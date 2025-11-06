GiełdaDEX+
Aktualna cena DoubleZero to 0.1758 USD. Śledź aktualizacje cen 2Z do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe 2Z łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o 2Z

Informacje o cenie 2Z

Czym jest 2Z

Biała księga 2Z

Oficjalna strona internetowa 2Z

Tokenomika 2Z

Prognoza cen 2Z

Historia 2Z

Przewodnik zakupowy 2Z

Przelicznik 2Z-fiat

2Z na spot

USDT-M Futures 2Z

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo DoubleZero

Cena DoubleZero(2Z)

Aktualna cena 1 2Z do USD:

+11.59%1D
USD
DoubleZero (2Z) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 08:58:29 (UTC+8)

Informacje o cenie DoubleZero (2Z) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

+0.22%

+11.59%

-19.99%

-19.99%

Aktualna cena DoubleZero (2Z) wynosi $ 0.1758. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs 2Z wahał się między $ 0.1505 a $ 0.1849, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs 2Z w historii to $ 0.7501993077269953, a najniższy to $ 0.1504312061231505.

Pod względem krótkoterminowych wyniki 2Z zmieniły się o +0.22% w ciągu ostatniej godziny, o +11.59% w ciągu 24 godzin i o -19.99% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o DoubleZero (2Z)

No.92

34.71%

0.01%

SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa DoubleZero wynosi $ 610.28M, przy $ 373.20K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż 2Z w obiegu wynosi 3.47B, przy całkowitej podaży 9999959682.4. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.76B.

Historia ceny DoubleZero (2Z) – USD

Śledź zmiany ceny DoubleZero dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.018197+11.59%
30 Dni$ -0.3093-63.77%
60 dni$ -0.0242-12.10%
90 dni$ -0.0242-12.10%
Dzisiejsza zmiana ceny DoubleZero

Dziś2Z odnotował zmianę $ +0.018197 (+11.59%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny DoubleZero

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.3093 (-63.77%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny DoubleZero

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę 2Z o $ -0.0242(-12.10%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny DoubleZero

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.0242 (-12.10%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe DoubleZero (2Z)?

Sprawdź teraz stronę historii cen DoubleZero.

Co to jest DoubleZero (2Z)

DoubleZero is a decentralized framework for creating and managing high-performance decentralized networks, optimized for distributed systems like blockchains.

DoubleZero jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w DoubleZero. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu 2Z, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące DoubleZero na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno DoubleZero będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny DoubleZero (w USD)

Jaka będzie wartość DoubleZero (2Z) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w DoubleZero (2Z) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla DoubleZero.

Sprawdź teraz prognozę ceny DoubleZero!

Tokenomika DoubleZero (2Z)

Zrozumienie tokenomiki DoubleZero (2Z) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena 2Zjuż teraz!

Jak kupić DoubleZero (2Z)

Szukasz jak kupić DoubleZero? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić DoubleZero na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

2Z na lokalne waluty

1 DoubleZero(2Z) do VND
4,626.177
1 DoubleZero(2Z) do AUD
A$0.268974
1 DoubleZero(2Z) do GBP
0.133608
1 DoubleZero(2Z) do EUR
0.151188
1 DoubleZero(2Z) do USD
$0.1758
1 DoubleZero(2Z) do MYR
RM0.736602
1 DoubleZero(2Z) do TRY
7.402938
1 DoubleZero(2Z) do JPY
¥26.8974
1 DoubleZero(2Z) do ARS
ARS$255.150846
1 DoubleZero(2Z) do RUB
14.299572
1 DoubleZero(2Z) do INR
15.56709
1 DoubleZero(2Z) do IDR
Rp2,929.998828
1 DoubleZero(2Z) do PHP
10.315944
1 DoubleZero(2Z) do EGP
￡E.8.33292
1 DoubleZero(2Z) do BRL
R$0.942288
1 DoubleZero(2Z) do CAD
C$0.247878
1 DoubleZero(2Z) do BDT
21.422988
1 DoubleZero(2Z) do NGN
253.6794
1 DoubleZero(2Z) do COP
$678.7638
1 DoubleZero(2Z) do ZAR
R.3.062436
1 DoubleZero(2Z) do UAH
7.394148
1 DoubleZero(2Z) do TZS
T.Sh.431.9406
1 DoubleZero(2Z) do VES
Bs39.2034
1 DoubleZero(2Z) do CLP
$165.9552
1 DoubleZero(2Z) do PKR
Rs49.688112
1 DoubleZero(2Z) do KZT
92.331918
1 DoubleZero(2Z) do THB
฿5.702952
1 DoubleZero(2Z) do TWD
NT$5.43222
1 DoubleZero(2Z) do AED
د.إ0.645186
1 DoubleZero(2Z) do CHF
Fr0.14064
1 DoubleZero(2Z) do HKD
HK$1.365966
1 DoubleZero(2Z) do AMD
֏67.25229
1 DoubleZero(2Z) do MAD
.د.م1.636698
1 DoubleZero(2Z) do MXN
$3.26988
1 DoubleZero(2Z) do SAR
ريال0.65925
1 DoubleZero(2Z) do ETB
Br26.953656
1 DoubleZero(2Z) do KES
KSh22.720392
1 DoubleZero(2Z) do JOD
د.أ0.1246422
1 DoubleZero(2Z) do PLN
0.648702
1 DoubleZero(2Z) do RON
лв0.777036
1 DoubleZero(2Z) do SEK
kr1.67889
1 DoubleZero(2Z) do BGN
лв0.29886
1 DoubleZero(2Z) do HUF
Ft59.151426
1 DoubleZero(2Z) do CZK
3.725202
1 DoubleZero(2Z) do KWD
د.ك0.0539706
1 DoubleZero(2Z) do ILS
0.57135
1 DoubleZero(2Z) do BOB
Bs1.21302
1 DoubleZero(2Z) do AZN
0.29886
1 DoubleZero(2Z) do TJS
SM1.62615
1 DoubleZero(2Z) do GEL
0.476418
1 DoubleZero(2Z) do AOA
Kz160.98885
1 DoubleZero(2Z) do BHD
.د.ب0.0662766
1 DoubleZero(2Z) do BMD
$0.1758
1 DoubleZero(2Z) do DKK
kr1.140942
1 DoubleZero(2Z) do HNL
L4.634088
1 DoubleZero(2Z) do MUR
8.090316
1 DoubleZero(2Z) do NAD
$3.05892
1 DoubleZero(2Z) do NOK
kr1.79316
1 DoubleZero(2Z) do NZD
$0.309408
1 DoubleZero(2Z) do PAB
B/.0.1758
1 DoubleZero(2Z) do PGK
K0.74715
1 DoubleZero(2Z) do QAR
ر.ق0.639912
1 DoubleZero(2Z) do RSD
дин.17.917536
1 DoubleZero(2Z) do UZS
soʻm2,092.856808
1 DoubleZero(2Z) do ALL
L14.774232
1 DoubleZero(2Z) do ANG
ƒ0.314682
1 DoubleZero(2Z) do AWG
ƒ0.31644
1 DoubleZero(2Z) do BBD
$0.3516
1 DoubleZero(2Z) do BAM
KM0.29886
1 DoubleZero(2Z) do BIF
Fr518.4342
1 DoubleZero(2Z) do BND
$0.22854
1 DoubleZero(2Z) do BSD
$0.1758
1 DoubleZero(2Z) do JMD
$28.29501
1 DoubleZero(2Z) do KHR
706.023348
1 DoubleZero(2Z) do KMF
Fr74.8908
1 DoubleZero(2Z) do LAK
3,821.739054
1 DoubleZero(2Z) do LKR
රු53.546922
1 DoubleZero(2Z) do MDL
L2.99739
1 DoubleZero(2Z) do MGA
Ar791.8911
1 DoubleZero(2Z) do MOP
P1.4064
1 DoubleZero(2Z) do MVR
2.70732
1 DoubleZero(2Z) do MWK
MK305.208138
1 DoubleZero(2Z) do MZN
MT11.24241
1 DoubleZero(2Z) do NPR
रु24.953052
1 DoubleZero(2Z) do PYG
1,246.7736
1 DoubleZero(2Z) do RWF
Fr255.4374
1 DoubleZero(2Z) do SBD
$1.445076
1 DoubleZero(2Z) do SCR
2.410218
1 DoubleZero(2Z) do SRD
$6.77709
1 DoubleZero(2Z) do SVC
$1.536492
1 DoubleZero(2Z) do SZL
L3.069468
1 DoubleZero(2Z) do TMT
m0.6153
1 DoubleZero(2Z) do TND
د.ت0.5208954
1 DoubleZero(2Z) do TTD
$1.190166
1 DoubleZero(2Z) do UGX
Sh614.5968
1 DoubleZero(2Z) do XAF
Fr100.206
1 DoubleZero(2Z) do XCD
$0.47466
1 DoubleZero(2Z) do XOF
Fr100.206
1 DoubleZero(2Z) do XPF
Fr18.1074
1 DoubleZero(2Z) do BWP
P2.371542
1 DoubleZero(2Z) do BZD
$0.353358
1 DoubleZero(2Z) do CVE
$16.896138
1 DoubleZero(2Z) do DJF
Fr31.1166
1 DoubleZero(2Z) do DOP
$11.282844
1 DoubleZero(2Z) do DZD
د.ج22.982334
1 DoubleZero(2Z) do FJD
$0.400824
1 DoubleZero(2Z) do GNF
Fr1,528.581
1 DoubleZero(2Z) do GTQ
Q1.346628
1 DoubleZero(2Z) do GYD
$36.770328
1 DoubleZero(2Z) do ISK
kr22.3266

Zasoby DoubleZero

Aby lepiej zrozumieć DoubleZero, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa DoubleZero
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące DoubleZero

Jaka jest dziś wartość DoubleZero (2Z)?
Aktualna cena 2Z w USD wynosi 0.1758USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena 2Z do USD?
Aktualna cena 2Z w USD wynosi $ 0.1758. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa DoubleZero?
Kapitalizacja rynkowa dla 2Z wynosi $ 610.28M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż 2Z w obiegu?
W obiegu 2Z znajduje się 3.47B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) 2Z?
2Z osiąga ATH w wysokości 0.7501993077269953 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla 2Z?
2Z zaliczył cenę ATL w wysokości 0.1504312061231505 USD.
Jaki jest wolumen obrotu 2Z?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla 2Z wynosi $ 373.20K USD.
Czy w tym roku 2Z pójdzie wyżej?
2Z może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny 2Z, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe DoubleZero (2Z)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

