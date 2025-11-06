GiełdaDEX+
Aktualna cena Oracle xStock to 260.35 USD. Śledź aktualizacje cen ORCLX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ORCLX łatwo w MEXC już teraz.

Cena Oracle xStock (ORCLX)

Aktualna cena 1 ORCLX do USD:

$260.35
+2.00%1D
Oracle xStock (ORCLX) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:59:43 (UTC+8)

Informacje o cenie Oracle xStock (ORCLX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 255.08
Minimum 24h
$ 263.32
Maksimum 24h

$ 255.08
$ 263.32
$ 341.33
$ 254.89
+2.07%

-12.98%

-12.98%

Aktualna cena Oracle xStock (ORCLX) wynosi $260.35. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ORCLX wahał się między $ 255.08 a $ 263.32, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ORCLX w historii to $ 341.33, a najniższy to $ 254.89.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ORCLX zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +2.07% w ciągu 24 godzin i o -12.98% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Oracle xStock (ORCLX)

$ 1.13M
--
$ 7.61M
4.34K
29,239.58838494627
Obecna kapitalizacja rynkowa Oracle xStock wynosi $ 1.13M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ORCLX w obiegu wynosi 4.34K, przy całkowitej podaży 29239.58838494627. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.61M.

Historia ceny Oracle xStock (ORCLX) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Oracle xStock do USD wyniosła $ +5.27.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Oracle xStock do USD wyniosła $ -58.5591977150.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Oracle xStock do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Oracle xStock do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +5.27+2.07%
30 Dni$ -58.5591977150-22.49%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Oracle xStock (ORCLX)

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Oracle xStock (ORCLX)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Oracle xStock (w USD)

Jaka będzie wartość Oracle xStock (ORCLX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Oracle xStock (ORCLX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Oracle xStock.

Sprawdź teraz prognozę ceny Oracle xStock!

ORCLX na lokalne waluty

Tokenomika Oracle xStock (ORCLX)

Zrozumienie tokenomiki Oracle xStock (ORCLX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ORCLXjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Oracle xStock (ORCLX)

Jaka jest dziś wartość Oracle xStock (ORCLX)?
Aktualna cena ORCLX w USD wynosi 260.35USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ORCLX do USD?
Aktualna cena ORCLX w USD wynosi $ 260.35. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Oracle xStock?
Kapitalizacja rynkowa dla ORCLX wynosi $ 1.13M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ORCLX w obiegu?
W obiegu ORCLX znajduje się 4.34K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ORCLX?
ORCLX osiąga ATH w wysokości 341.33 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ORCLX?
ORCLX zaliczył cenę ATL w wysokości 254.89 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ORCLX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ORCLX wynosi -- USD.
Czy w tym roku ORCLX pójdzie wyżej?
ORCLX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ORCLX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:59:43 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Oracle xStock (ORCLX)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

