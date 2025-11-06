Prognoza ceny Metronome Synth USD (MSUSD) (USD)

Prognoza ceny Metronome Synth USD na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Metronome Synth USD (MSUSD) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Metronome Synth USD może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.997692. Prognoza ceny Metronome Synth USD (MSUSD) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Metronome Synth USD może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 1.0475. Prognoza ceny Metronome Synth USD (MSUSD) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MSUSD na 2027 rok wyniesie $ 1.0999 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Metronome Synth USD (MSUSD) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MSUSD na 2028 rok wyniesie $ 1.1549 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Metronome Synth USD (MSUSD) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MSUSD w 2029 roku wyniesie $ 1.2127 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Metronome Synth USD (MSUSD) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MSUSD w 2030 roku wyniesie $ 1.2733 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Metronome Synth USD (MSUSD) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Metronome Synth USD może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 2.0741. Prognoza ceny Metronome Synth USD (MSUSD) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Metronome Synth USD może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 3.3785. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.997692 0.00%

2026 $ 1.0475 5.00%

2027 $ 1.0999 10.25%

2028 $ 1.1549 15.76%

2029 $ 1.2127 21.55%

2030 $ 1.2733 27.63%

2031 $ 1.3370 34.01%

2032 $ 1.4038 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 1.4740 47.75%

2034 $ 1.5477 55.13%

2035 $ 1.6251 62.89%

2036 $ 1.7063 71.03%

2037 $ 1.7917 79.59%

2038 $ 1.8812 88.56%

2039 $ 1.9753 97.99%

2040 $ 2.0741 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Metronome Synth USD na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.997692 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.997828 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.998648 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 1.0017 0.41% Prognoza ceny Metronome Synth USD (MSUSD) na dziś Przewidywana cena dla MSUSD w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.997692 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Metronome Synth USD (MSUSD) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny MSUSD z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.997828 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Metronome Synth USD (MSUSD) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla MSUSD, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.998648 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Metronome Synth USD (MSUSD) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena MSUSD wynosi $1.0017 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Metronome Synth USD Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 19.45M$ 19.45M $ 19.45M Podaż w obiegu 19.51M 19.51M 19.51M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena MSUSD to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto MSUSD ma podaż w obiegu wynoszącą 19.51M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 19.45M. Zobacz na żywo cenę MSUSD

Historyczna cena Metronome Synth USD Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Metronome Synth USD, cena Metronome Synth USD wynosi 0.997692USD. Podaż w obiegu Metronome Synth USD (MSUSD) wynosi 19.51M MSUSD , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $19,450,478 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.13% $ 0.001326 $ 0.99852 $ 0.99527

7 D 0.15% $ 0.001529 $ 1.0005 $ 0.993867

30 Dni -0.26% $ -0.002624 $ 1.0005 $ 0.993867 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Metronome Synth USD zanotował zmianę ceny o $0.001326 , co stanowi 0.13% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Metronome Synth USD osiągnął maksimum na poziomie $1.0005 i minimum na poziomie $0.993867 . Zanotowano zmianę ceny o 0.15% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał MSUSD do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Metronome Synth USD o -0.26% , co odpowiada około $-0.002624 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny MSUSD.

Jak działa moduł przewidywania ceny Metronome Synth USD (MSUSD)? Moduł predykcji ceny Metronome Synth USD to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu MSUSD. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Metronome Synth USD na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów MSUSD, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Metronome Synth USD. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość MSUSD. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę MSUSD, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Metronome Synth USD.

Dlaczego prognoaza ceny MSUSD jest ważna?

Prognozy cen MSUSD są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

