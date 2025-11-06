GiełdaDEX+
Aktualna cena 3000 to 0 USD. Śledź aktualizacje cen 3000 do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe 3000 łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o 3000

Informacje o cenie 3000

Czym jest 3000

Oficjalna strona internetowa 3000

Tokenomika 3000

Prognoza cen 3000

Cena 3000 (3000)

Nienotowany

Aktualna cena 1 3000 do USD:

--
----
-1.40%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
3000 (3000) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:42:15 (UTC+8)

Informacje o cenie 3000 (3000) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.47%

-15.63%

-15.63%

Aktualna cena 3000 (3000) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs 3000 wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs 3000 w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki 3000 zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -1.47% w ciągu 24 godzin i o -15.63% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o 3000 (3000)

$ 9.59K
$ 9.59K$ 9.59K

--
----

$ 9.59K
$ 9.59K$ 9.59K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa 3000 wynosi $ 9.59K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż 3000 w obiegu wynosi 10.00B, przy całkowitej podaży 10000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.59K.

Historia ceny 3000 (3000) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny 3000 do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny 3000 do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny 3000 do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny 3000 do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-1.47%
30 Dni$ 0-46.03%
60 dni$ 0-45.55%
90 dni$ 0--

Co to jest 3000 (3000)

A DeFi protocol built on Avalanche, launched on Arena. Stake, Farm and use 3000 features to enhance your Arena experience. Rewards from donated tokens are given to users and stakers. Use prediction market to take a guess on where Arena tokens are going next. Our in house NFT marketplace will provide a feature rich market for AVAX NFTs. And use of our live stream Arena events help users become familiar with launching their own token, which can be used on 3000.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla 3000 (3000)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny 3000 (w USD)

Jaka będzie wartość 3000 (3000) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w 3000 (3000) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla 3000.

Sprawdź teraz prognozę ceny 3000!

3000 na lokalne waluty

Tokenomika 3000 (3000)

Zrozumienie tokenomiki 3000 (3000) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena 3000już teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące 3000 (3000)

Jaka jest dziś wartość 3000 (3000)?
Aktualna cena 3000 w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena 3000 do USD?
Aktualna cena 3000 w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa 3000?
Kapitalizacja rynkowa dla 3000 wynosi $ 9.59K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż 3000 w obiegu?
W obiegu 3000 znajduje się 10.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) 3000?
3000 osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla 3000?
3000 zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu 3000?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla 3000 wynosi -- USD.
Czy w tym roku 3000 pójdzie wyżej?
3000 może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny 3000, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:42:15 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe 3000 (3000)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

