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -15.01 (-4.30%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Adobe

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę ADBEON o $ +34.43(+11.47%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Adobe

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +34.43 (+11.47%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Adobe (ADBEON)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Adobe.

Co to jest Adobe (ADBEON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Adobe jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Adobe. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu ADBEON, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Adobe na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Adobe będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Adobe (w USD)

Jaka będzie wartość Adobe (ADBEON) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Adobe (ADBEON) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Adobe.

Sprawdź teraz prognozę ceny Adobe!

Tokenomika Adobe (ADBEON)

Zrozumienie tokenomiki Adobe (ADBEON) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ADBEONjuż teraz!

Jak kupić Adobe (ADBEON)

Szukasz jak kupić Adobe? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Adobe na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

Zasoby Adobe

Aby lepiej zrozumieć Adobe, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa Adobe
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Adobe

Jaka jest dziś wartość Adobe (ADBEON)?
Aktualna cena ADBEON w USD wynosi 334.43USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ADBEON do USD?
Aktualna cena ADBEON w USD wynosi $ 334.43. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Adobe?
Kapitalizacja rynkowa dla ADBEON wynosi $ 920.93K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ADBEON w obiegu?
W obiegu ADBEON znajduje się 2.75K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ADBEON?
ADBEON osiąga ATH w wysokości 371.1141984128537 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ADBEON?
ADBEON zaliczył cenę ATL w wysokości 318.17256046762486 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ADBEON?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ADBEON wynosi $ 55.92K USD.
Czy w tym roku ADBEON pójdzie wyżej?
ADBEON może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ADBEON, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:00:45 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Adobe (ADBEON)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

