GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Odin Liquidity Network to 0.00457552 USD. Śledź aktualizacje cen ODIN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ODIN łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Odin Liquidity Network to 0.00457552 USD. Śledź aktualizacje cen ODIN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ODIN łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ODIN

Informacje o cenie ODIN

Czym jest ODIN

Oficjalna strona internetowa ODIN

Tokenomika ODIN

Prognoza cen ODIN

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Odin Liquidity Network

Cena Odin Liquidity Network (ODIN)

Nienotowany

Aktualna cena 1 ODIN do USD:

$0.00457552
$0.00457552$0.00457552
+3.90%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Odin Liquidity Network (ODIN) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:58:32 (UTC+8)

Informacje o cenie Odin Liquidity Network (ODIN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00435583
$ 0.00435583$ 0.00435583
Minimum 24h
$ 0.00458182
$ 0.00458182$ 0.00458182
Maksimum 24h

$ 0.00435583
$ 0.00435583$ 0.00435583

$ 0.00458182
$ 0.00458182$ 0.00458182

$ 0.129051
$ 0.129051$ 0.129051

$ 0.00326052
$ 0.00326052$ 0.00326052

+1.02%

+3.96%

-21.35%

-21.35%

Aktualna cena Odin Liquidity Network (ODIN) wynosi $0.00457552. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ODIN wahał się między $ 0.00435583 a $ 0.00458182, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ODIN w historii to $ 0.129051, a najniższy to $ 0.00326052.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ODIN zmieniły się o +1.02% w ciągu ostatniej godziny, o +3.96% w ciągu 24 godzin i o -21.35% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Odin Liquidity Network (ODIN)

$ 858.86K
$ 858.86K$ 858.86K

--
----

$ 858.86K
$ 858.86K$ 858.86K

187.41M
187.41M 187.41M

187,407,814.7566593
187,407,814.7566593 187,407,814.7566593

Obecna kapitalizacja rynkowa Odin Liquidity Network wynosi $ 858.86K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ODIN w obiegu wynosi 187.41M, przy całkowitej podaży 187407814.7566593. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 858.86K.

Historia ceny Odin Liquidity Network (ODIN) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Odin Liquidity Network do USD wyniosła $ +0.00017443.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Odin Liquidity Network do USD wyniosła $ -0.0013083383.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Odin Liquidity Network do USD wyniosła $ -0.0016262976.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Odin Liquidity Network do USD wyniosła $ -0.003088460752339116.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00017443+3.96%
30 Dni$ -0.0013083383-28.59%
60 dni$ -0.0016262976-35.54%
90 dni$ -0.003088460752339116-40.29%

Co to jest Odin Liquidity Network (ODIN)

The Valhalla decentralized liquidity network (DLN) consists of 16 UniV2 liquidity pools with permanently locked liquidity.

These burned liquidity pools present multi-legged arbitrage opportunities mediated by the ODIN token every time a paired asset moves in price, harvesting volatility as a burn mechanism for ODIN by forcing arbitrageurs to pay fees into the burned liquidity positions.

The Valhalla DLN has also permanently locked a single-sided staking position in pValhalla which further reduces the circulating supply of ODIN through arbitrage activity between pTokens. Users can stake pValhalla to earn more Odin tokens.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Odin Liquidity Network (ODIN)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Odin Liquidity Network (w USD)

Jaka będzie wartość Odin Liquidity Network (ODIN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Odin Liquidity Network (ODIN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Odin Liquidity Network.

Sprawdź teraz prognozę ceny Odin Liquidity Network!

ODIN na lokalne waluty

Tokenomika Odin Liquidity Network (ODIN)

Zrozumienie tokenomiki Odin Liquidity Network (ODIN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ODINjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Odin Liquidity Network (ODIN)

Jaka jest dziś wartość Odin Liquidity Network (ODIN)?
Aktualna cena ODIN w USD wynosi 0.00457552USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ODIN do USD?
Aktualna cena ODIN w USD wynosi $ 0.00457552. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Odin Liquidity Network?
Kapitalizacja rynkowa dla ODIN wynosi $ 858.86K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ODIN w obiegu?
W obiegu ODIN znajduje się 187.41M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ODIN?
ODIN osiąga ATH w wysokości 0.129051 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ODIN?
ODIN zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00326052 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ODIN?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ODIN wynosi -- USD.
Czy w tym roku ODIN pójdzie wyżej?
ODIN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ODIN, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:58:32 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Odin Liquidity Network (ODIN)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,672.60
$103,672.60$103,672.60

-0.05%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,435.66
$3,435.66$3,435.66

+1.09%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.51
$162.51$162.51

+1.23%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.91
$1,477.91$1,477.91

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,672.60
$103,672.60$103,672.60

-0.05%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,435.66
$3,435.66$3,435.66

+1.09%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3573
$2.3573$2.3573

+3.55%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.51
$162.51$162.51

+1.23%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1654
$1.1654$1.1654

+7.39%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03464
$0.03464$0.03464

+38.56%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00387
$0.00387$0.00387

-48.40%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000011234
$0.000011234$0.000011234

+495.02%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2360
$0.2360$0.2360

+372.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000588
$0.0000000588$0.0000000588

+289.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4679
$1.4679$1.4679

+80.95%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01912
$0.01912$0.01912

+52.96%