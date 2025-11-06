GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Apple to 269.69 USD. Śledź aktualizacje cen AAPLON do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe AAPLON łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Apple to 269.69 USD. Śledź aktualizacje cen AAPLON do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe AAPLON łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o AAPLON

Informacje o cenie AAPLON

Czym jest AAPLON

Oficjalna strona internetowa AAPLON

Tokenomika AAPLON

Prognoza cen AAPLON

Historia AAPLON

Przewodnik zakupowy AAPLON

Przelicznik AAPLON-fiat

AAPLON na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Apple

Cena Apple(AAPLON)

Aktualna cena 1 AAPLON do USD:

$269.69
$269.69$269.69
+0.14%1D
USD
Apple (AAPLON) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 08:59:34 (UTC+8)

Informacje o cenie Apple (AAPLON) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 267.42
$ 267.42$ 267.42
Minimum 24h
$ 271.45
$ 271.45$ 271.45
Maksimum 24h

$ 267.42
$ 267.42$ 267.42

$ 271.45
$ 271.45$ 271.45

$ 284.4314753094952
$ 284.4314753094952$ 284.4314753094952

$ 226.40537622338067
$ 226.40537622338067$ 226.40537622338067

-0.25%

+0.14%

-0.91%

-0.91%

Aktualna cena Apple (AAPLON) wynosi $ 269.69. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AAPLON wahał się między $ 267.42 a $ 271.45, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AAPLON w historii to $ 284.4314753094952, a najniższy to $ 226.40537622338067.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AAPLON zmieniły się o -0.25% w ciągu ostatniej godziny, o +0.14% w ciągu 24 godzin i o -0.91% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Apple (AAPLON)

No.1623

$ 2.79M
$ 2.79M$ 2.79M

$ 57.55K
$ 57.55K$ 57.55K

$ 2.79M
$ 2.79M$ 2.79M

10.34K
10.34K 10.34K

10,343.15506589
10,343.15506589 10,343.15506589

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa Apple wynosi $ 2.79M, przy $ 57.55K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AAPLON w obiegu wynosi 10.34K, przy całkowitej podaży 10343.15506589. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.79M.

Historia ceny Apple (AAPLON) – USD

Śledź zmiany ceny Apple dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.377+0.14%
30 Dni$ +13.95+5.45%
60 dni$ +22.53+9.11%
90 dni$ +89.69+49.82%
Dzisiejsza zmiana ceny Apple

DziśAAPLON odnotował zmianę $ +0.377 (+0.14%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Apple

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +13.95 (+5.45%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Apple

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę AAPLON o $ +22.53(+9.11%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Apple

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +89.69 (+49.82%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Apple (AAPLON)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Apple.

Co to jest Apple (AAPLON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Apple jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Apple. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu AAPLON, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Apple na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Apple będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Apple (w USD)

Jaka będzie wartość Apple (AAPLON) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Apple (AAPLON) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Apple.

Sprawdź teraz prognozę ceny Apple!

Tokenomika Apple (AAPLON)

Zrozumienie tokenomiki Apple (AAPLON) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena AAPLONjuż teraz!

Jak kupić Apple (AAPLON)

Szukasz jak kupić Apple? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Apple na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

AAPLON na lokalne waluty

1 Apple(AAPLON) do VND
7,096,892.35
1 Apple(AAPLON) do AUD
A$412.6257
1 Apple(AAPLON) do GBP
204.9644
1 Apple(AAPLON) do EUR
231.9334
1 Apple(AAPLON) do USD
$269.69
1 Apple(AAPLON) do MYR
RM1,130.0011
1 Apple(AAPLON) do TRY
11,356.6459
1 Apple(AAPLON) do JPY
¥41,262.57
1 Apple(AAPLON) do ARS
ARS$391,419.9753
1 Apple(AAPLON) do RUB
21,936.5846
1 Apple(AAPLON) do INR
23,881.0495
1 Apple(AAPLON) do IDR
Rp4,494,831.5354
1 Apple(AAPLON) do PHP
15,825.4092
1 Apple(AAPLON) do EGP
￡E.12,783.306
1 Apple(AAPLON) do BRL
R$1,445.5384
1 Apple(AAPLON) do CAD
C$380.2629
1 Apple(AAPLON) do BDT
32,864.4234
1 Apple(AAPLON) do NGN
389,162.67
1 Apple(AAPLON) do COP
$1,041,273.09
1 Apple(AAPLON) do ZAR
R.4,697.9998
1 Apple(AAPLON) do UAH
11,343.1614
1 Apple(AAPLON) do TZS
T.Sh.662,628.33
1 Apple(AAPLON) do VES
Bs60,140.87
1 Apple(AAPLON) do CLP
$254,587.36
1 Apple(AAPLON) do PKR
Rs76,225.1816
1 Apple(AAPLON) do KZT
141,643.8849
1 Apple(AAPLON) do THB
฿8,748.7436
1 Apple(AAPLON) do TWD
NT$8,333.421
1 Apple(AAPLON) do AED
د.إ989.7623
1 Apple(AAPLON) do CHF
Fr215.752
1 Apple(AAPLON) do HKD
HK$2,095.4913
1 Apple(AAPLON) do AMD
֏103,169.9095
1 Apple(AAPLON) do MAD
.د.م2,510.8139
1 Apple(AAPLON) do MXN
$5,016.234
1 Apple(AAPLON) do SAR
ريال1,011.3375
1 Apple(AAPLON) do ETB
Br41,348.8708
1 Apple(AAPLON) do KES
KSh34,854.7356
1 Apple(AAPLON) do JOD
د.أ191.21021
1 Apple(AAPLON) do PLN
995.1561
1 Apple(AAPLON) do RON
лв1,192.0298
1 Apple(AAPLON) do SEK
kr2,575.5395
1 Apple(AAPLON) do BGN
лв458.473
1 Apple(AAPLON) do HUF
Ft90,742.5943
1 Apple(AAPLON) do CZK
5,714.7311
1 Apple(AAPLON) do KWD
د.ك82.79483
1 Apple(AAPLON) do ILS
876.4925
1 Apple(AAPLON) do BOB
Bs1,860.861
1 Apple(AAPLON) do AZN
458.473
1 Apple(AAPLON) do TJS
SM2,494.6325
1 Apple(AAPLON) do GEL
730.8599
1 Apple(AAPLON) do AOA
Kz246,968.6175
1 Apple(AAPLON) do BHD
.د.ب101.67313
1 Apple(AAPLON) do BMD
$269.69
1 Apple(AAPLON) do DKK
kr1,750.2881
1 Apple(AAPLON) do HNL
L7,109.0284
1 Apple(AAPLON) do MUR
12,411.1338
1 Apple(AAPLON) do NAD
$4,692.606
1 Apple(AAPLON) do NOK
kr2,750.838
1 Apple(AAPLON) do NZD
$474.6544
1 Apple(AAPLON) do PAB
B/.269.69
1 Apple(AAPLON) do PGK
K1,146.1825
1 Apple(AAPLON) do QAR
ر.ق981.6716
1 Apple(AAPLON) do RSD
дин.27,486.8048
1 Apple(AAPLON) do UZS
soʻm3,210,594.7244
1 Apple(AAPLON) do ALL
L22,664.7476
1 Apple(AAPLON) do ANG
ƒ482.7451
1 Apple(AAPLON) do AWG
ƒ485.442
1 Apple(AAPLON) do BBD
$539.38
1 Apple(AAPLON) do BAM
KM458.473
1 Apple(AAPLON) do BIF
Fr795,315.81
1 Apple(AAPLON) do BND
$350.597
1 Apple(AAPLON) do BSD
$269.69
1 Apple(AAPLON) do JMD
$43,406.6055
1 Apple(AAPLON) do KHR
1,083,091.2214
1 Apple(AAPLON) do KMF
Fr114,887.94
1 Apple(AAPLON) do LAK
5,862,825.9697
1 Apple(AAPLON) do LKR
රු82,144.8771
1 Apple(AAPLON) do MDL
L4,598.2145
1 Apple(AAPLON) do MGA
Ar1,214,818.605
1 Apple(AAPLON) do MOP
P2,157.52
1 Apple(AAPLON) do MVR
4,153.226
1 Apple(AAPLON) do MWK
MK468,211.5059
1 Apple(AAPLON) do MZN
MT17,246.6755
1 Apple(AAPLON) do NPR
रु38,279.7986
1 Apple(AAPLON) do PYG
1,912,641.48
1 Apple(AAPLON) do RWF
Fr391,859.57
1 Apple(AAPLON) do SBD
$2,216.8518
1 Apple(AAPLON) do SCR
3,697.4499
1 Apple(AAPLON) do SRD
$10,396.5495
1 Apple(AAPLON) do SVC
$2,357.0906
1 Apple(AAPLON) do SZL
L4,708.7874
1 Apple(AAPLON) do TMT
m943.915
1 Apple(AAPLON) do TND
د.ت799.09147
1 Apple(AAPLON) do TTD
$1,825.8013
1 Apple(AAPLON) do UGX
Sh942,836.24
1 Apple(AAPLON) do XAF
Fr153,723.3
1 Apple(AAPLON) do XCD
$728.163
1 Apple(AAPLON) do XOF
Fr153,723.3
1 Apple(AAPLON) do XPF
Fr27,778.07
1 Apple(AAPLON) do BWP
P3,638.1181
1 Apple(AAPLON) do BZD
$542.0769
1 Apple(AAPLON) do CVE
$25,919.9059
1 Apple(AAPLON) do DJF
Fr47,735.13
1 Apple(AAPLON) do DOP
$17,308.7042
1 Apple(AAPLON) do DZD
د.ج35,256.5737
1 Apple(AAPLON) do FJD
$614.8932
1 Apple(AAPLON) do GNF
Fr2,344,954.55
1 Apple(AAPLON) do GTQ
Q2,065.8254
1 Apple(AAPLON) do GYD
$56,408.3604
1 Apple(AAPLON) do ISK
kr34,250.63

Zasoby Apple

Aby lepiej zrozumieć Apple, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa Apple
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Apple

Jaka jest dziś wartość Apple (AAPLON)?
Aktualna cena AAPLON w USD wynosi 269.69USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena AAPLON do USD?
Aktualna cena AAPLON w USD wynosi $ 269.69. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Apple?
Kapitalizacja rynkowa dla AAPLON wynosi $ 2.79M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż AAPLON w obiegu?
W obiegu AAPLON znajduje się 10.34K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) AAPLON?
AAPLON osiąga ATH w wysokości 284.4314753094952 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla AAPLON?
AAPLON zaliczył cenę ATL w wysokości 226.40537622338067 USD.
Jaki jest wolumen obrotu AAPLON?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla AAPLON wynosi $ 57.55K USD.
Czy w tym roku AAPLON pójdzie wyżej?
AAPLON może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny AAPLON, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 08:59:34 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Apple (AAPLON)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator AAPLON do USD

Kwota

AAPLON
AAPLON
USD
USD

1 AAPLON = 269.69 USD

Handluj AAPLON

AAPLON/USDT
$269.69
$269.69$269.69
+0.11%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,664.08
$103,664.08$103,664.08

-0.06%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,407.64
$3,407.64$3,407.64

+0.26%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.40
$161.40$161.40

+0.54%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.85
$1,477.85$1,477.85

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,664.08
$103,664.08$103,664.08

-0.06%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,407.64
$3,407.64$3,407.64

+0.26%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.40
$161.40$161.40

+0.54%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3468
$2.3468$2.3468

+3.09%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0788
$1.0788$1.0788

-0.58%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03726
$0.03726$0.03726

+49.04%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00445
$0.00445$0.00445

-40.66%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00630
$0.00630$0.00630

-3.07%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000009708
$0.000009708$0.000009708

+414.19%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000575
$0.0000000575$0.0000000575

+280.79%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.1834
$0.1834$0.1834

+266.80%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5802
$1.5802$1.5802

+94.79%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01875
$0.01875$0.01875

+50.00%