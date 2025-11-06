Prognoza ceny Blockstreet (BLOCK) (USD)

Sprawdź prognozy cen Blockstreet na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość BLOCK w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Blockstreet
%

*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

Prognoza ceny Blockstreet
$0.02067
+5.40%
USD
Rzeczywista
Prognozowana
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 18:14:52 (UTC+8)

Prognoza ceny Blockstreet na lata 2025-2050 (USD)

Prognoza ceny Blockstreet (BLOCK) na 2025 rok (ten rok)

Na podstawie Twojej prognozy Blockstreet może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.02067.

Prognoza ceny Blockstreet (BLOCK) na 2026 r. (następny rok)

Na podstawie Twojej prognozy Blockstreet może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.021703.

Prognoza ceny Blockstreet (BLOCK) na 2027 r. (za 2 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena BLOCK na 2027 rok wyniesie $ 0.022788 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Prognoza ceny Blockstreet (BLOCK) na 2028 r. (za 3 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena BLOCK na 2028 rok wyniesie $ 0.023928 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Prognoza ceny Blockstreet (BLOCK) na 2029 r. (za 4 lata)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena BLOCK w 2029 roku wyniesie $ 0.025124 przy stopie wzrostu 21.55%.

Prognoza ceny Blockstreet (BLOCK) na 2030 r. (za 5 lat)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena BLOCK w 2030 roku wyniesie $ 0.026380 przy stopie wzrostu 27.63%.

Prognoza ceny Blockstreet (BLOCK) na 2040 r. (za 15 lat)

W 2040 cena Blockstreet może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.042971.

Prognoza ceny Blockstreet (BLOCK) na 2050 r. (za 25 lat)

W 2050 cena Blockstreet może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.069995.

Rok
Cena
Wzrost
  • 2025
    $ 0.02067
    0.00%
  • 2026
    $ 0.021703
    5.00%
  • 2027
    $ 0.022788
    10.25%
  • 2028
    $ 0.023928
    15.76%
  • 2029
    $ 0.025124
    21.55%
  • 2030
    $ 0.026380
    27.63%
  • 2031
    $ 0.027699
    34.01%
  • 2032
    $ 0.029084
    40.71%
Rok
Cena
Wzrost
  • 2033
    $ 0.030539
    47.75%
  • 2034
    $ 0.032065
    55.13%
  • 2035
    $ 0.033669
    62.89%
  • 2036
    $ 0.035352
    71.03%
  • 2037
    $ 0.037120
    79.59%
  • 2038
    $ 0.038976
    88.56%
  • 2039
    $ 0.040925
    97.99%
  • 2040
    $ 0.042971
    107.89%
Pokaż więcej

Krótkoterminowa prognoza ceny Blockstreet na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

Data
Prognoza ceny
Wzrost
  • November 6, 2025(Dzisiaj)
    $ 0.02067
    0.00%
  • November 7, 2025(Jutro)
    $ 0.020672
    0.01%
  • November 13, 2025(Ten tydzień)
    $ 0.020689
    0.10%
  • December 6, 2025(30 Dni)
    $ 0.020754
    0.41%
Prognoza ceny Blockstreet (BLOCK) na dziś

Przewidywana cena dla BLOCK w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.02067. Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj.

Prognoza ceny Blockstreet (BLOCK) na jutro

Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny BLOCK z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.020672. Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena.

Prognoza cenowa Blockstreet (BLOCK) na ten tydzień

Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla BLOCK, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.020689. Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach.

Prognoza cenowa Blockstreet (BLOCK) na 30 dni

Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena BLOCK wynosi $0.020754. Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Blockstreet

$ 0.02067
+5.40%

--
----

--
----

$ 143.63K
--

Najnowsza cena BLOCK to $ 0.02067. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +5.40%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 143.63K.
Ponadto BLOCK ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --.

Jak kupić Blockstreet (BLOCK)

Próbujesz kupić BLOCK? Teraz możesz kupować BLOCK za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Blockstreet i rozpocznij już teraz na MEXC!

Dowiedz się, jak kupić BLOCK teraz

Historyczna cena Blockstreet

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Blockstreet, cena Blockstreet wynosi 0.02062USD. Podaż w obiegu Blockstreet (BLOCK) wynosi 0.00 BLOCK, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $--.

Okres
Zmień(%)
Zmień(USD)
Wysoki
Niski
  • 24 h
    0.11%
    $ 0.002059
    $ 0.02134
    $ 0.01821
  • 7 D
    -0.28%
    $ -0.00811
    $ 0.02937
    $ 0.01777
  • 30 Dni
    -0.15%
    $ -0.003880
    $ 0.034
    $ 0.011
24-godzinne wyniki

W ciągu ostatnich 24 godzin Blockstreet zanotował zmianę ceny o $0.002059, co stanowi 0.11% zmiany wartości.

7-dniowe wyniki

W ciągu ostatnich 7 dni kurs Blockstreet osiągnął maksimum na poziomie $0.02937 i minimum na poziomie $0.01777. Zanotowano zmianę ceny o -0.28%. Ten ostatni trend pokazuje potencjał BLOCK do dalszych ruchów na rynku.

30-dniowe wyniki

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Blockstreet o -0.15%, co odpowiada około $-0.003880 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny BLOCK.

Sprawdź pełną historię cen Blockstreet, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC

Zobacz pełną historię cen BLOCK

Jak działa moduł przewidywania ceny Blockstreet (BLOCK)?

Moduł predykcji ceny Blockstreet to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu BLOCK. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.

1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu

Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Blockstreet na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.

2. Obliczanie przyszłej ceny

Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów BLOCK, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.

3. Sprawdź różne scenariusze

Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Blockstreet. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności

Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość BLOCK.

wskaźniki techniczne do przewidywania cen

Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:

Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.

Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.

Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę BLOCK, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.

Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Blockstreet.

Dlaczego prognoaza ceny BLOCK jest ważna?

Prognozy cen BLOCK są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):

Czy warto teraz inwestować w BLOCK?
Według Twoich prognoz BLOCK osiągnie -- dnia undefined, co czyni go tokenem wartym uwagi.
Jaka jest prognoza ceny BLOCK na przyszły miesiąc?
Według narzędzia do prognozowania ceny Blockstreet (BLOCK), przewidywana cena BLOCK osiągnie -- w dniu undefined.
Ile będzie kosztować 1 BLOCK w 2026 roku?
Cena 1 Blockstreet (BLOCK) wynosi dziś $0.02067. Według powyższego modułu prognoz BLOCK wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2026 roku.
Jaka jest prognozowana cena BLOCK w 2027 roku?
Blockstreet (BLOCK) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 BLOCK do 2027 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa BLOCK w 2028 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Blockstreet (BLOCK) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa BLOCK w 2029 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Blockstreet (BLOCK) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku.
Ile będzie kosztować 1 BLOCK w 2030 roku?
Cena 1 Blockstreet (BLOCK) wynosi dziś $0.02067. Według powyższego modułu prognoz BLOCK wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2030 roku.
Jaka jest prognoza ceny BLOCK na 2040 rok?
Blockstreet (BLOCK) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 BLOCK do 2040 roku.
Zastrzeżenie

Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.

Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.