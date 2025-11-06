Informacje o cenie 401jK (401JK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00664043 $ 0.00664043 $ 0.00664043 Minimum 24h $ 0.01087045 $ 0.01087045 $ 0.01087045 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00664043$ 0.00664043 $ 0.00664043 Maksimum 24h $ 0.01087045$ 0.01087045 $ 0.01087045 Historyczne maksimum $ 0.01195204$ 0.01195204 $ 0.01195204 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.09% Zmiana ceny (1D) +32.88% Zmiana ceny (7D) +113.05% Zmiana ceny (7D) +113.05%

Aktualna cena 401jK (401JK) wynosi $0.00928368. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs 401JK wahał się między $ 0.00664043 a $ 0.01087045, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs 401JK w historii to $ 0.01195204, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki 401JK zmieniły się o -0.09% w ciągu ostatniej godziny, o +32.88% w ciągu 24 godzin i o +113.05% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o 401jK (401JK)

Kapitalizacja rynkowa $ 9.22M$ 9.22M $ 9.22M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 9.22M$ 9.22M $ 9.22M Podaż w obiegu 999.34M 999.34M 999.34M Całkowita podaż 999,343,167.778309 999,343,167.778309 999,343,167.778309

Obecna kapitalizacja rynkowa 401jK wynosi $ 9.22M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż 401JK w obiegu wynosi 999.34M, przy całkowitej podaży 999343167.778309. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.22M.