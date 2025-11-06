Prognoza ceny Taoillium (SN109) (USD)

Sprawdź prognozy cen Taoillium na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość SN109 w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Taoillium
%

*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

Prognoza ceny Taoillium
--
----
0.00%
USD
Rzeczywista
Prognozowana
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 21:19:02 (UTC+8)

Prognoza ceny Taoillium na lata 2025-2050 (USD)

Prognoza ceny Taoillium (SN109) na 2025 rok (ten rok)

Na podstawie Twojej prognozy Taoillium może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.673551.

Prognoza ceny Taoillium (SN109) na 2026 r. (następny rok)

Na podstawie Twojej prognozy Taoillium może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.707228.

Prognoza ceny Taoillium (SN109) na 2027 r. (za 2 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SN109 na 2027 rok wyniesie $ 0.742589 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Prognoza ceny Taoillium (SN109) na 2028 r. (za 3 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SN109 na 2028 rok wyniesie $ 0.779719 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Prognoza ceny Taoillium (SN109) na 2029 r. (za 4 lata)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SN109 w 2029 roku wyniesie $ 0.818705 przy stopie wzrostu 21.55%.

Prognoza ceny Taoillium (SN109) na 2030 r. (za 5 lat)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SN109 w 2030 roku wyniesie $ 0.859640 przy stopie wzrostu 27.63%.

Prognoza ceny Taoillium (SN109) na 2040 r. (za 15 lat)

W 2040 cena Taoillium może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 1.4002.

Prognoza ceny Taoillium (SN109) na 2050 r. (za 25 lat)

W 2050 cena Taoillium może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 2.2808.

Rok
Cena
Wzrost
  • 2025
    $ 0.673551
    0.00%
  • 2026
    $ 0.707228
    5.00%
  • 2027
    $ 0.742589
    10.25%
  • 2028
    $ 0.779719
    15.76%
  • 2029
    $ 0.818705
    21.55%
  • 2030
    $ 0.859640
    27.63%
  • 2031
    $ 0.902622
    34.01%
  • 2032
    $ 0.947753
    40.71%
Rok
Cena
Wzrost
  • 2033
    $ 0.995141
    47.75%
  • 2034
    $ 1.0448
    55.13%
  • 2035
    $ 1.0971
    62.89%
  • 2036
    $ 1.1520
    71.03%
  • 2037
    $ 1.2096
    79.59%
  • 2038
    $ 1.2700
    88.56%
  • 2039
    $ 1.3335
    97.99%
  • 2040
    $ 1.4002
    107.89%
Pokaż więcej

Krótkoterminowa prognoza ceny Taoillium na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

Data
Prognoza ceny
Wzrost
  • November 6, 2025(Dzisiaj)
    $ 0.673551
    0.00%
  • November 7, 2025(Jutro)
    $ 0.673643
    0.01%
  • November 13, 2025(Ten tydzień)
    $ 0.674196
    0.10%
  • December 6, 2025(30 Dni)
    $ 0.676319
    0.41%
Prognoza ceny Taoillium (SN109) na dziś

Przewidywana cena dla SN109 w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.673551. Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj.

Prognoza ceny Taoillium (SN109) na jutro

Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny SN109 z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.673643. Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena.

Prognoza cenowa Taoillium (SN109) na ten tydzień

Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla SN109, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.674196. Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach.

Prognoza cenowa Taoillium (SN109) na 30 dni

Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena SN109 wynosi $0.676319. Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Taoillium

--
----

--

$ 920.24K
$ 920.24K$ 920.24K

1.37M
1.37M 1.37M

--
----

--

Najnowsza cena SN109 to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --.
Ponadto SN109 ma podaż w obiegu wynoszącą 1.37M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 920.24K.

Historyczna cena Taoillium

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Taoillium, cena Taoillium wynosi 0.673551USD. Podaż w obiegu Taoillium (SN109) wynosi 1.37M SN109, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $920,241.

Okres
Zmień(%)
Zmień(USD)
Wysoki
Niski
  • 24 h
    -5.66%
    $ -0.040414
    $ 0.74627
    $ 0.667613
  • 7 D
    -19.34%
    $ -0.130283
    $ 1.0130
    $ 0.590919
  • 30 Dni
    14.36%
    $ 0.096711
    $ 1.0130
    $ 0.590919
24-godzinne wyniki

W ciągu ostatnich 24 godzin Taoillium zanotował zmianę ceny o $-0.040414, co stanowi -5.66% zmiany wartości.

7-dniowe wyniki

W ciągu ostatnich 7 dni kurs Taoillium osiągnął maksimum na poziomie $1.0130 i minimum na poziomie $0.590919. Zanotowano zmianę ceny o -19.34%. Ten ostatni trend pokazuje potencjał SN109 do dalszych ruchów na rynku.

30-dniowe wyniki

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Taoillium o 14.36%, co odpowiada około $0.096711 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny SN109.

Jak działa moduł przewidywania ceny Taoillium (SN109)?

Moduł predykcji ceny Taoillium to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu SN109. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.

1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu

Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Taoillium na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.

2. Obliczanie przyszłej ceny

Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów SN109, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.

3. Sprawdź różne scenariusze

Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Taoillium. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności

Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość SN109.

wskaźniki techniczne do przewidywania cen

Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:

Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.

Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.

Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę SN109, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.

Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Taoillium.

Dlaczego prognoaza ceny SN109 jest ważna?

Prognozy cen SN109 są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):

Czy warto teraz inwestować w SN109?
Według Twoich prognoz SN109 osiągnie -- dnia undefined, co czyni go tokenem wartym uwagi.
Jaka jest prognoza ceny SN109 na przyszły miesiąc?
Według narzędzia do prognozowania ceny Taoillium (SN109), przewidywana cena SN109 osiągnie -- w dniu undefined.
Ile będzie kosztować 1 SN109 w 2026 roku?
Cena 1 Taoillium (SN109) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz SN109 wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2026 roku.
Jaka jest prognozowana cena SN109 w 2027 roku?
Taoillium (SN109) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 SN109 do 2027 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa SN109 w 2028 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Taoillium (SN109) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa SN109 w 2029 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Taoillium (SN109) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku.
Ile będzie kosztować 1 SN109 w 2030 roku?
Cena 1 Taoillium (SN109) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz SN109 wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2030 roku.
Jaka jest prognoza ceny SN109 na 2040 rok?
Taoillium (SN109) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 SN109 do 2040 roku.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 21:19:02 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.

Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.