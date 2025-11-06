Informacje o cenie Illusion of Trader (RETARD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -22.28% Zmiana ceny (7D) -22.28%

Aktualna cena Illusion of Trader (RETARD) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RETARD wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RETARD w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RETARD zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -22.28% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Illusion of Trader (RETARD)

Kapitalizacja rynkowa $ 5.14K$ 5.14K $ 5.14K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 5.14K$ 5.14K $ 5.14K Podaż w obiegu 998.15M 998.15M 998.15M Całkowita podaż 998,146,735.401542 998,146,735.401542 998,146,735.401542

Obecna kapitalizacja rynkowa Illusion of Trader wynosi $ 5.14K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RETARD w obiegu wynosi 998.15M, przy całkowitej podaży 998146735.401542. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.14K.