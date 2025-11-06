Informacje o cenie Wrapped Zedxion (WZEDX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.442473 $ 0.442473 $ 0.442473 Minimum 24h $ 0.454809 $ 0.454809 $ 0.454809 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.442473$ 0.442473 $ 0.442473 Maksimum 24h $ 0.454809$ 0.454809 $ 0.454809 Historyczne maksimum $ 0.55216$ 0.55216 $ 0.55216 Najniższa cena $ 0.223268$ 0.223268 $ 0.223268 Zmiana ceny (1H) -0.44% Zmiana ceny (1D) +1.09% Zmiana ceny (7D) -7.05% Zmiana ceny (7D) -7.05%

Aktualna cena Wrapped Zedxion (WZEDX) wynosi $0.45084. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WZEDX wahał się między $ 0.442473 a $ 0.454809, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WZEDX w historii to $ 0.55216, a najniższy to $ 0.223268.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WZEDX zmieniły się o -0.44% w ciągu ostatniej godziny, o +1.09% w ciągu 24 godzin i o -7.05% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Wrapped Zedxion (WZEDX)

Kapitalizacja rynkowa $ 27.63M$ 27.63M $ 27.63M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 2.03B$ 2.03B $ 2.03B Podaż w obiegu 61.27M 61.27M 61.27M Całkowita podaż 4,512,781,925.0 4,512,781,925.0 4,512,781,925.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Wrapped Zedxion wynosi $ 27.63M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WZEDX w obiegu wynosi 61.27M, przy całkowitej podaży 4512781925.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.03B.