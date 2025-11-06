GiełdaDEX+
Aktualna cena 1 to 0.03679 USD. Śledź aktualizacje cen 1 do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe 1 łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o 1

Informacje o cenie 1

Czym jest 1

Tokenomika 1

Prognoza cen 1

Historia 1

Przewodnik zakupowy 1

Przelicznik 1-fiat

1 na spot

USDT-M Futures 1

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo 1

Cena 1(1)

Aktualna cena 1 1 do USD:

$0.03677
$0.03677$0.03677
+267.70%1D
USD
1 (1) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 08:57:53 (UTC+8)

Informacje o cenie 1 (1) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.01
$ 0.01$ 0.01
Minimum 24h
$ 0.04639
$ 0.04639$ 0.04639
Maksimum 24h

$ 0.01
$ 0.01$ 0.01

$ 0.04639
$ 0.04639$ 0.04639

--
----

--
----

-3.04%

+267.70%

+267.90%

+267.90%

Aktualna cena 1 (1) wynosi $ 0.03679. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs 1 wahał się między $ 0.01 a $ 0.04639, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs 1 w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki 1 zmieniły się o -3.04% w ciągu ostatniej godziny, o +267.70% w ciągu 24 godzin i o +267.90% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o 1 (1)

--
----

$ 90.21K
$ 90.21K$ 90.21K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa 1 wynosi --, przy $ 90.21K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż 1 w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży --. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi --.

Historia ceny 1 (1) – USD

Śledź zmiany ceny 1 dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.02677+267.70%
30 Dni$ +0.02679+267.90%
60 dni$ +0.02679+267.90%
90 dni$ +0.02679+267.90%
Dzisiejsza zmiana ceny 1

Dziś1 odnotował zmianę $ +0.02677 (+267.70%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny 1

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +0.02679 (+267.90%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny 1

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę 1 o $ +0.02679(+267.90%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny 1

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.02679 (+267.90%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe 1 (1)?

Sprawdź teraz stronę historii cen 1.

Co to jest 1 (1)

„1” to minimalistyczny memecoin napędzany przez społeczność, z hasłem „1 coin może zmienić Twoje życie”, podkreślającym hazardową narrację o zakładach na jedną monetę i fortunie zdobytej z dnia na dzień.

1 jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w 1. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu 1, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące 1 na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno 1 będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny 1 (w USD)

Jaka będzie wartość 1 (1) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w 1 (1) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla 1.

Sprawdź teraz prognozę ceny 1!

Tokenomika 1 (1)

Zrozumienie tokenomiki 1 (1) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena 1już teraz!

Jak kupić 1 (1)

Szukasz jak kupić 1? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić 1 na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

1 na lokalne waluty

Zasoby 1

Aby lepiej zrozumieć 1, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące 1

Jaka jest dziś wartość 1 (1)?
Aktualna cena 1 w USD wynosi 0.03679USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena 1 do USD?
Aktualna cena 1 w USD wynosi $ 0.03679. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa 1?
Kapitalizacja rynkowa dla 1 wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż 1 w obiegu?
W obiegu 1 znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) 1?
1 osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla 1?
1 zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu 1?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla 1 wynosi $ 90.21K USD.
Czy w tym roku 1 pójdzie wyżej?
1 może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny 1, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 08:57:53 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe 1 (1)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

