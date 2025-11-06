Prognoza ceny Illusion of Trader (RETARD) (USD)

Sprawdź prognozy cen Illusion of Trader na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość RETARD w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup RETARD

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Illusion of Trader % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Illusion of Trader na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Illusion of Trader (RETARD) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Illusion of Trader może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0. Prognoza ceny Illusion of Trader (RETARD) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Illusion of Trader może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0. Prognoza ceny Illusion of Trader (RETARD) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena RETARD na 2027 rok wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Illusion of Trader (RETARD) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena RETARD na 2028 rok wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Illusion of Trader (RETARD) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena RETARD w 2029 roku wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Illusion of Trader (RETARD) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena RETARD w 2030 roku wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Illusion of Trader (RETARD) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Illusion of Trader może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0. Prognoza ceny Illusion of Trader (RETARD) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Illusion of Trader może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Illusion of Trader na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0 0.41% Prognoza ceny Illusion of Trader (RETARD) na dziś Przewidywana cena dla RETARD w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Illusion of Trader (RETARD) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny RETARD z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Illusion of Trader (RETARD) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla RETARD, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Illusion of Trader (RETARD) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena RETARD wynosi $0 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Illusion of Trader Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 5.14K$ 5.14K $ 5.14K Podaż w obiegu 998.15M 998.15M 998.15M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena RETARD to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto RETARD ma podaż w obiegu wynoszącą 998.15M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 5.14K. Zobacz na żywo cenę RETARD

Historyczna cena Illusion of Trader Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Illusion of Trader, cena Illusion of Trader wynosi 0USD. Podaż w obiegu Illusion of Trader (RETARD) wynosi 998.15M RETARD , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $5,141.07 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 D -22.28% $ 0 $ 0.000007 $ 0.000005

30 Dni -29.96% $ 0 $ 0.000007 $ 0.000005 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Illusion of Trader zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi 0.00% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Illusion of Trader osiągnął maksimum na poziomie $0.000007 i minimum na poziomie $0.000005 . Zanotowano zmianę ceny o -22.28% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał RETARD do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Illusion of Trader o -29.96% , co odpowiada około $0 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny RETARD.

Jak działa moduł przewidywania ceny Illusion of Trader (RETARD)? Moduł predykcji ceny Illusion of Trader to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu RETARD. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Illusion of Trader na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów RETARD, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Illusion of Trader. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość RETARD. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę RETARD, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Illusion of Trader.

Dlaczego prognoaza ceny RETARD jest ważna?

Prognozy cen RETARD są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w RETARD? Według Twoich prognoz RETARD osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny RETARD na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Illusion of Trader (RETARD), przewidywana cena RETARD osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 RETARD w 2026 roku? Cena 1 Illusion of Trader (RETARD) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz RETARD wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena RETARD w 2027 roku? Illusion of Trader (RETARD) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 RETARD do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa RETARD w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Illusion of Trader (RETARD) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa RETARD w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Illusion of Trader (RETARD) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 RETARD w 2030 roku? Cena 1 Illusion of Trader (RETARD) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz RETARD wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny RETARD na 2040 rok? Illusion of Trader (RETARD) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 RETARD do 2040 roku. Zarejestruj się teraz