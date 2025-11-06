Giełda MEXC / Prognoza cen krypto / The Wizard of Buyback (WIZB) /

Prognoza ceny The Wizard of Buyback (WIZB) (USD)

Sprawdź prognozy cen The Wizard of Buyback na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość WIZB w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę The Wizard of Buyback % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny The Wizard of Buyback na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny The Wizard of Buyback (WIZB) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy The Wizard of Buyback może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0. Prognoza ceny The Wizard of Buyback (WIZB) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy The Wizard of Buyback może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0. Prognoza ceny The Wizard of Buyback (WIZB) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena WIZB na 2027 rok wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny The Wizard of Buyback (WIZB) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena WIZB na 2028 rok wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny The Wizard of Buyback (WIZB) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena WIZB w 2029 roku wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny The Wizard of Buyback (WIZB) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena WIZB w 2030 roku wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny The Wizard of Buyback (WIZB) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena The Wizard of Buyback może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0. Prognoza ceny The Wizard of Buyback (WIZB) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena The Wizard of Buyback może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny The Wizard of Buyback na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0 0.41% Prognoza ceny The Wizard of Buyback (WIZB) na dziś Przewidywana cena dla WIZB w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny The Wizard of Buyback (WIZB) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny WIZB z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa The Wizard of Buyback (WIZB) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla WIZB, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa The Wizard of Buyback (WIZB) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena WIZB wynosi $0 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen The Wizard of Buyback Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 8.40K$ 8.40K $ 8.40K Podaż w obiegu 999.35M 999.35M 999.35M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena WIZB to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto WIZB ma podaż w obiegu wynoszącą 999.35M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 8.40K. Zobacz na żywo cenę WIZB

Historyczna cena The Wizard of Buyback Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami The Wizard of Buyback, cena The Wizard of Buyback wynosi 0USD. Podaż w obiegu The Wizard of Buyback (WIZB) wynosi 999.35M WIZB , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $8,398.3 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 D -14.23% $ 0 $ 0.000012 $ 0.000007

30 Dni -35.82% $ 0 $ 0.000012 $ 0.000007 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin The Wizard of Buyback zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi 0.00% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs The Wizard of Buyback osiągnął maksimum na poziomie $0.000012 i minimum na poziomie $0.000007 . Zanotowano zmianę ceny o -14.23% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał WIZB do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana The Wizard of Buyback o -35.82% , co odpowiada około $0 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny WIZB.

Jak działa moduł przewidywania ceny The Wizard of Buyback (WIZB)? Moduł predykcji ceny The Wizard of Buyback to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu WIZB. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania The Wizard of Buyback na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów WIZB, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę The Wizard of Buyback. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość WIZB. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę WIZB, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał The Wizard of Buyback.

Dlaczego prognoaza ceny WIZB jest ważna?

Prognozy cen WIZB są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w WIZB? Według Twoich prognoz WIZB osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny WIZB na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny The Wizard of Buyback (WIZB), przewidywana cena WIZB osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 WIZB w 2026 roku? Cena 1 The Wizard of Buyback (WIZB) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz WIZB wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena WIZB w 2027 roku? The Wizard of Buyback (WIZB) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 WIZB do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa WIZB w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, The Wizard of Buyback (WIZB) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa WIZB w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, The Wizard of Buyback (WIZB) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 WIZB w 2030 roku? Cena 1 The Wizard of Buyback (WIZB) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz WIZB wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny WIZB na 2040 rok? The Wizard of Buyback (WIZB) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 WIZB do 2040 roku.