Prognoza ceny Odin Liquidity Network (ODIN) (USD)

Sprawdź prognozy cen Odin Liquidity Network na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość ODIN w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Odin Liquidity Network
%

*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

Prognoza ceny Odin Liquidity Network
--
----
0.00%
USD
Rzeczywista
Prognozowana
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 19:49:55 (UTC+8)

Prognoza ceny Odin Liquidity Network na lata 2025-2050 (USD)

Prognoza ceny Odin Liquidity Network (ODIN) na 2025 rok (ten rok)

Na podstawie Twojej prognozy Odin Liquidity Network może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.004507.

Prognoza ceny Odin Liquidity Network (ODIN) na 2026 r. (następny rok)

Na podstawie Twojej prognozy Odin Liquidity Network może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.004732.

Prognoza ceny Odin Liquidity Network (ODIN) na 2027 r. (za 2 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena ODIN na 2027 rok wyniesie $ 0.004969 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Prognoza ceny Odin Liquidity Network (ODIN) na 2028 r. (za 3 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena ODIN na 2028 rok wyniesie $ 0.005217 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Prognoza ceny Odin Liquidity Network (ODIN) na 2029 r. (za 4 lata)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena ODIN w 2029 roku wyniesie $ 0.005478 przy stopie wzrostu 21.55%.

Prognoza ceny Odin Liquidity Network (ODIN) na 2030 r. (za 5 lat)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena ODIN w 2030 roku wyniesie $ 0.005752 przy stopie wzrostu 27.63%.

Prognoza ceny Odin Liquidity Network (ODIN) na 2040 r. (za 15 lat)

W 2040 cena Odin Liquidity Network może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.009370.

Prognoza ceny Odin Liquidity Network (ODIN) na 2050 r. (za 25 lat)

W 2050 cena Odin Liquidity Network może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.015262.

Rok
Cena
Wzrost
  • 2025
    $ 0.004507
    0.00%
  • 2026
    $ 0.004732
    5.00%
  • 2027
    $ 0.004969
    10.25%
  • 2028
    $ 0.005217
    15.76%
  • 2029
    $ 0.005478
    21.55%
  • 2030
    $ 0.005752
    27.63%
  • 2031
    $ 0.006040
    34.01%
  • 2032
    $ 0.006342
    40.71%
Rok
Cena
Wzrost
  • 2033
    $ 0.006659
    47.75%
  • 2034
    $ 0.006992
    55.13%
  • 2035
    $ 0.007341
    62.89%
  • 2036
    $ 0.007708
    71.03%
  • 2037
    $ 0.008094
    79.59%
  • 2038
    $ 0.008498
    88.56%
  • 2039
    $ 0.008923
    97.99%
  • 2040
    $ 0.009370
    107.89%
Pokaż więcej

Krótkoterminowa prognoza ceny Odin Liquidity Network na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

Data
Prognoza ceny
Wzrost
  • November 6, 2025(Dzisiaj)
    $ 0.004507
    0.00%
  • November 7, 2025(Jutro)
    $ 0.004507
    0.01%
  • November 13, 2025(Ten tydzień)
    $ 0.004511
    0.10%
  • December 6, 2025(30 Dni)
    $ 0.004525
    0.41%
Prognoza ceny Odin Liquidity Network (ODIN) na dziś

Przewidywana cena dla ODIN w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.004507. Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj.

Prognoza ceny Odin Liquidity Network (ODIN) na jutro

Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny ODIN z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.004507. Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena.

Prognoza cenowa Odin Liquidity Network (ODIN) na ten tydzień

Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla ODIN, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.004511. Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach.

Prognoza cenowa Odin Liquidity Network (ODIN) na 30 dni

Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena ODIN wynosi $0.004525. Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Odin Liquidity Network

--
----

--

$ 843.39K
$ 843.39K$ 843.39K

187.41M
187.41M 187.41M

--
----

--

Najnowsza cena ODIN to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --.
Ponadto ODIN ma podaż w obiegu wynoszącą 187.41M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 843.39K.

Historyczna cena Odin Liquidity Network

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Odin Liquidity Network, cena Odin Liquidity Network wynosi 0.004507USD. Podaż w obiegu Odin Liquidity Network (ODIN) wynosi 187.41M ODIN, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $843,392.

Okres
Zmień(%)
Zmień(USD)
Wysoki
Niski
  • 24 h
    2.83%
    $ 0.000124
    $ 0.004603
    $ 0.004383
  • 7 D
    -21.60%
    $ -0.000973
    $ 0.006402
    $ 0.004137
  • 30 Dni
    -29.44%
    $ -0.001326
    $ 0.006402
    $ 0.004137
24-godzinne wyniki

W ciągu ostatnich 24 godzin Odin Liquidity Network zanotował zmianę ceny o $0.000124, co stanowi 2.83% zmiany wartości.

7-dniowe wyniki

W ciągu ostatnich 7 dni kurs Odin Liquidity Network osiągnął maksimum na poziomie $0.006402 i minimum na poziomie $0.004137. Zanotowano zmianę ceny o -21.60%. Ten ostatni trend pokazuje potencjał ODIN do dalszych ruchów na rynku.

30-dniowe wyniki

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Odin Liquidity Network o -29.44%, co odpowiada około $-0.001326 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny ODIN.

Jak działa moduł przewidywania ceny Odin Liquidity Network (ODIN)?

Moduł predykcji ceny Odin Liquidity Network to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu ODIN. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.

1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu

Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Odin Liquidity Network na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.

2. Obliczanie przyszłej ceny

Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów ODIN, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.

3. Sprawdź różne scenariusze

Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Odin Liquidity Network. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności

Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość ODIN.

wskaźniki techniczne do przewidywania cen

Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:

Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.

Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.

Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę ODIN, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.

Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Odin Liquidity Network.

Dlaczego prognoaza ceny ODIN jest ważna?

Prognozy cen ODIN są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):

Czy warto teraz inwestować w ODIN?
Według Twoich prognoz ODIN osiągnie -- dnia undefined, co czyni go tokenem wartym uwagi.
Jaka jest prognoza ceny ODIN na przyszły miesiąc?
Według narzędzia do prognozowania ceny Odin Liquidity Network (ODIN), przewidywana cena ODIN osiągnie -- w dniu undefined.
Ile będzie kosztować 1 ODIN w 2026 roku?
Cena 1 Odin Liquidity Network (ODIN) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz ODIN wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2026 roku.
Jaka jest prognozowana cena ODIN w 2027 roku?
Odin Liquidity Network (ODIN) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 ODIN do 2027 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa ODIN w 2028 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Odin Liquidity Network (ODIN) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa ODIN w 2029 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Odin Liquidity Network (ODIN) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku.
Ile będzie kosztować 1 ODIN w 2030 roku?
Cena 1 Odin Liquidity Network (ODIN) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz ODIN wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2030 roku.
Jaka jest prognoza ceny ODIN na 2040 rok?
Odin Liquidity Network (ODIN) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 ODIN do 2040 roku.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 19:49:55 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.

Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.