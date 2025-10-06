Prognoza ceny TANSSI (TANSSI) (USD)

Sprawdź prognozy cen TANSSI na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość TANSSI w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Prognoza ceny TANSSI na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny TANSSI (TANSSI) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy TANSSI może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.04621. Prognoza ceny TANSSI (TANSSI) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy TANSSI może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.048520. Prognoza ceny TANSSI (TANSSI) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena TANSSI na 2027 rok wyniesie $ 0.050946 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny TANSSI (TANSSI) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena TANSSI na 2028 rok wyniesie $ 0.053493 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny TANSSI (TANSSI) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena TANSSI w 2029 roku wyniesie $ 0.056168 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny TANSSI (TANSSI) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena TANSSI w 2030 roku wyniesie $ 0.058976 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny TANSSI (TANSSI) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena TANSSI może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.096067. Prognoza ceny TANSSI (TANSSI) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena TANSSI może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.156483. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.04621 0.00%

2026 $ 0.048520 5.00%

2027 $ 0.050946 10.25%

2028 $ 0.053493 15.76%

2029 $ 0.056168 21.55%

2030 $ 0.058976 27.63%

2031 $ 0.061925 34.01%

2032 $ 0.065022 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.068273 47.75%

2034 $ 0.071686 55.13%

2035 $ 0.075271 62.89%

2036 $ 0.079034 71.03%

2037 $ 0.082986 79.59%

2038 $ 0.087135 88.56%

2039 $ 0.091492 97.99%

2040 $ 0.096067 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny TANSSI na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost October 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.04621 0.00%

October 7, 2025(Jutro) $ 0.046216 0.01%

October 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.046254 0.10%

November 5, 2025(30 Dni) $ 0.046399 0.41% Prognoza ceny TANSSI (TANSSI) na dziś Przewidywana cena dla TANSSI w dniu October 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.04621 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny TANSSI (TANSSI) na jutro Na October 7, 2025(Jutro) prognoza ceny TANSSI z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.046216 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa TANSSI (TANSSI) na ten tydzień Do October 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla TANSSI, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.046254 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa TANSSI (TANSSI) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena TANSSI wynosi $0.046399 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen TANSSI Aktualna cena $ 0.04621$ 0.04621 $ 0.04621 Zmiana ceny (24H) -0.33% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 84.66K$ 84.66K $ 84.66K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena TANSSI to $ 0.04621. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -0.34%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 84.66K. Ponadto TANSSI ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę TANSSI

Jak kupić TANSSI (TANSSI) Próbujesz kupić TANSSI? Teraz możesz kupować TANSSI za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić TANSSI i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić TANSSI teraz

Historyczna cena TANSSI Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami TANSSI, cena TANSSI wynosi 0.04621USD. Podaż w obiegu TANSSI (TANSSI) wynosi 0.00 TANSSI , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.02% $ 0.000800 $ 0.04699 $ 0.04368

7 D 0.06% $ 0.002649 $ 0.04699 $ 0.03952

30 Dni 0.12% $ 0.004910 $ 0.06397 $ 0.03912 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin TANSSI zanotował zmianę ceny o $0.000800 , co stanowi 0.02% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs TANSSI osiągnął maksimum na poziomie $0.04699 i minimum na poziomie $0.03952 . Zanotowano zmianę ceny o 0.06% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał TANSSI do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana TANSSI o 0.12% , co odpowiada około $0.004910 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny TANSSI. Sprawdź pełną historię cen TANSSI, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen TANSSI

Jak działa moduł przewidywania ceny TANSSI (TANSSI)? Moduł predykcji ceny TANSSI to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu TANSSI. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania TANSSI na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów TANSSI, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę TANSSI. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość TANSSI. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę TANSSI, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał TANSSI.

Dlaczego prognoaza ceny TANSSI jest ważna?

Prognozy cen TANSSI są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

