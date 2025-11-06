GiełdaDEX+
Aktualna cena 100xDarren to 0.00079579 USD. Śledź aktualizacje cen 100X do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe 100X łatwo w MEXC już teraz.

Aktualna cena 1 100X do USD:

$0.00079579
+8.10%1D
100xDarren (100X) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 08:58:07 (UTC+8)

Informacje o cenie 100xDarren (100X) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00070189
Minimum 24h
$ 0.00092851
Maksimum 24h

$ 0.00070189
$ 0.00092851
$ 0.00095783
$ 0.00014753
-3.44%

+8.18%

+10.55%

+10.55%

Aktualna cena 100xDarren (100X) wynosi $0.00079579. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs 100X wahał się między $ 0.00070189 a $ 0.00092851, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs 100X w historii to $ 0.00095783, a najniższy to $ 0.00014753.

Pod względem krótkoterminowych wyniki 100X zmieniły się o -3.44% w ciągu ostatniej godziny, o +8.18% w ciągu 24 godzin i o +10.55% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o 100xDarren (100X)

$ 795.77K
--
$ 795.77K
999.97M
999,969,477.416199
Obecna kapitalizacja rynkowa 100xDarren wynosi $ 795.77K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż 100X w obiegu wynosi 999.97M, przy całkowitej podaży 999969477.416199. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 795.77K.

Historia ceny 100xDarren (100X) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny 100xDarren do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny 100xDarren do USD wyniosła $ +0.0011739299.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny 100xDarren do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny 100xDarren do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+8.18%
30 Dni$ +0.0011739299+147.52%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest 100xDarren (100X)

This is originally a creator coin created on Pump dot fun. However this token is not a memecoin, it has utility. I'm the founder of this coin/ project and I have a sizable following on X (19k loyal followers).

The utility of this token is certain holders will have access to my exclusive inner circle. Larger token holders will have access to personal coaching calls and future meet and greets.

Holders will also receive special NFT's.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla 100xDarren (100X)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny 100xDarren (w USD)

Jaka będzie wartość 100xDarren (100X) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w 100xDarren (100X) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla 100xDarren.

Sprawdź teraz prognozę ceny 100xDarren!

100X na lokalne waluty

Tokenomika 100xDarren (100X)

Zrozumienie tokenomiki 100xDarren (100X) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena 100Xjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące 100xDarren (100X)

Jaka jest dziś wartość 100xDarren (100X)?
Aktualna cena 100X w USD wynosi 0.00079579USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena 100X do USD?
Aktualna cena 100X w USD wynosi $ 0.00079579. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa 100xDarren?
Kapitalizacja rynkowa dla 100X wynosi $ 795.77K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż 100X w obiegu?
W obiegu 100X znajduje się 999.97M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) 100X?
100X osiąga ATH w wysokości 0.00095783 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla 100X?
100X zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00014753 USD.
Jaki jest wolumen obrotu 100X?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla 100X wynosi -- USD.
Czy w tym roku 100X pójdzie wyżej?
100X może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny 100X, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 08:58:07 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

