Sprawdź prognozy cen Cryvantis na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość CRYVANTIS w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Prognoza ceny Cryvantis na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Cryvantis (CRYVANTIS) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Cryvantis może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.000147. Prognoza ceny Cryvantis (CRYVANTIS) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Cryvantis może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.000154. Prognoza ceny Cryvantis (CRYVANTIS) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena CRYVANTIS na 2027 rok wyniesie $ 0.000162 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Cryvantis (CRYVANTIS) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena CRYVANTIS na 2028 rok wyniesie $ 0.000170 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Cryvantis (CRYVANTIS) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena CRYVANTIS w 2029 roku wyniesie $ 0.000179 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Cryvantis (CRYVANTIS) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena CRYVANTIS w 2030 roku wyniesie $ 0.000187 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Cryvantis (CRYVANTIS) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Cryvantis może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.000306. Prognoza ceny Cryvantis (CRYVANTIS) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Cryvantis może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.000498.

2026 $ 0.000154 5.00%

2027 $ 0.000162 10.25%

2028 $ 0.000170 15.76%

2029 $ 0.000179 21.55%

2030 $ 0.000187 27.63%

2031 $ 0.000197 34.01%

2032 $ 0.000207 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.000217 47.75%

2034 $ 0.000228 55.13%

2035 $ 0.000239 62.89%

2036 $ 0.000251 71.03%

2037 $ 0.000264 79.59%

2038 $ 0.000277 88.56%

2039 $ 0.000291 97.99%

2040 $ 0.000306 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Cryvantis na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.000147 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.000147 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.000147 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.000147 0.41% Prognoza ceny Cryvantis (CRYVANTIS) na dziś Przewidywana cena dla CRYVANTIS w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.000147 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Cryvantis (CRYVANTIS) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny CRYVANTIS z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.000147 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Cryvantis (CRYVANTIS) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla CRYVANTIS, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.000147 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Cryvantis (CRYVANTIS) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena CRYVANTIS wynosi $0.000147 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Cryvantis Aktualna cena $ 0.0001473$ 0.0001473 $ 0.0001473 Zmiana ceny (24H) -11.10% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 384.52K$ 384.52K $ 384.52K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena CRYVANTIS to $ 0.0001473. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -11.10%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 384.52K. Ponadto CRYVANTIS ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę CRYVANTIS

Historyczna cena Cryvantis Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Cryvantis, cena Cryvantis wynosi 0.000147USD. Podaż w obiegu Cryvantis (CRYVANTIS) wynosi 0.00 CRYVANTIS , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.13% $ 0.000017 $ 0.000189 $ 0.000126

7 D -0.77% $ -0.000517 $ 0.000716 $ 0.000124

30 Dni -0.85% $ -0.000852 $ 0.002 $ 0.000071 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Cryvantis zanotował zmianę ceny o $0.000017 , co stanowi 0.13% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Cryvantis osiągnął maksimum na poziomie $0.000716 i minimum na poziomie $0.000124 . Zanotowano zmianę ceny o -0.77% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał CRYVANTIS do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Cryvantis o -0.85% , co odpowiada około $-0.000852 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny CRYVANTIS. Sprawdź pełną historię cen Cryvantis, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen CRYVANTIS

Jak działa moduł przewidywania ceny Cryvantis (CRYVANTIS)? Moduł predykcji ceny Cryvantis to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu CRYVANTIS. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Cryvantis na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów CRYVANTIS, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Cryvantis. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość CRYVANTIS. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę CRYVANTIS, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Cryvantis.

Dlaczego prognoaza ceny CRYVANTIS jest ważna?

Prognozy cen CRYVANTIS są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w CRYVANTIS? Według Twoich prognoz CRYVANTIS osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny CRYVANTIS na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Cryvantis (CRYVANTIS), przewidywana cena CRYVANTIS osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 CRYVANTIS w 2026 roku? Cena 1 Cryvantis (CRYVANTIS) wynosi dziś $0.000147 . Według powyższego modułu prognoz CRYVANTIS wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena CRYVANTIS w 2027 roku? Cryvantis (CRYVANTIS) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 CRYVANTIS do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa CRYVANTIS w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Cryvantis (CRYVANTIS) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa CRYVANTIS w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Cryvantis (CRYVANTIS) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 CRYVANTIS w 2030 roku? Cena 1 Cryvantis (CRYVANTIS) wynosi dziś $0.000147 . Według powyższego modułu prognoz CRYVANTIS wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny CRYVANTIS na 2040 rok? Cryvantis (CRYVANTIS) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 CRYVANTIS do 2040 roku.