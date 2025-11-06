Informacje o cenie Taoillium (SN109) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.684625 $ 0.684625 $ 0.684625 Minimum 24h $ 0.74627 $ 0.74627 $ 0.74627 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.684625$ 0.684625 $ 0.684625 Maksimum 24h $ 0.74627$ 0.74627 $ 0.74627 Historyczne maksimum $ 1.046$ 1.046 $ 1.046 Najniższa cena $ 0.344796$ 0.344796 $ 0.344796 Zmiana ceny (1H) +3.37% Zmiana ceny (1D) +0.38% Zmiana ceny (7D) -16.47% Zmiana ceny (7D) -16.47%

Aktualna cena Taoillium (SN109) wynosi $0.727347. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SN109 wahał się między $ 0.684625 a $ 0.74627, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SN109 w historii to $ 1.046, a najniższy to $ 0.344796.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SN109 zmieniły się o +3.37% w ciągu ostatniej godziny, o +0.38% w ciągu 24 godzin i o -16.47% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Taoillium (SN109)

Kapitalizacja rynkowa $ 984.12K$ 984.12K $ 984.12K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 984.12K$ 984.12K $ 984.12K Podaż w obiegu 1.37M 1.37M 1.37M Całkowita podaż 1,367,623.213099327 1,367,623.213099327 1,367,623.213099327

Obecna kapitalizacja rynkowa Taoillium wynosi $ 984.12K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SN109 w obiegu wynosi 1.37M, przy całkowitej podaży 1367623.213099327. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 984.12K.