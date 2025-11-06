Prognoza ceny Taoillium (SN109) (USD)

Sprawdź prognozy cen Taoillium na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość SN109 w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Prognoza ceny Taoillium na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Taoillium (SN109) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Taoillium może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.673551. Prognoza ceny Taoillium (SN109) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Taoillium może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.707228. Prognoza ceny Taoillium (SN109) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SN109 na 2027 rok wyniesie $ 0.742589 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Taoillium (SN109) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SN109 na 2028 rok wyniesie $ 0.779719 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Taoillium (SN109) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SN109 w 2029 roku wyniesie $ 0.818705 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Taoillium (SN109) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SN109 w 2030 roku wyniesie $ 0.859640 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Taoillium (SN109) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Taoillium może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 1.4002. Prognoza ceny Taoillium (SN109) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Taoillium może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 2.2808.

2026 $ 0.707228 5.00%

2027 $ 0.742589 10.25%

2028 $ 0.779719 15.76%

2029 $ 0.818705 21.55%

2030 $ 0.859640 27.63%

2031 $ 0.902622 34.01%

2032 $ 0.947753 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.995141 47.75%

2034 $ 1.0448 55.13%

2035 $ 1.0971 62.89%

2036 $ 1.1520 71.03%

2037 $ 1.2096 79.59%

2038 $ 1.2700 88.56%

2039 $ 1.3335 97.99%

2040 $ 1.4002 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Taoillium na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.673551 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.673643 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.674196 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.676319 0.41% Prognoza ceny Taoillium (SN109) na dziś Przewidywana cena dla SN109 w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.673551 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Taoillium (SN109) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny SN109 z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.673643 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Taoillium (SN109) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla SN109, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.674196 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Taoillium (SN109) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena SN109 wynosi $0.676319 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Taoillium Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 920.24K$ 920.24K $ 920.24K Podaż w obiegu 1.37M 1.37M 1.37M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena SN109 to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto SN109 ma podaż w obiegu wynoszącą 1.37M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 920.24K. Zobacz na żywo cenę SN109

Historyczna cena Taoillium Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Taoillium, cena Taoillium wynosi 0.673551USD. Podaż w obiegu Taoillium (SN109) wynosi 1.37M SN109 , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $920,241 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -5.66% $ -0.040414 $ 0.74627 $ 0.667613

7 D -19.34% $ -0.130283 $ 1.0130 $ 0.590919

30 Dni 14.36% $ 0.096711 $ 1.0130 $ 0.590919 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Taoillium zanotował zmianę ceny o $-0.040414 , co stanowi -5.66% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Taoillium osiągnął maksimum na poziomie $1.0130 i minimum na poziomie $0.590919 . Zanotowano zmianę ceny o -19.34% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał SN109 do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Taoillium o 14.36% , co odpowiada około $0.096711 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny SN109.

Jak działa moduł przewidywania ceny Taoillium (SN109)? Moduł predykcji ceny Taoillium to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu SN109. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Taoillium na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów SN109, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Taoillium. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość SN109. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę SN109, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Taoillium.

Dlaczego prognoaza ceny SN109 jest ważna?

Prognozy cen SN109 są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

