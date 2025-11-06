Prognoza ceny Weasy AI (WEASY) (USD)

Sprawdź prognozy cen Weasy AI na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość WEASY w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Weasy AI % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.0000037 $0.0000037 $0.0000037 +12.12% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Weasy AI na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Weasy AI (WEASY) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Weasy AI może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.000003. Prognoza ceny Weasy AI (WEASY) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Weasy AI może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.000003. Prognoza ceny Weasy AI (WEASY) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena WEASY na 2027 rok wyniesie $ 0.000004 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Weasy AI (WEASY) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena WEASY na 2028 rok wyniesie $ 0.000004 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Weasy AI (WEASY) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena WEASY w 2029 roku wyniesie $ 0.000004 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Weasy AI (WEASY) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena WEASY w 2030 roku wyniesie $ 0.000004 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Weasy AI (WEASY) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Weasy AI może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.000007. Prognoza ceny Weasy AI (WEASY) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Weasy AI może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.000012. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.000003 0.00%

2026 $ 0.000003 5.00%

2027 $ 0.000004 10.25%

2028 $ 0.000004 15.76%

2029 $ 0.000004 21.55%

2030 $ 0.000004 27.63%

2031 $ 0.000004 34.01%

2032 $ 0.000005 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.000005 47.75%

2034 $ 0.000005 55.13%

2035 $ 0.000006 62.89%

2036 $ 0.000006 71.03%

2037 $ 0.000006 79.59%

2038 $ 0.000006 88.56%

2039 $ 0.000007 97.99%

2040 $ 0.000007 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Weasy AI na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.000003 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.000003 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.000003 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.000003 0.41% Prognoza ceny Weasy AI (WEASY) na dziś Przewidywana cena dla WEASY w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.000003 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Weasy AI (WEASY) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny WEASY z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.000003 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Weasy AI (WEASY) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla WEASY, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.000003 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Weasy AI (WEASY) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena WEASY wynosi $0.000003 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Weasy AI Aktualna cena $ 0.0000037$ 0.0000037 $ 0.0000037 Zmiana ceny (24H) +12.12% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 3.19K$ 3.19K $ 3.19K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena WEASY to $ 0.0000037. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +12.12%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 3.19K. Ponadto WEASY ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę WEASY

Jak kupić Weasy AI (WEASY) Próbujesz kupić WEASY? Teraz możesz kupować WEASY za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Weasy AI i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić WEASY teraz

Historyczna cena Weasy AI Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Weasy AI, cena Weasy AI wynosi 0.000003USD. Podaż w obiegu Weasy AI (WEASY) wynosi 0.00 WEASY , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.09% $ 0.000000 $ 0.000004 $ 0.000003

7 D -0.04% $ -0.000000 $ 0.000009 $ 0.000002

30 Dni -0.55% $ -0.000004 $ 0.000035 $ 0.000002 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Weasy AI zanotował zmianę ceny o $0.000000 , co stanowi 0.09% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Weasy AI osiągnął maksimum na poziomie $0.000009 i minimum na poziomie $0.000002 . Zanotowano zmianę ceny o -0.04% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał WEASY do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Weasy AI o -0.55% , co odpowiada około $-0.000004 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny WEASY. Sprawdź pełną historię cen Weasy AI, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen WEASY

Jak działa moduł przewidywania ceny Weasy AI (WEASY)? Moduł predykcji ceny Weasy AI to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu WEASY. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Weasy AI na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów WEASY, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Weasy AI. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość WEASY. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę WEASY, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Weasy AI.

Dlaczego prognoaza ceny WEASY jest ważna?

Prognozy cen WEASY są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

