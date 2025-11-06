GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Weasy AI to 0.0000044 USD. Śledź aktualizacje cen WEASY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe WEASY łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Weasy AI to 0.0000044 USD. Śledź aktualizacje cen WEASY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe WEASY łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o WEASY

Informacje o cenie WEASY

Czym jest WEASY

Biała księga WEASY

Oficjalna strona internetowa WEASY

Tokenomika WEASY

Prognoza cen WEASY

Historia WEASY

Przewodnik zakupowy WEASY

Przelicznik WEASY-fiat

WEASY na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Weasy AI

Cena Weasy AI(WEASY)

Aktualna cena 1 WEASY do USD:

$0.0000044
$0.0000044$0.0000044
+33.33%1D
USD
Weasy AI (WEASY) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:51:06 (UTC+8)

Informacje o cenie Weasy AI (WEASY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00000305
$ 0.00000305$ 0.00000305
Minimum 24h
$ 0.00000598
$ 0.00000598$ 0.00000598
Maksimum 24h

$ 0.00000305
$ 0.00000305$ 0.00000305

$ 0.00000598
$ 0.00000598$ 0.00000598

--
----

--
----

+12.82%

+33.33%

+39.24%

+39.24%

Aktualna cena Weasy AI (WEASY) wynosi $ 0.0000044. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WEASY wahał się między $ 0.00000305 a $ 0.00000598, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WEASY w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WEASY zmieniły się o +12.82% w ciągu ostatniej godziny, o +33.33% w ciągu 24 godzin i o +39.24% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Weasy AI (WEASY)

--
----

$ 6.37K
$ 6.37K$ 6.37K

$ 4.40K
$ 4.40K$ 4.40K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa Weasy AI wynosi --, przy $ 6.37K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WEASY w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.40K.

Historia ceny Weasy AI (WEASY) – USD

Śledź zmiany ceny Weasy AI dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0000010999+33.33%
30 Dni$ -0.0000042-48.84%
60 dni$ -0.00004592-91.26%
90 dni$ -0.0049956-99.92%
Dzisiejsza zmiana ceny Weasy AI

DziśWEASY odnotował zmianę $ +0.0000010999 (+33.33%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Weasy AI

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.0000042 (-48.84%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Weasy AI

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę WEASY o $ -0.00004592(-91.26%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Weasy AI

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.0049956 (-99.92%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Weasy AI (WEASY)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Weasy AI.

Co to jest Weasy AI (WEASY)

At Weasy AI, we believe visual content should be both powerful and protected. That’s why we built a system where users can create highly specific visuals using natural language prompts, and instantly license them as NFTs — without worrying about design files or copyright issues.

Weasy AI jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Weasy AI. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu WEASY, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Weasy AI na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Weasy AI będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Weasy AI (w USD)

Jaka będzie wartość Weasy AI (WEASY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Weasy AI (WEASY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Weasy AI.

Sprawdź teraz prognozę ceny Weasy AI!

Tokenomika Weasy AI (WEASY)

Zrozumienie tokenomiki Weasy AI (WEASY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena WEASYjuż teraz!

Jak kupić Weasy AI (WEASY)

Szukasz jak kupić Weasy AI? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Weasy AI na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

WEASY na lokalne waluty

1 Weasy AI(WEASY) do VND
0.115786
1 Weasy AI(WEASY) do AUD
A$0.000006732
1 Weasy AI(WEASY) do GBP
0.000003344
1 Weasy AI(WEASY) do EUR
0.000003784
1 Weasy AI(WEASY) do USD
$0.0000044
1 Weasy AI(WEASY) do MYR
RM0.000018392
1 Weasy AI(WEASY) do TRY
0.00018524
1 Weasy AI(WEASY) do JPY
¥0.0006732
1 Weasy AI(WEASY) do ARS
ARS$0.006386028
1 Weasy AI(WEASY) do RUB
0.000357896
1 Weasy AI(WEASY) do INR
0.000389972
1 Weasy AI(WEASY) do IDR
Rp0.073333304
1 Weasy AI(WEASY) do PHP
0.00025894
1 Weasy AI(WEASY) do EGP
￡E.0.000208604
1 Weasy AI(WEASY) do BRL
R$0.000023584
1 Weasy AI(WEASY) do CAD
C$0.000006204
1 Weasy AI(WEASY) do BDT
0.000536184
1 Weasy AI(WEASY) do NGN
0.0063492
1 Weasy AI(WEASY) do COP
$0.01692306
1 Weasy AI(WEASY) do ZAR
R.0.000076516
1 Weasy AI(WEASY) do UAH
0.000185064
1 Weasy AI(WEASY) do TZS
T.Sh.0.0108108
1 Weasy AI(WEASY) do VES
Bs0.0009812
1 Weasy AI(WEASY) do CLP
$0.0041536
1 Weasy AI(WEASY) do PKR
Rs0.001243616
1 Weasy AI(WEASY) do KZT
0.002310924
1 Weasy AI(WEASY) do THB
฿0.00014278
1 Weasy AI(WEASY) do TWD
NT$0.000136136
1 Weasy AI(WEASY) do AED
د.إ0.000016148
1 Weasy AI(WEASY) do CHF
Fr0.00000352
1 Weasy AI(WEASY) do HKD
HK$0.000034188
1 Weasy AI(WEASY) do AMD
֏0.00168322
1 Weasy AI(WEASY) do MAD
.د.م0.000040964
1 Weasy AI(WEASY) do MXN
$0.00008184
1 Weasy AI(WEASY) do SAR
ريال0.0000165
1 Weasy AI(WEASY) do ETB
Br0.000674608
1 Weasy AI(WEASY) do KES
KSh0.000568656
1 Weasy AI(WEASY) do JOD
د.أ0.0000031196
1 Weasy AI(WEASY) do PLN
0.000016236
1 Weasy AI(WEASY) do RON
лв0.000019404
1 Weasy AI(WEASY) do SEK
kr0.00004202
1 Weasy AI(WEASY) do BGN
лв0.00000748
1 Weasy AI(WEASY) do HUF
Ft0.001479456
1 Weasy AI(WEASY) do CZK
0.000093192
1 Weasy AI(WEASY) do KWD
د.ك0.0000013508
1 Weasy AI(WEASY) do ILS
0.0000143
1 Weasy AI(WEASY) do BOB
Bs0.00003036
1 Weasy AI(WEASY) do AZN
0.00000748
1 Weasy AI(WEASY) do TJS
SM0.0000407
1 Weasy AI(WEASY) do GEL
0.000011924
1 Weasy AI(WEASY) do AOA
Kz0.0040293
1 Weasy AI(WEASY) do BHD
.د.ب0.0000016544
1 Weasy AI(WEASY) do BMD
$0.0000044
1 Weasy AI(WEASY) do DKK
kr0.000028512
1 Weasy AI(WEASY) do HNL
L0.000115984
1 Weasy AI(WEASY) do MUR
0.000202488
1 Weasy AI(WEASY) do NAD
$0.00007656
1 Weasy AI(WEASY) do NOK
kr0.00004488
1 Weasy AI(WEASY) do NZD
$0.000007744
1 Weasy AI(WEASY) do PAB
B/.0.0000044
1 Weasy AI(WEASY) do PGK
K0.0000187
1 Weasy AI(WEASY) do QAR
ر.ق0.000016016
1 Weasy AI(WEASY) do RSD
дин.0.000448272
1 Weasy AI(WEASY) do UZS
soʻm0.052380944
1 Weasy AI(WEASY) do ALL
L0.000369776
1 Weasy AI(WEASY) do ANG
ƒ0.000007876
1 Weasy AI(WEASY) do AWG
ƒ0.00000792
1 Weasy AI(WEASY) do BBD
$0.0000088
1 Weasy AI(WEASY) do BAM
KM0.00000748
1 Weasy AI(WEASY) do BIF
Fr0.0129756
1 Weasy AI(WEASY) do BND
$0.00000572
1 Weasy AI(WEASY) do BSD
$0.0000044
1 Weasy AI(WEASY) do JMD
$0.00070818
1 Weasy AI(WEASY) do KHR
0.017670664
1 Weasy AI(WEASY) do KMF
Fr0.0018744
1 Weasy AI(WEASY) do LAK
0.095652172
1 Weasy AI(WEASY) do LKR
රු0.001340196
1 Weasy AI(WEASY) do MDL
L0.00007502
1 Weasy AI(WEASY) do MGA
Ar0.0198198
1 Weasy AI(WEASY) do MOP
P0.0000352
1 Weasy AI(WEASY) do MVR
0.00006776
1 Weasy AI(WEASY) do MWK
MK0.007638884
1 Weasy AI(WEASY) do MZN
MT0.00028138
1 Weasy AI(WEASY) do NPR
रु0.000624536
1 Weasy AI(WEASY) do PYG
0.0312048
1 Weasy AI(WEASY) do RWF
Fr0.0063932
1 Weasy AI(WEASY) do SBD
$0.000036168
1 Weasy AI(WEASY) do SCR
0.000060324
1 Weasy AI(WEASY) do SRD
$0.00016962
1 Weasy AI(WEASY) do SVC
$0.000038456
1 Weasy AI(WEASY) do SZL
L0.000076824
1 Weasy AI(WEASY) do TMT
m0.0000154
1 Weasy AI(WEASY) do TND
د.ت0.0000130372
1 Weasy AI(WEASY) do TTD
$0.000029788
1 Weasy AI(WEASY) do UGX
Sh0.0153824
1 Weasy AI(WEASY) do XAF
Fr0.002508
1 Weasy AI(WEASY) do XCD
$0.00001188
1 Weasy AI(WEASY) do XOF
Fr0.002508
1 Weasy AI(WEASY) do XPF
Fr0.0004532
1 Weasy AI(WEASY) do BWP
P0.000059356
1 Weasy AI(WEASY) do BZD
$0.000008844
1 Weasy AI(WEASY) do CVE
$0.000422884
1 Weasy AI(WEASY) do DJF
Fr0.0007788
1 Weasy AI(WEASY) do DOP
$0.000282392
1 Weasy AI(WEASY) do DZD
د.ج0.000575388
1 Weasy AI(WEASY) do FJD
$0.000010032
1 Weasy AI(WEASY) do GNF
Fr0.038258
1 Weasy AI(WEASY) do GTQ
Q0.000033704
1 Weasy AI(WEASY) do GYD
$0.000920304
1 Weasy AI(WEASY) do ISK
kr0.0005588

Zasoby Weasy AI

Aby lepiej zrozumieć Weasy AI, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Weasy AI
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Weasy AI

Jaka jest dziś wartość Weasy AI (WEASY)?
Aktualna cena WEASY w USD wynosi 0.0000044USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena WEASY do USD?
Aktualna cena WEASY w USD wynosi $ 0.0000044. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Weasy AI?
Kapitalizacja rynkowa dla WEASY wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż WEASY w obiegu?
W obiegu WEASY znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) WEASY?
WEASY osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla WEASY?
WEASY zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu WEASY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla WEASY wynosi $ 6.37K USD.
Czy w tym roku WEASY pójdzie wyżej?
WEASY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny WEASY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:51:06 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Weasy AI (WEASY)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator WEASY do USD

Kwota

WEASY
WEASY
USD
USD

1 WEASY = 0.0000044 USD

Handluj WEASY

WEASY/USDT
$0.0000044
$0.0000044$0.0000044
+33.33%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,538.47
$103,538.47$103,538.47

-0.18%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,426.81
$3,426.81$3,426.81

+0.83%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.13
$162.13$162.13

+1.00%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.93
$1,477.93$1,477.93

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,538.47
$103,538.47$103,538.47

-0.18%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,426.81
$3,426.81$3,426.81

+0.83%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.13
$162.13$162.13

+1.00%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3748
$2.3748$2.3748

+4.32%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1073
$1.1073$1.1073

+2.03%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03643
$0.03643$0.03643

+45.72%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00419
$0.00419$0.00419

-44.13%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00664
$0.00664$0.00664

+2.15%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010759
$0.000010759$0.000010759

+469.86%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000639
$0.0000000639$0.0000000639

+323.17%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.1993
$0.1993$0.1993

+298.60%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4579
$1.4579$1.4579

+79.72%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01840
$0.01840$0.01840

+47.20%