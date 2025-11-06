Prognoza ceny Just Memecoin (MEMECOIN) (USD)

Sprawdź prognozy cen Just Memecoin na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość MEMECOIN w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Just Memecoin % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.0003342 $0.0003342 $0.0003342 +0.39% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Just Memecoin na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Just Memecoin (MEMECOIN) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Just Memecoin może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.000334. Prognoza ceny Just Memecoin (MEMECOIN) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Just Memecoin może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.000350. Prognoza ceny Just Memecoin (MEMECOIN) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MEMECOIN na 2027 rok wyniesie $ 0.000368 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Just Memecoin (MEMECOIN) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MEMECOIN na 2028 rok wyniesie $ 0.000386 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Just Memecoin (MEMECOIN) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MEMECOIN w 2029 roku wyniesie $ 0.000406 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Just Memecoin (MEMECOIN) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MEMECOIN w 2030 roku wyniesie $ 0.000426 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Just Memecoin (MEMECOIN) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Just Memecoin może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.000694. Prognoza ceny Just Memecoin (MEMECOIN) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Just Memecoin może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.001131. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.000334 0.00%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.000335 0.41% Prognoza ceny Just Memecoin (MEMECOIN) na dziś Przewidywana cena dla MEMECOIN w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.000334 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Just Memecoin (MEMECOIN) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny MEMECOIN z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.000334 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Just Memecoin (MEMECOIN) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla MEMECOIN, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.000334 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Just Memecoin (MEMECOIN) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena MEMECOIN wynosi $0.000335 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Just Memecoin Aktualna cena $ 0.0003342$ 0.0003342 $ 0.0003342 Zmiana ceny (24H) +0.39% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 57.13K$ 57.13K $ 57.13K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena MEMECOIN to $ 0.0003342. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +0.39%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 57.13K. Ponadto MEMECOIN ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę MEMECOIN

Jak kupić Just Memecoin (MEMECOIN) Próbujesz kupić MEMECOIN? Teraz możesz kupować MEMECOIN za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Just Memecoin i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić MEMECOIN teraz

Historyczna cena Just Memecoin Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Just Memecoin, cena Just Memecoin wynosi 0.000334USD. Podaż w obiegu Just Memecoin (MEMECOIN) wynosi 0.00 MEMECOIN , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.12% $ 0.000035 $ 0.000448 $ 0.000295

7 D -0.21% $ -0.000093 $ 0.000448 $ 0.000270

30 Dni -0.71% $ -0.000827 $ 0.00135 $ 0.000270 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Just Memecoin zanotował zmianę ceny o $0.000035 , co stanowi 0.12% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Just Memecoin osiągnął maksimum na poziomie $0.000448 i minimum na poziomie $0.000270 . Zanotowano zmianę ceny o -0.21% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał MEMECOIN do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Just Memecoin o -0.71% , co odpowiada około $-0.000827 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny MEMECOIN. Sprawdź pełną historię cen Just Memecoin, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen MEMECOIN

Jak działa moduł przewidywania ceny Just Memecoin (MEMECOIN)? Moduł predykcji ceny Just Memecoin to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu MEMECOIN. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Just Memecoin na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów MEMECOIN, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Just Memecoin. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość MEMECOIN. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę MEMECOIN, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Just Memecoin.

Dlaczego prognoaza ceny MEMECOIN jest ważna?

Prognozy cen MEMECOIN są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w MEMECOIN? Według Twoich prognoz MEMECOIN osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny MEMECOIN na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Just Memecoin (MEMECOIN), przewidywana cena MEMECOIN osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 MEMECOIN w 2026 roku? Cena 1 Just Memecoin (MEMECOIN) wynosi dziś $0.000334 . Według powyższego modułu prognoz MEMECOIN wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena MEMECOIN w 2027 roku? Just Memecoin (MEMECOIN) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 MEMECOIN do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa MEMECOIN w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Just Memecoin (MEMECOIN) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa MEMECOIN w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Just Memecoin (MEMECOIN) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 MEMECOIN w 2030 roku? Cena 1 Just Memecoin (MEMECOIN) wynosi dziś $0.000334 . Według powyższego modułu prognoz MEMECOIN wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny MEMECOIN na 2040 rok? Just Memecoin (MEMECOIN) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 MEMECOIN do 2040 roku.