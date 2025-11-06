Informacje o cenie Oracle xStock (ORCLX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 255.08 $ 255.08 $ 255.08 Minimum 24h $ 263.32 $ 263.32 $ 263.32 Maksimum 24h Minimum 24h $ 255.08$ 255.08 $ 255.08 Maksimum 24h $ 263.32$ 263.32 $ 263.32 Historyczne maksimum $ 341.33$ 341.33 $ 341.33 Najniższa cena $ 254.89$ 254.89 $ 254.89 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +2.07% Zmiana ceny (7D) -12.98% Zmiana ceny (7D) -12.98%

Aktualna cena Oracle xStock (ORCLX) wynosi $260.35. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ORCLX wahał się między $ 255.08 a $ 263.32, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ORCLX w historii to $ 341.33, a najniższy to $ 254.89.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ORCLX zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +2.07% w ciągu 24 godzin i o -12.98% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Oracle xStock (ORCLX)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 7.61M$ 7.61M $ 7.61M Podaż w obiegu 4.34K 4.34K 4.34K Całkowita podaż 29,239.58838494627 29,239.58838494627 29,239.58838494627

Obecna kapitalizacja rynkowa Oracle xStock wynosi $ 1.13M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ORCLX w obiegu wynosi 4.34K, przy całkowitej podaży 29239.58838494627. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.61M.