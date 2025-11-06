Informacje o cenie 100xDarren (100X) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00070189 $ 0.00070189 $ 0.00070189 Minimum 24h $ 0.00092851 $ 0.00092851 $ 0.00092851 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00070189$ 0.00070189 $ 0.00070189 Maksimum 24h $ 0.00092851$ 0.00092851 $ 0.00092851 Historyczne maksimum $ 0.00095783$ 0.00095783 $ 0.00095783 Najniższa cena $ 0.00014753$ 0.00014753 $ 0.00014753 Zmiana ceny (1H) -3.44% Zmiana ceny (1D) +8.18% Zmiana ceny (7D) +10.55% Zmiana ceny (7D) +10.55%

Aktualna cena 100xDarren (100X) wynosi $0.00079579. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs 100X wahał się między $ 0.00070189 a $ 0.00092851, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs 100X w historii to $ 0.00095783, a najniższy to $ 0.00014753.

Pod względem krótkoterminowych wyniki 100X zmieniły się o -3.44% w ciągu ostatniej godziny, o +8.18% w ciągu 24 godzin i o +10.55% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o 100xDarren (100X)

Kapitalizacja rynkowa $ 795.77K$ 795.77K $ 795.77K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 795.77K$ 795.77K $ 795.77K Podaż w obiegu 999.97M 999.97M 999.97M Całkowita podaż 999,969,477.416199 999,969,477.416199 999,969,477.416199

Obecna kapitalizacja rynkowa 100xDarren wynosi $ 795.77K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż 100X w obiegu wynosi 999.97M, przy całkowitej podaży 999969477.416199. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 795.77K.