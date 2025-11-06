Prognoza ceny Wrapped Zedxion (WZEDX) (USD)

Sprawdź prognozy cen Wrapped Zedxion na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość WZEDX w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Wrapped Zedxion % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Wrapped Zedxion na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Wrapped Zedxion (WZEDX) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Wrapped Zedxion może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.449939. Prognoza ceny Wrapped Zedxion (WZEDX) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Wrapped Zedxion może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.472435. Prognoza ceny Wrapped Zedxion (WZEDX) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena WZEDX na 2027 rok wyniesie $ 0.496057 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Wrapped Zedxion (WZEDX) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena WZEDX na 2028 rok wyniesie $ 0.520860 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Wrapped Zedxion (WZEDX) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena WZEDX w 2029 roku wyniesie $ 0.546903 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Wrapped Zedxion (WZEDX) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena WZEDX w 2030 roku wyniesie $ 0.574248 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Wrapped Zedxion (WZEDX) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Wrapped Zedxion może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.935390. Prognoza ceny Wrapped Zedxion (WZEDX) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Wrapped Zedxion może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 1.5236. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.449939 0.00%

2026 $ 0.472435 5.00%

2027 $ 0.496057 10.25%

2028 $ 0.520860 15.76%

2029 $ 0.546903 21.55%

2030 $ 0.574248 27.63%

2031 $ 0.602961 34.01%

2032 $ 0.633109 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.664764 47.75%

2034 $ 0.698003 55.13%

2035 $ 0.732903 62.89%

2036 $ 0.769548 71.03%

2037 $ 0.808025 79.59%

2038 $ 0.848427 88.56%

2039 $ 0.890848 97.99%

2040 $ 0.935390 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Wrapped Zedxion na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.449939 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.450000 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.450370 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.451788 0.41% Prognoza ceny Wrapped Zedxion (WZEDX) na dziś Przewidywana cena dla WZEDX w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.449939 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Wrapped Zedxion (WZEDX) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny WZEDX z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.450000 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Wrapped Zedxion (WZEDX) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla WZEDX, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.450370 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Wrapped Zedxion (WZEDX) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena WZEDX wynosi $0.451788 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Wrapped Zedxion Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 27.44M$ 27.44M $ 27.44M Podaż w obiegu 61.27M 61.27M 61.27M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena WZEDX to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto WZEDX ma podaż w obiegu wynoszącą 61.27M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 27.44M. Zobacz na żywo cenę WZEDX

Historyczna cena Wrapped Zedxion Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Wrapped Zedxion, cena Wrapped Zedxion wynosi 0.449939USD. Podaż w obiegu Wrapped Zedxion (WZEDX) wynosi 61.27M WZEDX , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $27,435,428 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 1.05% $ 0.004678 $ 0.454809 $ 0.444779

7 D -6.39% $ -0.028791 $ 0.537785 $ 0.434814

30 Dni -16.32% $ -0.073453 $ 0.537785 $ 0.434814 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Wrapped Zedxion zanotował zmianę ceny o $0.004678 , co stanowi 1.05% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Wrapped Zedxion osiągnął maksimum na poziomie $0.537785 i minimum na poziomie $0.434814 . Zanotowano zmianę ceny o -6.39% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał WZEDX do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Wrapped Zedxion o -16.32% , co odpowiada około $-0.073453 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny WZEDX.

Jak działa moduł przewidywania ceny Wrapped Zedxion (WZEDX)? Moduł predykcji ceny Wrapped Zedxion to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu WZEDX. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Wrapped Zedxion na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów WZEDX, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Wrapped Zedxion. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość WZEDX. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę WZEDX, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Wrapped Zedxion.

Dlaczego prognoaza ceny WZEDX jest ważna?

Prognozy cen WZEDX są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w WZEDX? Według Twoich prognoz WZEDX osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny WZEDX na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Wrapped Zedxion (WZEDX), przewidywana cena WZEDX osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 WZEDX w 2026 roku? Cena 1 Wrapped Zedxion (WZEDX) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz WZEDX wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena WZEDX w 2027 roku? Wrapped Zedxion (WZEDX) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 WZEDX do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa WZEDX w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Wrapped Zedxion (WZEDX) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa WZEDX w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Wrapped Zedxion (WZEDX) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 WZEDX w 2030 roku? Cena 1 Wrapped Zedxion (WZEDX) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz WZEDX wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny WZEDX na 2040 rok? Wrapped Zedxion (WZEDX) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 WZEDX do 2040 roku. Zarejestruj się teraz