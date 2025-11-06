Informacje o cenie Odin Liquidity Network (ODIN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00435583 $ 0.00435583 $ 0.00435583 Minimum 24h $ 0.00458182 $ 0.00458182 $ 0.00458182 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00435583$ 0.00435583 $ 0.00435583 Maksimum 24h $ 0.00458182$ 0.00458182 $ 0.00458182 Historyczne maksimum $ 0.129051$ 0.129051 $ 0.129051 Najniższa cena $ 0.00326052$ 0.00326052 $ 0.00326052 Zmiana ceny (1H) +1.02% Zmiana ceny (1D) +3.96% Zmiana ceny (7D) -21.35% Zmiana ceny (7D) -21.35%

Aktualna cena Odin Liquidity Network (ODIN) wynosi $0.00457552. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ODIN wahał się między $ 0.00435583 a $ 0.00458182, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ODIN w historii to $ 0.129051, a najniższy to $ 0.00326052.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ODIN zmieniły się o +1.02% w ciągu ostatniej godziny, o +3.96% w ciągu 24 godzin i o -21.35% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Odin Liquidity Network (ODIN)

Kapitalizacja rynkowa $ 858.86K$ 858.86K $ 858.86K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 858.86K$ 858.86K $ 858.86K Podaż w obiegu 187.41M 187.41M 187.41M Całkowita podaż 187,407,814.7566593 187,407,814.7566593 187,407,814.7566593

Obecna kapitalizacja rynkowa Odin Liquidity Network wynosi $ 858.86K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ODIN w obiegu wynosi 187.41M, przy całkowitej podaży 187407814.7566593. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 858.86K.