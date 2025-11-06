GiełdaDEX+
Aktualna cena 401jK to 0.00928368 USD. Śledź aktualizacje cen 401JK do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe 401JK łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o 401JK

Informacje o cenie 401JK

Czym jest 401JK

Oficjalna strona internetowa 401JK

Tokenomika 401JK

Prognoza cen 401JK

Logo 401jK

Cena 401jK (401JK)

Nienotowany

Aktualna cena 1 401JK do USD:

$0.00922591
$0.00922591
+32.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
401jK (401JK) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie 401jK (401JK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00664043
$ 0.00664043
Minimum 24h
$ 0.01087045
$ 0.01087045
Maksimum 24h

$ 0.00664043
$ 0.00664043

$ 0.01087045
$ 0.01087045

$ 0.01195204
$ 0.01195204

$ 0
$ 0

-0.09%

+32.88%

+113.05%

+113.05%

Aktualna cena 401jK (401JK) wynosi $0.00928368. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs 401JK wahał się między $ 0.00664043 a $ 0.01087045, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs 401JK w historii to $ 0.01195204, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki 401JK zmieniły się o -0.09% w ciągu ostatniej godziny, o +32.88% w ciągu 24 godzin i o +113.05% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o 401jK (401JK)

$ 9.22M
$ 9.22M

--
--

$ 9.22M
$ 9.22M

999.34M
999.34M

999,343,167.778309
999,343,167.778309

Obecna kapitalizacja rynkowa 401jK wynosi $ 9.22M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż 401JK w obiegu wynosi 999.34M, przy całkowitej podaży 999343167.778309. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.22M.

Historia ceny 401jK (401JK) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny 401jK do USD wyniosła $ +0.00229709.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny 401jK do USD wyniosła $ +0.0088142321.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny 401jK do USD wyniosła $ +0.7511224589.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny 401jK do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00229709+32.88%
30 Dni$ +0.0088142321+94.94%
60 dni$ +0.7511224589+8,090.78%
90 dni$ 0--

Co to jest 401jK (401JK)

The 401jk (just kidding) meme is a satirical punch in the gut in the face of the concept of retirement and also the 401k. The 401k total holdings are valued at around $12 trillion USD and it is the most popular retirement savings plan in the US. As time passes forevermore true retirement, or as we like to call it real freedom will only become much harder and harder for people to attain.

Through meme fueled laser focus and cyperphunk ideology the 401jK meme retirement fund token and community aim to point out the absurdities of how rigged our current system is, and how only insiders and those with power are starting the benefit from the increased centralization of cryptocurrency.........while also aiming to flip the $12 trillion USD 401k system to achieve freedom before our backs and knees are breaking.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla 401jK (401JK)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny 401jK (w USD)

Jaka będzie wartość 401jK (401JK) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w 401jK (401JK) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla 401jK.

Sprawdź teraz prognozę ceny 401jK!

401JK na lokalne waluty

Tokenomika 401jK (401JK)

Zrozumienie tokenomiki 401jK (401JK) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena 401JKjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące 401jK (401JK)

Jaka jest dziś wartość 401jK (401JK)?
Aktualna cena 401JK w USD wynosi 0.00928368USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena 401JK do USD?
Aktualna cena 401JK w USD wynosi $ 0.00928368. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa 401jK?
Kapitalizacja rynkowa dla 401JK wynosi $ 9.22M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż 401JK w obiegu?
W obiegu 401JK znajduje się 999.34M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) 401JK?
401JK osiąga ATH w wysokości 0.01195204 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla 401JK?
401JK zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu 401JK?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla 401JK wynosi -- USD.
Czy w tym roku 401JK pójdzie wyżej?
401JK może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny 401JK, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe 401jK (401JK)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,670.68

$3,407.19

$161.39

$1.0000

$1,477.84

