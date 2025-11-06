Prognoza ceny Oracle xStock (ORCLX) (USD)

Sprawdź prognozy cen Oracle xStock na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość ORCLX w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup ORCLX

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Oracle xStock % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Oracle xStock na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Oracle xStock (ORCLX) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Oracle xStock może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 256.75. Prognoza ceny Oracle xStock (ORCLX) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Oracle xStock może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 269.5875. Prognoza ceny Oracle xStock (ORCLX) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena ORCLX na 2027 rok wyniesie $ 283.0668 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Oracle xStock (ORCLX) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena ORCLX na 2028 rok wyniesie $ 297.2202 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Oracle xStock (ORCLX) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena ORCLX w 2029 roku wyniesie $ 312.0812 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Oracle xStock (ORCLX) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena ORCLX w 2030 roku wyniesie $ 327.6852 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Oracle xStock (ORCLX) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Oracle xStock może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 533.7648. Prognoza ceny Oracle xStock (ORCLX) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Oracle xStock może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 869.4466. Rok Cena Wzrost 2025 $ 256.75 0.00%

2026 $ 269.5875 5.00%

2027 $ 283.0668 10.25%

2028 $ 297.2202 15.76%

2029 $ 312.0812 21.55%

2030 $ 327.6852 27.63%

2031 $ 344.0695 34.01%

2032 $ 361.2730 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 379.3366 47.75%

2034 $ 398.3035 55.13%

2035 $ 418.2186 62.89%

2036 $ 439.1296 71.03%

2037 $ 461.0861 79.59%

2038 $ 484.1404 88.56%

2039 $ 508.3474 97.99%

2040 $ 533.7648 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Oracle xStock na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 256.75 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 256.7851 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 256.9961 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 257.8051 0.41% Prognoza ceny Oracle xStock (ORCLX) na dziś Przewidywana cena dla ORCLX w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $256.75 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Oracle xStock (ORCLX) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny ORCLX z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $256.7851 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Oracle xStock (ORCLX) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla ORCLX, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $256.9961 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Oracle xStock (ORCLX) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena ORCLX wynosi $257.8051 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Oracle xStock Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Podaż w obiegu 4.34K 4.34K 4.34K Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena ORCLX to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto ORCLX ma podaż w obiegu wynoszącą 4.34K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 1.11M. Zobacz na żywo cenę ORCLX

Historyczna cena Oracle xStock Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Oracle xStock, cena Oracle xStock wynosi 256.75USD. Podaż w obiegu Oracle xStock (ORCLX) wynosi 4.34K ORCLX , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $1,113,380 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.35% $ 0.900789 $ 263.32 $ 255.8

7 D -14.18% $ -36.4201 $ 335.9095 $ 255.0839

30 Dni -23.56% $ -60.5031 $ 335.9095 $ 255.0839 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Oracle xStock zanotował zmianę ceny o $0.900789 , co stanowi 0.35% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Oracle xStock osiągnął maksimum na poziomie $335.9095 i minimum na poziomie $255.0839 . Zanotowano zmianę ceny o -14.18% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał ORCLX do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Oracle xStock o -23.56% , co odpowiada około $-60.5031 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny ORCLX.

Jak działa moduł przewidywania ceny Oracle xStock (ORCLX)? Moduł predykcji ceny Oracle xStock to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu ORCLX. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Oracle xStock na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów ORCLX, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Oracle xStock. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość ORCLX. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę ORCLX, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Oracle xStock.

Dlaczego prognoaza ceny ORCLX jest ważna?

Prognozy cen ORCLX są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w ORCLX? Według Twoich prognoz ORCLX osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny ORCLX na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Oracle xStock (ORCLX), przewidywana cena ORCLX osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 ORCLX w 2026 roku? Cena 1 Oracle xStock (ORCLX) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz ORCLX wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena ORCLX w 2027 roku? Oracle xStock (ORCLX) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 ORCLX do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa ORCLX w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Oracle xStock (ORCLX) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa ORCLX w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Oracle xStock (ORCLX) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 ORCLX w 2030 roku? Cena 1 Oracle xStock (ORCLX) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz ORCLX wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny ORCLX na 2040 rok? Oracle xStock (ORCLX) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 ORCLX do 2040 roku. Zarejestruj się teraz