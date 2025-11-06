GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Illusion of Trader to 0 USD. Śledź aktualizacje cen RETARD do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe RETARD łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Illusion of Trader to 0 USD. Śledź aktualizacje cen RETARD do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe RETARD łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o RETARD

Informacje o cenie RETARD

Czym jest RETARD

Oficjalna strona internetowa RETARD

Tokenomika RETARD

Prognoza cen RETARD

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Illusion of Trader

Cena Illusion of Trader (RETARD)

Nienotowany

Aktualna cena 1 RETARD do USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Illusion of Trader (RETARD) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:36:59 (UTC+8)

Informacje o cenie Illusion of Trader (RETARD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-22.28%

-22.28%

Aktualna cena Illusion of Trader (RETARD) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RETARD wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RETARD w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RETARD zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -22.28% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Illusion of Trader (RETARD)

$ 5.14K
$ 5.14K$ 5.14K

--
----

$ 5.14K
$ 5.14K$ 5.14K

998.15M
998.15M 998.15M

998,146,735.401542
998,146,735.401542 998,146,735.401542

Obecna kapitalizacja rynkowa Illusion of Trader wynosi $ 5.14K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RETARD w obiegu wynosi 998.15M, przy całkowitej podaży 998146735.401542. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.14K.

Historia ceny Illusion of Trader (RETARD) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Illusion of Trader do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Illusion of Trader do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Illusion of Trader do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Illusion of Trader do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-32.10%
60 dni$ 0-29.75%
90 dni$ 0--

Co to jest Illusion of Trader (RETARD)

In the end, the market doesn’t troll you — you troll yourself. The charts are innocent; the traders are guilty.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Illusion of Trader (RETARD)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Illusion of Trader (w USD)

Jaka będzie wartość Illusion of Trader (RETARD) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Illusion of Trader (RETARD) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Illusion of Trader.

Sprawdź teraz prognozę ceny Illusion of Trader!

RETARD na lokalne waluty

Tokenomika Illusion of Trader (RETARD)

Zrozumienie tokenomiki Illusion of Trader (RETARD) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena RETARDjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Illusion of Trader (RETARD)

Jaka jest dziś wartość Illusion of Trader (RETARD)?
Aktualna cena RETARD w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena RETARD do USD?
Aktualna cena RETARD w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Illusion of Trader?
Kapitalizacja rynkowa dla RETARD wynosi $ 5.14K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż RETARD w obiegu?
W obiegu RETARD znajduje się 998.15M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) RETARD?
RETARD osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla RETARD?
RETARD zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu RETARD?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla RETARD wynosi -- USD.
Czy w tym roku RETARD pójdzie wyżej?
RETARD może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny RETARD, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:36:59 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Illusion of Trader (RETARD)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,304.39
$103,304.39$103,304.39

-0.40%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,374.69
$3,374.69$3,374.69

-0.70%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.22
$159.22$159.22

-0.80%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.91
$1,477.91$1,477.91

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,304.39
$103,304.39$103,304.39

-0.40%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,374.69
$3,374.69$3,374.69

-0.70%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3282
$2.3282$2.3282

+2.27%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.22
$159.22$159.22

-0.80%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0919
$1.0919$1.0919

+0.61%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000655
$0.0000000655$0.0000000655

+333.77%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2120
$0.2120$0.2120

+324.00%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000005647
$0.000005647$0.000005647

+199.09%

Logo CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.000000000000000000004499
$0.000000000000000000004499$0.000000000000000000004499

+104.40%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.23522
$0.23522$0.23522

+85.54%